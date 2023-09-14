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Российский пилот в прошлом году пытался сбить над Черным морем британский самолет-разведчик, - BBC

су-27

В сентябре 2022 года российский самолет Су-27 пытался сбить над Черным морем британский разведчик. Пилот-россиянин выпустил две ракеты, потому что думал, что получил разрешение попасть в британский борт.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 29 сентября 2022 года британский самолет RAF RC-135 Rivet Joint с экипажем до 30 человек выполнял миссию по наблюдению за Черным морем и встретил два российских истребителя Су-27.

Согласно перехватам, один из российских летчиков услышал от диспетчера с наземной станции слова "у вас есть цель" и решил, что у него есть разрешение атаковать британский самолет.

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Он выпустил ракету класса "воздух-воздух". Она успешно запустилась, но не смогла навести цель.

По данным источников, между российскими лётчиками произошел скандал. Пилот второго Су-27 не думал, что они получили разрешение на стрельбу и обругал своего товарища, но тот выпустил еще одну ракету, упавшую с крыла из-за неисправности или прерывания запуска.

Источники BBC отмечают, что свободное высказывание "у вас есть цель" демонстрирует высокий уровень непрофессионализма россиян. В противоположность им летчики НАТО используют очень точные формулировки, когда спрашивают и получают разрешение на стрельбу.

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Официальный Лондон тогда принял объяснение российской стороны, назвавшей все "технической неисправностью".

В заявлении к парламентариям 20 октября прежний министр обороны Бен Уоллес назвал это "потенциально опасным столкновением", но он сказал, что "мы не считаем этот инцидент умышленной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ согласен, что это произошло из-за неисправности".

Председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, на днях подавший в отставку, обвинял Воллеса в сокрытии важных деталей инцидента с самолетом-разведчиком.

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Автор: 

авиация (2821) Великобритания (4927) инцидент (77) россия (95365)


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Топ комментарии
+26
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14.09.2023 15:14
+14
Сцуться всі, крім ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 15:11
+10
Звісно занепокоєння. Глибоке.
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14.09.2023 15:21
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"ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність" --- поки такий літак дійсно нажаль реально не зібють то кіна не буде
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14.09.2023 15:08 Ответить
"думав, що отримав дозвіл..." - "думав" - це не про кацапів.
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14.09.2023 15:20 Ответить
Якого "кіна" тобі потрібно? Не вистачає, того що вже йде, бажаєш із застосуванням тактичної ядерної зброї?
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14.09.2023 15:27 Ответить
"Якого "кіна" тобі потрібно?" --- поки що кіно відбувається тільки на території України,і якщо так і далі буде продовжуватися то тут буде розруха хто зна яка,і ніхто не знає як це все закінчиться, а якщо б теоретично збили той літак(не бажаю такого звичайно ж) то кіно було б уже зовсім в іншому ключі,як мінімум давали би усе що треба без виєбонів і не забороняли би стріляти по кацапській території
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14.09.2023 15:31 Ответить
Якби почалась війна росія-НАТО, перше застосування ядерної зброї було би по території України. Ти впевнений, що тобі саме цього хочеця?
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14.09.2023 15:34 Ответить
Воно може бути і без війни росія-НАТО
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14.09.2023 15:35 Ответить
Ну то давай наблизимо ей приємний момент, зробимо його невідворотним.
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14.09.2023 15:38 Ответить
"давай наблизимо" --- ти думаєш ти чи я можемо наблизити цей момент якимось чином? Це можуть зробити тільки чи дії кацапів чи заходу,тільки вони можуть зробити щось таке після чого між ними виникне війна, я лише сказав,що поки вони будуть дистанціонуватися від війни між собою, то війна в україні буде тривати ще достатньо довго,тому що в такому разі допомога від заходу буде досить помірною
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14.09.2023 15:41 Ответить
Я незнаю що ти там думав, чи недумав, а початок війни росія -НАТО, робить застосуванння я.з майже невідворотнім. Щоби це розуміти, "універсітетів" закінчувати непотрібно. Бажано мати голову на плечах.
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14.09.2023 18:02 Ответить
Я також не знаю що ти там думаєш чи не думаєш,але ніхто тобі не гарантує,що якщо б навіть сталося так що збили б той літак і там було б 30 військових НАТО війна би розпочалася, НАТО знову могло би відморозитися,що то були технічні несправності щоб напряму не вступати у війну,тому що якби то не було 30 загиблих це неприйнятно,але тисячі убитих у війні це ще страшніше, а от посилити на цьому фоні допомогу Україні вони б могли
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14.09.2023 18:06 Ответить
Такого кіна щоб війна йшла не тільки на нашій території і щоб нарешті НАТО вступило в війну проти РФ це було б спрведливо так не думаєш ?
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14.09.2023 15:50 Ответить
Навіть якщо ти просто корисний ідіот, або мешкаєш у росії, це не спасає тебе від наслідків ядерної війни. Так тобі зрозуміліше буде?
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14.09.2023 18:05 Ответить
То що тепер не воювати з рф бо може бути ядерна війна і треба себе вести як терпіла?
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14.09.2023 18:29 Ответить
Перевір IQ.
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14.09.2023 22:04 Ответить
24.11.15 F-16 турецьких ВПС збив кацапський су-24 поблизу сирійсько-турецького кордону у повітряному просторі Туреччини - члена НАТО. Кацпський пілот загинув, літак знищений. За однією із версій кацапський пілот був обстріляний після катапультування із літака.
Кіна не було.
Хіба що @уйло присвоїв кацапському пілоту хероя рфії посмертно
Не готові кацапи до кіна із НАТО - тупо сцяють
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14.09.2023 15:59 Ответить
Насправді перед збиттям там було ще декілька інцидентів, про які Туреччина доводила до відома московії, що така поведінка росіян є неприпустима, і у відповідь кожен раз чула запевненя що це випадковість, і більше таке не повториться.

Але не повторилось воно лише після того, як терпець Туреччини увірвався, і літак виявився тяжчим за повітря. Що вкотре переконує в тому, що кацапів можно зупинити лише силою.
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14.09.2023 18:13 Ответить
Із кацапами нема спільної мови. Тільки сила! - Степан Андрійович БАНДЕРА (вислів від 12.10.1952)
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14.09.2023 18:15 Ответить
Ці нікчеми навіть доїб@тися не спроможні.
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14.09.2023 15:11 Ответить
А якби збили б. Цікаво яка була б реакція?
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14.09.2023 15:11 Ответить
Звісно занепокоєння. Глибоке.
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14.09.2023 15:21 Ответить
Вас може засмутити реакція збройового плутонію і реакція вашого організму на це.
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14.09.2023 15:25 Ответить
Глибоке занепокоення.
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14.09.2023 15:35 Ответить
ну они ж не специально сбили. Это было недоразумение. Понять и простить.
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15.09.2023 00:53 Ответить
Сцуться всі, крім ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 15:11 Ответить
Нагадало
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14.09.2023 15:12 Ответить
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14.09.2023 15:14 Ответить
ото тупим кацапам повезло, якшо б збили літак і 30 британців на борту, не було б вже ні балтійського ні чорноморської флотилії, ні авіації у касабських мразот
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14.09.2023 15:18 Ответить
нам не повезло
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15.09.2023 00:54 Ответить
"дебилы, мля..." Это точное, или вольное описание кацапских пилотов?
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14.09.2023 15:23 Ответить
Ситуацію врятувала якість російської зброї та мізків
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14.09.2023 15:26 Ответить
а міг "героя"(посмертно) получити і білуладуКАЛіну
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14.09.2023 15:29 Ответить
Юридичною мовою це називається "замах на вбиство двох або більше осіб".
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14.09.2023 15:46 Ответить
Ех, а щастя було так можливо... шоб перша ракета нормальна та завалили британській літак, то історія могла піти по іншому сценарію. Хоча могла і не піти...
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14.09.2023 16:01 Ответить
"ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність"
интересно, но согласно прочитаному через неисправность одна ракета не попала а другая не стартовала, а если бы небыло несправности то все 30 человек были бы на дне? где логика?
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14.09.2023 16:08 Ответить
Що заважає Заходу оголости рашці конвенційну війну і вести її хоча б на території України?Чого всі ідіоти так повелись на ІПСО про негайний ядерний конфлікт?
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14.09.2023 16:57 Ответить
хоч і цінічно, але втрачені життя тих британців могли б зберігти життя багатьох українців і значно прискорити нашу Перемогу
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14.09.2023 17:56 Ответить
параша ненавмисно почала війну і це прийнятна відмазка?

а якби британців збили то ненавмисне вбивство теж можна не вважати за злочин?
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14.09.2023 19:16 Ответить
Свинособаки навещали лапшу розовым пони, а те и поверили как наивные олени.
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14.09.2023 19:54 Ответить
 
 