Глава МИД Чехии Липавский о переговорах с РФ: Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее

Любая мирная инициатива, навязанная Украине без согласия Киева, будет иметь неприятные последствия для Запада. Нужно положить конец способности России расширяться к востоку силой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал в интервью Bloomberg.

Липавский призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если Киеву не удастся добиться быстрого прорыва в контрнаступлении. "Настоящим врагом" являются амбиции России на восток, сказал он.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданой. Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширяться на восток силой", - сказал он.

Липавский настаивает на том, что поддержка среди союзников по НАТО и Европейскому Союзу сильнее, чем когда-либо. Чехия была одним из самых стойких сторонников Киева, снабжая его военной техникой, такой как танки и боеприпасы, а также приютив более 500 тысяч украинцев, спасающихся от войны - пункта назначения № 3 для беженцев в ЕС после Польши и Германии.

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Чешский дипломат заявил, что формуле Зеленского "удалось пережить" начальный этап: Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка теперь готовы принять участие в дебатах, исключая Россию.

"Я не говорю, что они склоняются к нашей позиции, но мы, по крайней мере, ведем диалог", - сказал он.

Липавский отметил, что некоторые страны, которые колебались на ранних этапах, приближаются к позиции Запада. Многие из "прагматических соображений" не хотят присоединяться к все более изолированной России. Другие испытывают недовольство агрессией Москвы в Черном море и выходом из соглашения, гарантировавшее поставки зерна, сказал он.