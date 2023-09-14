Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen, - министр обороны Швеции Йонсон
Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen шведского производства.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", - сказал глава шведского правительства.
Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.
По словам Йонсона, опыт, полученный в ходе такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.
Топ комментарии
+12 Frenk Rex
показать весь комментарий14.09.2023 15:14
+10 Игорь Матвеев #551288
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+10 MausMike
показать весь комментарий14.09.2023 15:14
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а вже як дадуть - то будем точно знати що корупцію перемогли
і позиція партнерів заслуговує уваги - а яка вона -то ми побачимо на прикладі літаків
Ти ще не чув, що згідно із соціологічними опитуваннями-78 відсотків українців вважають прездента Зеленьського відповідальим за корупцію у владі і військових адміністраціях.
На одних дорогах влада Зеленьського за 4 роки вкрала річний бюджет України.
Коли вас, із ферми виженуть( а це рано, чи пізно станеться)і газети для таких як ти стануть доступними-будеш читати сам про це.
а що вважають 78% українців то взагалі на сміх курям - особливо якщо подивитися на останні президентські вибори де проценти були приблизно такі самі
газети ... газети то макулатура - де доведені справи ?
декілька років тому тут Пороха на часті рвали - і барига, і бізнес на крові, і тд. - де докази? чи як якась журнашльондра щось виродить то то вже докази ?
народ думає що він бідний бо хтось краде - ні - "бідний бо дурний" (C)
" якої не було за жодного президента України"....Дякую, не знав! Це щось новеньке...😁
Переходимо всі на автівки Сааб!
Допоможемо виробнику!
До речі дууууже не погана авто, кажу з власного досвіду.
Але з усіх ******** літаків "Гріпени", - найневибагливіші.
Їх спеціально конструювали так, щоб вони могли злітати і сідати на звичайні автомобільні дороги.
У цьому плані в Ф-16 шассі набагато слабше.
А ви про "камєшки" і "бєтонну крошку".
Для цього в аеродромних ротах існують "пилососи" ("вакуумки").
Сам такі бачив на власні очі, коли служив.