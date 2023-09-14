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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Перемещение из Севастополя не спасет российские суда: Корабль – не игла, его не спрячешь, - ВМС ВСУ

севастополь

Перемещение российских судов из Севастополя в другие места не поможет обезопасить их от потенциальных атак.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в оккупированном Крыму еще много заводов, куда можно переместить корабли. Однако уберечь их от атак не так просто.

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"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль - это не игла, его не утаишь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", - сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для оккупантов, чтобы поставлять ресурсы на юг Украины, у российских войск могут возникнуть проблемы.

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"Они могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они также потеряли большой десантный корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", - добавил он.

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Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что было повреждено десантный корабль класса Ropucha и субмарина Kilo.

В сети было опубликовано фото уничтоженного БДК "Минск".

Автор: 

ВМС (1461) город Севастополь (1759) Черноморский флот РФ (1557)


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Топ комментарии
+15
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14.09.2023 14:18
+12
У кацапів не повинно бути жодного флоту у Чорному морі !!! У звільненому від кацапського окупаційного лайна і біонепотребу українському Севастополі має бути одна з військових баз : Флоту ВМС США !!!
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14.09.2023 14:12
+9
Как найти иглу с стоге сена? Поджигание стог сена. Потом берете мощный магнит и водите по пеплу.
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14.09.2023 14:12
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14.09.2023 14:11 Ответить
Как найти иглу с стоге сена? Поджигание стог сена. Потом берете мощный магнит и водите по пеплу.
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14.09.2023 14:12 Ответить
У кацапів не повинно бути жодного флоту у Чорному морі !!! У звільненому від кацапського окупаційного лайна і біонепотребу українському Севастополі має бути одна з військових баз : Флоту ВМС США !!!
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14.09.2023 14:12 Ответить
Сам придумав чи як?Може вже станемо штатом Американським?А забув,з таким мудрим народом,навряд чи ми треба там......Може я не правий,але як на мене...кацапстан чи америка,не треба особисто для мене.Наша Держава повина бути сама плюс ЯЗ.Ми це заслужили даже доказали....Ми не якась эвропа....Ми потужна велика держава!!!А ви про бази ставить....Думати треба.Чи ровнятись на молдованов румун...?Я так думаю.Без образ.Така думка.
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14.09.2023 14:30 Ответить
"Може вже станемо штатом Американським?А забув,з таким мудрим народом,навряд чи ми треба там..." - не бачу в томку нічого поганого ... бо там де приходить США виходить: Півд. Корея, Тайвань, Ізраєль, а де кацапія - кндр, зімвабве ....
як мінімум зовнішнє управління років так на 10-15, для нейтралізації пересадки цієї корумпованої, продажної, прокацапської зе наволочі не зашкодить ...
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14.09.2023 14:51 Ответить
ідіот, без образ, такий діагноз
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14.09.2023 15:46 Ответить
Не сумуй,найди другого доктора.Може поможе.Держись не падай духом...тай вообше полудурком легше жити.Без образ.
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14.09.2023 15:49 Ответить
Мене дивувала заява США , якщо раша буде себе погано вести з бомбами, то США знищить Черноморский флот.
що його нищити ? Та й ще в закритому Босфором просторі. Украіна і без США може це зробити
СЛАВА ЗСУ ! Смерть москалям !
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14.09.2023 14:13 Ответить
А якщо до українців приєднаються румуни ( бо кацапи погрожують молдованам) - то від флота ЧФ зовсім НИЧОГО не залишиться
В едності сила !
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14.09.2023 14:16 Ответить
Чи флот чи не Флот фсьо?
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14.09.2023 14:15 Ответить
Почему не спрятать? Вон масква как спряталась, и с аквалангом не найдешь. И остальные так могут. Только вот жаль, что асфальта маловато осталось, заасфальтировали бы весь флот на дне морском. Ищи потом эти иголки под морским асфальтоукладчиком...
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14.09.2023 14:15 Ответить
На ORYX ВДК "Мінськ" та ПЛ "Ростов на Дону" позначені, як пошкоджені та не підлягають "економічному" ремонту. Тобто їм капець.
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14.09.2023 14:17 Ответить
У кацапів https://youtu.be/10OuhU-CJmA нехило підгоріло від вчорашньої бавовни в т.о. кацапами українському Севастополі , а сьогодні знову "бавовна" в Євппаторії ...
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14.09.2023 14:17 Ответить
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14.09.2023 14:18 Ответить
Хай на підводи вантажать ті кораблі, і лаптєногі бурлаки розосередять їх по далекому сходу..
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14.09.2023 14:20 Ответить
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14.09.2023 14:21 Ответить
Було 14 БДК (11/пр.775 + 3/пр.1171). Мінус 2/6? Залишилось - ?
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр.1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр.1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр.1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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14.09.2023 14:21 Ответить
Це взагалі чи це ті шо в ЧМ? Здається в ЧМ менше було.
Бо в туди мабудь їх більше не запустять.
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14.09.2023 14:34 Ответить
Було 8 (6+2). Додалось ще 6 в лютому 22р. Разом 14.
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15.09.2023 00:12 Ответить
Ще топити і топити...
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15.09.2023 10:28 Ответить
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14.09.2023 14:22 Ответить
Рашисты могут под водой спрятать свои корабли возле крейсера мацква. Там мы не догадаемся их искать
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14.09.2023 14:24 Ответить
можно притопити, де поглибше )) такий хід дозволяє приховати, наприклад, каяк та частину речей в гарній гермі, коли на пару днів в радіалку йдеш, або лісапєт, в аналогічній ситуації ))) за все походне життя не було випадку, щоб хоч раз знайшли. не дарма ж є прислів'я "як в воду впало!" ))
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14.09.2023 14:26 Ответить
Це ж кацапстанська традиція (т.з. "скрєпа") ще з Кримської війни в 19 му ст.
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14.09.2023 14:31 Ответить
Даю подсказку - корабли можно спрятать на дне
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14.09.2023 14:26 Ответить
На ''колиму'' нехай їх переведуть
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14.09.2023 14:29 Ответить
История повторяется. 9 сентября 1854 года, в дни подготовки Севастополя к обороне, главнокомандующий сухопутными и морскими силами русской армии в Крыму князь А. С. Меншиков отдал приказ о затоплении кораблей Черноморской эскадры. Сегодня все повторяется, единственное что кацапам остается это затопить эскадру, взять ноги в руки и героически идти далеко, далеко с Крыма.
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14.09.2023 14:31 Ответить
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14.09.2023 14:32 Ответить
...мокшанским воякам..Что нельзя спрятать надо сжечь или утопить ..
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14.09.2023 16:37 Ответить
"Корабль - не игла, его не спрячешь"

Ну почему же.. на дне морском вполне можно спрятать. А Севастополю не привыкать к "самотопам".
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14.09.2023 17:41 Ответить
 
 