Перемещение из Севастополя не спасет российские суда: Корабль – не игла, его не спрячешь, - ВМС ВСУ
Перемещение российских судов из Севастополя в другие места не поможет обезопасить их от потенциальных атак.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в оккупированном Крыму еще много заводов, куда можно переместить корабли. Однако уберечь их от атак не так просто.
"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль - это не игла, его не утаишь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", - сказал Плетенчук.
Спикер отметил, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для оккупантов, чтобы поставлять ресурсы на юг Украины, у российских войск могут возникнуть проблемы.
"Они могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они также потеряли большой десантный корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", - добавил он.
Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что было повреждено десантный корабль класса Ropucha и субмарина Kilo.
В сети было опубликовано фото уничтоженного БДК "Минск".
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як мінімум зовнішнє управління років так на 10-15, для нейтралізації пересадки цієї корумпованої, продажної, прокацапської зе наволочі не зашкодить ...
що його нищити ? Та й ще в закритому Босфором просторі. Украіна і без США може це зробити
СЛАВА ЗСУ ! Смерть москалям !
В едності сила !
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр.1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр.1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр.1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
Бо в туди мабудь їх більше не запустять.
Ну почему же.. на дне морском вполне можно спрятать. А Севастополю не привыкать к "самотопам".