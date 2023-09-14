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Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen, - министр обороны Швеции Йонсон

gripen

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen шведского производства.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", - сказал глава шведского правительства.

Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, опыт, полученный в ходе такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.

Читайте также: Швеция рассмотрит возможность передачи истребителей Gripen Украине, - СМИ

Автор: 

авиация (2821) Швеция (998)


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Топ комментарии
+12
Питання нашої корупції в цьому плані, взагалі-не до чого, Все залежить від політичної волі НАТО,а більшою мірою-Штатів, Наскільки вони готові!,надати нам допомогу в такому вигляді, Ті ж ATACMS та F-16,,ті ж Abrams,,та все інше,,ВСЕ! залежить від Того!,наскільки там готовіТАК! - "образити" орків!, Але на жаль,щось вони не дуже поспішають,
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14.09.2023 15:14
+10
А до чого тут корупція? Шо будуть розпилювати літаки на частини і п...ти?
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14.09.2023 15:04
+10
З нетерпінням чекаємо на Грифони.
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14.09.2023 15:14
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але поки не дадуть - бо корупція
а вже як дадуть - то будем точно знати що корупцію перемогли
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14.09.2023 14:59 Ответить
А до чого тут корупція? Шо будуть розпилювати літаки на частини і п...ти?
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14.09.2023 15:04 Ответить
та ладно - тут всі крикуни кричать - літаки не дають бо корупція
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14.09.2023 15:12 Ответить
Питання нашої корупції в цьому плані, взагалі-не до чого, Все залежить від політичної волі НАТО,а більшою мірою-Штатів, Наскільки вони готові!,надати нам допомогу в такому вигляді, Ті ж ATACMS та F-16,,ті ж Abrams,,та все інше,,ВСЕ! залежить від Того!,наскільки там готовіТАК! - "образити" орків!, Але на жаль,щось вони не дуже поспішають,
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14.09.2023 15:14 Ответить
це вже щось нове зазвичай всі кричать що не дають бо корупція
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14.09.2023 15:15 Ответить
Є і корупція, якої не було за жодного президента України, є позиція донорів, відносно відношення і до безпеки і до корупції у владі України.
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14.09.2023 15:20 Ответить
корупція була при всіх президентах
і позиція партнерів заслуговує уваги - а яка вона -то ми побачимо на прикладі літаків
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14.09.2023 15:32 Ответить
Такої центразізованої і у таких обсягах не було ще ніколи.
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14.09.2023 15:35 Ответить
і звідки Вам це відомо?
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14.09.2023 16:03 Ответить
Це невідомо тільки ботам Подоляка .
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14.09.2023 17:58 Ответить
навпаки - це відомо тільки ботам - правда іншої масті
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14.09.2023 17:59 Ответить
Бот, а що подоляк вам газети читати взагалі забронив?
Ти ще не чув, що згідно із соціологічними опитуваннями-78 відсотків українців вважають прездента Зеленьського відповідальим за корупцію у владі і військових адміністраціях.
На одних дорогах влада Зеленьського за 4 роки вкрала річний бюджет України.
Коли вас, із ферми виженуть( а це рано, чи пізно станеться)і газети для таких як ти стануть доступними-будеш читати сам про це.
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14.09.2023 18:12 Ответить
мені подоляк не платить за читання газет

а що вважають 78% українців то взагалі на сміх курям - особливо якщо подивитися на останні президентські вибори де проценти були приблизно такі самі

газети ... газети то макулатура - де доведені справи ?

декілька років тому тут Пороха на часті рвали - і барига, і бізнес на крові, і тд. - де докази? чи як якась журнашльондра щось виродить то то вже докази ?

народ думає що він бідний бо хтось краде - ні - "бідний бо дурний" (C)
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14.09.2023 18:22 Ответить
Как можно ототожнювати, шо 78% равно 73%. Если проголосовало за клоуна всего 37% от имеющих право голосовать.
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14.09.2023 23:05 Ответить
SURE. треба валянком бути.
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14.09.2023 23:06 Ответить

" якої не було за жодного президента України"....Дякую, не знав! Це щось новеньке...😁
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15.09.2023 00:34 Ответить
Як ти можеш щось знати, коли подоляк тебе зробив тільки у лютому цоьго року ?
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15.09.2023 01:12 Ответить
Ввічливіше, будь ласка. І доказовіше -щодо " якої не було за жодного президента "...Подоляк тут-не до чого...
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15.09.2023 02:44 Ответить
Мабуть брешуть бо загальновідомо шо корупція сприяє міжнародній підтримці.
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14.09.2023 15:20 Ответить
ну ось і побачимо - дадуть чи не дадуть
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14.09.2023 15:31 Ответить
Чудовий експеримент, при яйцях по 17 не давали, а от коли будуть по 20 то побачимо.
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14.09.2023 15:41 Ответить
Уже були по 50грн.
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14.09.2023 17:45 Ответить
нічого нового,),просто,Людину практично з деменцією, більше турбує загострення конфлікту,ніж наша корупція,), яке може в недалекому майбутньому,), перейти, в термоядерне протистояння, ось,у цьому вся проблема,),,і ще одне,), - ще там вибори скоро,),
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14.09.2023 15:29 Ответить
От тільки Швеція (поки що) не в НАТО.
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14.09.2023 15:18 Ответить
для того щоб отримувати від мене відповіді потрібно чемно задавати запитання
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15.09.2023 00:29 Ответить
Собаки лают - караван идет. Подлодки от Германии уже не кажутся такой уж недостижимой целью.
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14.09.2023 15:05 Ответить
З нетерпінням чекаємо на Грифони.
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14.09.2023 15:14 Ответить
Грифони-це класно, вони новіші і значно кращі за F-16! Ех, якби не корупція...
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14.09.2023 15:29 Ответить
Грипен отличный самолет, но у меня твердое убеждение, что Швеция их начнет передавать, только синхронно с F-16. Судя по всем прошедшим поставкам вооружений, должно быть общее консолидированное решение. Швеция в одиночку передавать самолеты не будет.
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14.09.2023 15:41 Ответить
Там головне заміна Грифонів на Ф-35, без цього точно не передадуть.
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14.09.2023 15:43 Ответить
5 Грипенов, Швеция легко может передать и до замены на F-35. Это число для них некритично. Проблема только в общем политическом решении.
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14.09.2023 15:45 Ответить
Це з разряду - жінку віддай дяді, а сам іди до *****. Так не працює.
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14.09.2023 15:53 Ответить
Если у тебя 1 жена, то да. А если у тебя их гарем......В Швеции явно не 1 Грипен.
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14.09.2023 16:00 Ответить
Файна новина, рух якийсь є.
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14.09.2023 15:44 Ответить
Це їх Сааб виробляє.
Переходимо всі на автівки Сааб!
Допоможемо виробнику!
До речі дууууже не погана авто, кажу з власного досвіду.
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14.09.2023 15:50 Ответить
Сааб більше автомобілів не робить. На жаль...
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14.09.2023 18:33 Ответить
Грипен лучший самолет для ВСУ, их можно было закантрактовать еще в 2019, но...
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14.09.2023 16:37 Ответить
Тут разговор только о лётчиках .а на обслуживание они в Швецию будут летать.
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14.09.2023 17:21 Ответить
Аэродромы надо готовить для такой техники.
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14.09.2023 17:38 Ответить
Готувати інфраструктуру для технічного обслуговування потрібно.
Але з усіх ******** літаків "Гріпени", - найневибагливіші.
Їх спеціально конструювали так, щоб вони могли злітати і сідати на звичайні автомобільні дороги.
У цьому плані в Ф-16 шассі набагато слабше.
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14.09.2023 18:15 Ответить
Шасси тут не причем абсолютно. Все дело в бетонной крошке от разрушающегося из года в год плит аэродромного покрытия. Это как наждачной крошки непосредственно в циллиндры двигателя внутреенго сгорания насыпать. Емкости под топливо надо готовить, потому что если залить новое топливо в емкости, где десятилетиями хранилось ТС-1, можно вывести двигатель из строя.
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14.09.2023 18:33 Ответить
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14.09.2023 19:02 Ответить
Так с любым современными самолетами. Даже Су-25 хватали камешки с бетонки. А можете посмотреть на какой высоте и них осевые входы воздухозаборников. Гораздо выше чем у Грипенов.
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15.09.2023 17:38 Ответить
Я казав про шассі. Навів пруф.
А ви про "камєшки" і "бєтонну крошку".
Для цього в аеродромних ротах існують "пилососи" ("вакуумки").
Сам такі бачив на власні очі, коли служив.

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15.09.2023 17:48 Ответить
Мы его пылесос называли, хотя он может и пылесосить, и просто сдувать крошку с покрытия. Перед полетатами БАТЗешники за два часа, (бывало и пораньше), выезжали на аэродром и все продували. А после начала полетов, после посадки второго разлета еще раз проходили пылесосами взлетку и рабочие рулежки. И еще через 2-3 разлета. И все равно были ДЗД даже на Су-25. Это если верхний глянцевый слой линолеума износился, то подметать пол с ворсистой поверхностью ну очень неудобно и не все выметешь.
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15.09.2023 18:01 Ответить
Ага.. це так останні події в Севастополі називаються
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14.09.2023 19:39 Ответить
 
 