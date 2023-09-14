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В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки" из-за поездки артистов на оккупированную Донетчину

камизяки

В Казахстане отменили гастрольный тур команды КВН "Камызяки", выступавшей на оккупированной части Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Организаторы рассказали, что решили отменить тур по Казахстану "ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на громкие публичные действия артистов"

Концерты должны были состояться 5 октября в Алматы, а также 7 и 8 октября в Астане.

Ранее, 8 сентября, команда Камызяки выступала в оккупированном Донецке. В интервью артисты желали жителям так называемой "ДНР" "мирного неба над головой". После выступления одного из лидеров коллектива Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворец".

В то же время в Казахстане запустили петицию с требованием отменить концерты коллектива.

"Мы, казахстанцы, не желаем видеть в нашей стране людей, которые поддерживают агрессию по отношению к суверенной стране Украине", - говорилось в петиции, которую подписали более 18 тысяч человек.

Читайте: Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского телеканала "Царьград"

Автор: 

Казахстан (781) КВН (19) отмена (160) артисты (281)


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Топ комментарии
+17
*********.
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14.09.2023 14:25
+15
Азамат? Где логика?))
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14.09.2023 14:25
+15
Ну, чё, как в Донецк съездили?

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14.09.2023 14:33
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Азамат? Где логика?))
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14.09.2023 14:25 Ответить
*********.
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14.09.2023 14:25 Ответить
як човен назвеш, так він і...
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14.09.2023 14:54 Ответить
кизяки
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14.09.2023 14:30 Ответить
В свій час команда Камизяків була серед найкращих. Вони реально були винахідними, особливо Азамат. Там в них був ще один гарненький молодий чоловік, який гарно співає, його на світлині немає.

Ну, що ж... Коли хотіли однією дупою сісти на два... то й так. Нічого, переточуться без гастролей. Вони ж тепер в мацквє живуть))
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14.09.2023 14:34 Ответить
Та їм пох.. вони вже давно в мацкві окопалися і рублять капусту..
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14.09.2023 14:31 Ответить
А казахам - подяка і повага!
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14.09.2023 14:32 Ответить
Ну, чё, как в Донецк съездили?

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14.09.2023 14:33 Ответить
Ага, ось тільки ми з 95кагалом в демократію гралися(граємся).
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14.09.2023 14:35 Ответить
Может среди них будущий президент есть
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14.09.2023 14:43 Ответить
Камызяк это исконно казахские земли.
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14.09.2023 14:54 Ответить
Як тільки будь-який чи казах, чи вірменин, чи хто інший (про українців я взагалі мовчу) всі чомусь перетворюються на кацапських під**ів.
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14.09.2023 14:54 Ответить
Камызяки-це казахські кізякі...
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14.09.2023 15:00 Ответить
Їм якось то: көтіне қыстырмау...
в тундру поїдуть до алєнів.
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14.09.2023 15:03 Ответить
Эти казяки очень странно себя повели...
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14.09.2023 15:12 Ответить
камізяки
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14.09.2023 15:18 Ответить
Камизеки...
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14.09.2023 15:55 Ответить
Мы не желаем видеть в Қазақстане людей которые поддерживают агрессию. СЛАВА УКРАИНЕ! ЖАСАСЫН ҚАЗАҚСТАН!
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14.09.2023 15:58 Ответить
Добюрого дня!) Шановний, а що там чути про наступний сезон Патруля? Хлопці вже розібралися з проблемою? Я маю на увазі Сєріка й Муру. Такі гарні хлопці й така халепа, жалко.
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14.09.2023 16:01 Ответить
Чомусь казахів український приклад навчив. "Тупапаржом" не прокатує
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14.09.2023 16:23 Ответить
РЕСПЕКТ Казахам!
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14.09.2023 16:35 Ответить
очень красивое название, почти кизяки, а это какашки бараньи, это точно про них
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14.09.2023 16:51 Ответить
Це ж назва мешканців міста. Що там красивого?
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14.09.2023 17:52 Ответить
Кизяки.
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14.09.2023 19:48 Ответить
Аха, казахи такие принципиальные - не пустили группку, какие молодцы! Ура! А то, шо в новороззийске, в терминалах по закачке нефти бадяжат с кацапами их нефть своею и дают на неё казахские документы - это так, ерунда, вот группку не пустили - это да!
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14.09.2023 20:10 Ответить
 
 