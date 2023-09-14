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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Позиция российской ПВО С-400 "Триумф", которая сегодня была уничтожена вблизи оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В сети опубликовали спутниковое фото российского комплекса ПВО С-400 "Триумф", который был уничтожен в результате утренней атаки вблизи оккупированной Евпатории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Фото сделано две недели назад. На снимке видна российская батарея ЗРК (С-400) вблизи оккупированной Евпатории.

Позиция российской ПВО С-400 Триумф, которая сегодня была уничтожена вблизи оккупированной Евпатории 01

Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.

Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Севастополь атакуют дроны. Работает ПВО, - соцсети. ВИДЕО

Автор: 

Евпатория (101) Крым (26365) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+34
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14.09.2023 14:39
+31
Ой як фаааайно ))
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14.09.2023 14:38
+31
шинами не встигли обкласти!!! або вже і з шинами "в странє напряжёнка!" ))
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14.09.2023 14:43
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Ой як фаааайно ))
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14.09.2023 14:38 Ответить
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14.09.2023 14:39 Ответить
Був у кацапів тріумф, а став -фіаско братан…
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14.09.2023 14:42 Ответить
купкою стали, якраз під два Нептуни з повітряним підривом касетною БЧ
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14.09.2023 14:42 Ответить
ну ось, а хтось говорив, що там тільки одна пускова установка, була, а виявляється їх там більше...
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14.09.2023 14:43 Ответить
Комплекс "Тріумф" як і "Петріот" складається з багатьох різного типу машин, а пускові лише одна з складових частин таких комплексів.
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14.09.2023 15:03 Ответить
ну тут якраз багато різного типу машин і зібрані на маленькому клаптику землі, тому могли реально знищити чи пошкодити практично весь комплекс, адже влучань було явно більше 2.
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14.09.2023 15:15 Ответить
Пускові установки, це саме дешеве що там е. А и знищили антену і центральний пункт. Саме цінне.
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14.09.2023 16:42 Ответить
шинами не встигли обкласти!!! або вже і з шинами "в странє напряжёнка!" ))
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14.09.2023 14:43 Ответить
😁😂👍
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14.09.2023 17:07 Ответить
...шинами не встигли обкласти! Респект за гумор
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14.09.2023 17:29 Ответить
схоже, ЗСУ після ліквідації радарів на вишках бойка часу не гають - вчора Севморзавод, сьогодні Тріумф
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14.09.2023 14:44 Ответить
Да. Перед вышками были "глаза" в Оленевке. Скорее всего теперь западный берег Крыма стал "слепой" и стоит теперь ожидать еще больше операций и ударов.
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14.09.2023 15:03 Ответить
Жаль, шо сухий док у Севастополі зайнятий, як клозет у єпідемію холери. А там гарне місце для наступної мішені було - пристріляне, точні координати перевірені. Як кажуть - насижене і зисижене!
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15.09.2023 10:57 Ответить
Там еще есть, например, в Доковой.
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15.09.2023 12:16 Ответить
Краще б було свіженьке фото, пораділи б йому не гірше ніж фото із знищеним у Севастополі ВДК "Мінськ" та ПЧ "Ростов на Дону"!
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14.09.2023 14:46 Ответить
Чекаємо на фото від Притули.
Хоча той його супутник (чи група супутників) був настільки "секретним", що жодного фото за півтора роки ми не бачили.
Знову виникає питання: "А бил лі мальчік?"
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14.09.2023 14:52 Ответить
Впевнений що не був.тим більше якщо берег гроші під конкретні зобов'язання то і мусиш їх виконувати ,а не придумувати нове ,яке не можна перевірити
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14.09.2023 15:21 Ответить
Ежу понятно, что если в БДК «Минск» (чай, не линкор «Ямато») было ПРЯМОЕ попадание Storm Shadow (450 кг взрывчатки с проникающей боевой частью), то «поврежден» означает «уничтожен». Ракета атакует с «горки», то есть сверху вниз. Одной инерции хватит, чтобы пробить палубу, а внутри сейчас такая каша, что не приведи господь.

Что с подлодкой, пока непонятно. Но! Субмарины такого класса (бывал, видел сам) имеют особое покрытие (резиновое) для снижения уровня шумности. Если был просто пожар, значит, покрытие сгорело к едрене-матери. Ауслендер
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14.09.2023 14:48 Ответить
Субмарина скорее всего тоже накрылась.
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14.09.2023 16:44 Ответить
Може добити її як рибину на суходолі, шоб не мучилась!
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15.09.2023 10:59 Ответить
Пошкоджені у статистику не вносять.
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14.09.2023 22:01 Ответить
З драй дока не втічеш. І мабуть також має пошкодження. Що автоматично зменшує можливість рембази. Може варто ще додати по докам та сліпам а далі продовжити вже й по корабликам чф?
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15.09.2023 06:02 Ответить
Атріцательний Тріумф стал!
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14.09.2023 14:51 Ответить
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14.09.2023 14:58 Ответить
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14.09.2023 15:10 Ответить
Скоро на наших екранах Гібєль масквєї?))
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14.09.2023 15:20 Ответить
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14.09.2023 15:11 Ответить
"А вот, а вот ну и что, а мы вам в вашем бандеровском Киеве все 30 патриотов разбомбили, каждый по три с половиной раза, и потому больше не бомбили, что цель спецобосрации достигнута? И вапще , в Евпатории силитра была, а вы хахлы и поверили что это наша святая аналоговнетная Сэ-читыриста! Вот, путен всех пипииграл!"
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14.09.2023 15:25 Ответить
Порадію, коли буде хоч один доказ.
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14.09.2023 15:19 Ответить
Який саме?
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14.09.2023 15:27 Ответить
Краще супутник. Мінімум - повідомлення Генштабу ЗСУ.
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14.09.2023 15:33 Ответить
Супутникове фото підтверджує ураження російської системи ППО С-400 "Тріумф" поблизу окупованої Євпаторії. Джерело:

Ось це вже дещо. Видно, що хоча б одна установка знищена або серйозно пошкоджена.
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14.09.2023 15:37 Ответить
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14.09.2023 15:32 Ответить
ЄДИНИЙ І НЕЗЛАМНИЙ!
Відважний ,справедливий ,патріот нашої України ,допоможи йому Боже викорінити корупцію і перднути
Найкращий Президент України.
Найкращий наш президент.
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14.09.2023 19:45 Ответить
Дупу знатно відлизав!!!
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14.09.2023 21:49 Ответить
Цікаво, що турки тепер думають про свою купівлю С-400 "Тріумф" на 2.5 млрд вічно зелених.
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14.09.2023 20:15 Ответить
Вони її хотіли на досліди купити, щоб своє щось подібне зробити.
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14.09.2023 22:06 Ответить
Два дивізіони???
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14.09.2023 22:46 Ответить
Мінімальна партія .
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14.09.2023 22:55 Ответить
 
 