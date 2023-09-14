Позиция российской ПВО С-400 "Триумф", которая сегодня была уничтожена вблизи оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В сети опубликовали спутниковое фото российского комплекса ПВО С-400 "Триумф", который был уничтожен в результате утренней атаки вблизи оккупированной Евпатории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Фото сделано две недели назад. На снимке видна российская батарея ЗРК (С-400) вблизи оккупированной Евпатории.

Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.

Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

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