Перемещение из Севастополя не спасет российские суда: Корабль – не игла, его не спрячешь, - ВМС ВСУ

Перемещение российских судов из Севастополя в другие места не поможет обезопасить их от потенциальных атак.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в оккупированном Крыму еще много заводов, куда можно переместить корабли. Однако уберечь их от атак не так просто.

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"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль - это не игла, его не утаишь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", - сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для оккупантов, чтобы поставлять ресурсы на юг Украины, у российских войск могут возникнуть проблемы.

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"Они могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они также потеряли большой десантный корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", - добавил он.

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Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что было повреждено десантный корабль класса Ropucha и субмарина Kilo.

В сети было опубликовано фото уничтоженного БДК "Минск".