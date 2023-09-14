Российский пилот в прошлом году пытался сбить над Черным морем британский самолет-разведчик, - BBC
В сентябре 2022 года российский самолет Су-27 пытался сбить над Черным морем британский разведчик. Пилот-россиянин выпустил две ракеты, потому что думал, что получил разрешение попасть в британский борт.
Об этом со ссылкой на свои источники пишет ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, 29 сентября 2022 года британский самолет RAF RC-135 Rivet Joint с экипажем до 30 человек выполнял миссию по наблюдению за Черным морем и встретил два российских истребителя Су-27.
Согласно перехватам, один из российских летчиков услышал от диспетчера с наземной станции слова "у вас есть цель" и решил, что у него есть разрешение атаковать британский самолет.
Он выпустил ракету класса "воздух-воздух". Она успешно запустилась, но не смогла навести цель.
По данным источников, между российскими лётчиками произошел скандал. Пилот второго Су-27 не думал, что они получили разрешение на стрельбу и обругал своего товарища, но тот выпустил еще одну ракету, упавшую с крыла из-за неисправности или прерывания запуска.
Источники BBC отмечают, что свободное высказывание "у вас есть цель" демонстрирует высокий уровень непрофессионализма россиян. В противоположность им летчики НАТО используют очень точные формулировки, когда спрашивают и получают разрешение на стрельбу.
Официальный Лондон тогда принял объяснение российской стороны, назвавшей все "технической неисправностью".
В заявлении к парламентариям 20 октября прежний министр обороны Бен Уоллес назвал это "потенциально опасным столкновением", но он сказал, что "мы не считаем этот инцидент умышленной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ согласен, что это произошло из-за неисправности".
Председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, на днях подавший в отставку, обвинял Воллеса в сокрытии важных деталей инцидента с самолетом-разведчиком.
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Кіна не було.
Хіба що @уйло присвоїв кацапському пілоту хероя рфії посмертно
Не готові кацапи до кіна із НАТО - тупо сцяють
Але не повторилось воно лише після того, як терпець Туреччини увірвався, і літак виявився тяжчим за повітря. Що вкотре переконує в тому, що кацапів можно зупинити лише силою.
Слава ЗСУ!
интересно, но согласно прочитаному через неисправность одна ракета не попала а другая не стартовала, а если бы небыло несправности то все 30 человек были бы на дне? где логика?
а якби британців збили то ненавмисне вбивство теж можна не вважати за злочин?