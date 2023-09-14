В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки" из-за поездки артистов на оккупированную Донетчину

В Казахстане отменили гастрольный тур команды КВН "Камызяки", выступавшей на оккупированной части Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Организаторы рассказали, что решили отменить тур по Казахстану "ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на громкие публичные действия артистов"

Концерты должны были состояться 5 октября в Алматы, а также 7 и 8 октября в Астане.

Ранее, 8 сентября, команда Камызяки выступала в оккупированном Донецке. В интервью артисты желали жителям так называемой "ДНР" "мирного неба над головой". После выступления одного из лидеров коллектива Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворец".

В то же время в Казахстане запустили петицию с требованием отменить концерты коллектива.

"Мы, казахстанцы, не желаем видеть в нашей стране людей, которые поддерживают агрессию по отношению к суверенной стране Украине", - говорилось в петиции, которую подписали более 18 тысяч человек.

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