Оккупанты почти каждую ночь атакуют Украину 20-30 дронами-камикадзе по разным направлениям, - Воздушные силы

В течение последнего месяца российские оккупационные войска фактически каждую ночь атакуют украинские города.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо, уже все фактически шаблонно. Потому что приблизительное количество дронов-камикадзе - 20-30, приблизительный процент ущерба, средства поражения, которые мы используем тоже стабильно", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что войска РФ часто наносят удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Оккупанты начали запускать дроны по нескольким направлениям.

"Раньше это было один-два, а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда", - добавил Игнат.

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