Позиция российской ПВО С-400 "Триумф", которая сегодня была уничтожена вблизи оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
В сети опубликовали спутниковое фото российского комплекса ПВО С-400 "Триумф", который был уничтожен в результате утренней атаки вблизи оккупированной Евпатории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Фото сделано две недели назад. На снимке видна российская батарея ЗРК (С-400) вблизи оккупированной Евпатории.
Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.
Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.
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+34 Грицько Добрий
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Хоча той його супутник (чи група супутників) був настільки "секретним", що жодного фото за півтора роки ми не бачили.
Знову виникає питання: "А бил лі мальчік?"
Что с подлодкой, пока непонятно. Но! Субмарины такого класса (бывал, видел сам) имеют особое покрытие (резиновое) для снижения уровня шумности. Если был просто пожар, значит, покрытие сгорело к едрене-матери. Ауслендер
Ось це вже дещо. Видно, що хоча б одна установка знищена або серйозно пошкоджена.
Відважний ,справедливий ,патріот нашої України ,допоможи йому Боже викорінити корупцію і перднути
Найкращий Президент України.
Найкращий наш президент.