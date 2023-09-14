Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen, - министр обороны Швеции Йонсон

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen шведского производства.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", - сказал глава шведского правительства.

Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, опыт, полученный в ходе такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.

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