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Глава МИД Чехии Липавский о переговорах с РФ: Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее

ліпавський

Любая мирная инициатива, навязанная Украине без согласия Киева, будет иметь неприятные последствия для Запада. Нужно положить конец способности России расширяться к востоку силой.

Как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал в интервью Bloomberg.

Липавский призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если Киеву не удастся добиться быстрого прорыва в контрнаступлении. "Настоящим врагом" являются амбиции России на восток, сказал он.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданой. Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширяться на восток силой", - сказал он.

Липавский настаивает на том, что поддержка среди союзников по НАТО и Европейскому Союзу сильнее, чем когда-либо. Чехия была одним из самых стойких сторонников Киева, снабжая его военной техникой, такой как танки и боеприпасы, а также приютив более 500 тысяч украинцев, спасающихся от войны - пункта назначения № 3 для беженцев в ЕС после Польши и Германии.

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Чешский дипломат заявил, что формуле Зеленского "удалось пережить" начальный этап: Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка теперь готовы принять участие в дебатах, исключая Россию.

"Я не говорю, что они склоняются к нашей позиции, но мы, по крайней мере, ведем диалог", - сказал он.

Липавский отметил, что некоторые страны, которые колебались на ранних этапах, приближаются к позиции Запада. Многие из "прагматических соображений" не хотят присоединяться к все более изолированной России. Другие испытывают недовольство агрессией Москвы в Черном море и выходом из соглашения, гарантировавшее поставки зерна, сказал он.

Автор: 

Чехия (1701) Липавский Ян (85) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+5
яка почуватиметься відданою
Стаття явно переклад з російської.
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14.09.2023 14:27
+5
Ліпавський молодчина
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14.09.2023 14:38
+4
Що цікаво, на цензорі цієї новини російською не знайшов, але на РБК, на яку посилається цензор вона є і там звісно написано "преданной".
Я тільки дивуюся, як треба зневажати свою рідну мову, щоб перекладати на українську перекладачем гугла(а він саме так і перекладає) , але й навіть прочитати переклад "взападло".
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14.09.2023 15:16
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яка почуватиметься відданою
Стаття явно переклад з російської.
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14.09.2023 14:27 Ответить
Ось ''дуркують'' журналісти на ''їзікє''! Все підігрують *уйловському ''гдє кацапскій їзік-там кацапія''!
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14.09.2023 14:33 Ответить
Пекельні борошна ніхто виправляти не хоче.
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14.09.2023 15:07 Ответить
Вони там вже наступну новину строчать, не до того.
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14.09.2023 15:08 Ответить
Що цікаво, на цензорі цієї новини російською не знайшов, але на РБК, на яку посилається цензор вона є і там звісно написано "преданной".
Я тільки дивуюся, як треба зневажати свою рідну мову, щоб перекладати на українську перекладачем гугла(а він саме так і перекладає) , але й навіть прочитати переклад "взападло".
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14.09.2023 15:16 Ответить
Ліпавський молодчина
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14.09.2023 14:38 Ответить
Які там ще дебати? Дебатуйте по своїх територіях ...
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14.09.2023 14:38 Ответить
мне дороже жизни наших солдат и офицеров, чем эти гребанные оккупированные территории, где все ненавидят Украину, шоб убиваться из-за них. Конфликт можно приморозить и отстреливать туда десятки ракет в месяц, пока им не надоест или путин сдохнет и они смоются сами
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14.09.2023 15:27 Ответить
Питання жертв у нас сховали глибоко на другий план. Зараз розмови тільки про землю. Ну певному кругу людей земля набагато цінніша (в прямому сенсі слова) ніж люди.
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14.09.2023 15:32 Ответить
Настораживает, что незадолго до вторжения у нас либерализовали земельный рынок.

И такая же ситуация с военной техникой, что б писать несколько радиостанций или автомобиль нужно дело заводить на десятки если не сотни листов, а человек списывается двумя листиками.
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14.09.2023 15:43 Ответить
Я вам більше скажу. З нового року вступає в силу наступний етап земельної реформи, коли можна буде вести торгівлю тисячами гектар з юридичними особами (по суті великими агрохолдингами). І в цей самий час у нас закриті і розбиті порти, а західні сусіди закривають нам вивіз зерна. Все це заганяє аграріїв в кризу і збиває ціну на землю. Можна вважати, що все це співпадіння. Але я вже дуже сумніваюся.
І все це на фоні криків "ні метра землі ворогу" від людей які ніколи на ту війну не попадуть. Сумно це все.
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14.09.2023 16:00 Ответить
Якщо Раша займе Україну, то вже через 10 років, нове покоління українців в составі армії РФ, буде штурмувати Захід.
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14.09.2023 16:07 Ответить
 
 