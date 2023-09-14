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У Южной Кореи есть доказательства, что КНДР поставляет России оружие для войны против Украины

чен,путін,кім,ин

Южная Корея уже долгое время подтверждает, что Москва получает от Северной Кореи вооружение и использует его в войне России против Украины.

Об этом заявили в Офисе президента Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине", - сказал представитель Офиса.

Он также отметил, что сейчас оценивать итоги саммита Ким Чен Ина и Владимира Путина преждевременно, поскольку визит Кима в Россию еще продолжается, и добавил, что в пятницу и субботу лидер КНДР планирует посетить еще два российских города, где находятся важные военные объекты.

"Мы внимательно следим за всеми событиями и результатами (поездки Кима в Россию. - Ред.) и обсуждаем многосторонние ответные меры, которые можем предпринять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими союзниками, а также индивидуальные меры, к которым мы можем прибегнуть самостоятельно", – добавил представитель Офиса.

Читайте также: КНДР готовится отправить России оружие и боеприпасы, - представитель министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам

Ожидается, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поднимет вопросы военных обменов между КНДР и Россией в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Во время пятидневного визита в Нью-Йорк на следующей неделе Юн должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить глобальные вопросы, такие как война в Украине и ядерные угрозы Северной Кореи, а также пути сотрудничества Сеула и ООН.

Автор: 

КНДР (1189) оружие (10198) россия (95365) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+24
**** все гівно світу проти України це просто *******, треба мститися цим всім ********** націям
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14.09.2023 15:34
+14
А НАТО не вірить.
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14.09.2023 15:23
+12
НІ,),скажуть що стурбовані,),глибоко,,),,
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14.09.2023 15:31
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А НАТО не вірить.
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14.09.2023 15:23 Ответить
НІ,),скажуть що стурбовані,),глибоко,,),,
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14.09.2023 15:31 Ответить
По самі...
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14.09.2023 15:37 Ответить
НАТО не не вірить, навіть навпаки, я переконаний що там знають більше за Південну Корею. але зробити вони абсолютно нічого не здатні.
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14.09.2023 16:38 Ответить
**** все гівно світу проти України це просто *******, треба мститися цим всім ********** націям
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14.09.2023 15:34 Ответить
Ну що ж шановно Південно Корея - швиденько обєднуйтеся із Японією та ї@аште під нуль кндрівську русню!
Інакше ніяк!
Повірте досвіду ЗСУ!
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14.09.2023 15:35 Ответить
Слабо собі уявляю, як КНДРівські ракети летят в хмарочоси Сеула й Токіо. Але ж все може бути...
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14.09.2023 19:20 Ответить
Можливо так і є . Хоча таких трофеїв ЗСУ на полі бою ще не захоплювали .
.
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14.09.2023 15:37 Ответить
не може бути! кім просто побухати приїжджав до *****
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14.09.2023 15:39 Ответить
ні. ви ніхера не розумієте.
ось вам, київ за три дні.
снаряди для каzапських гармат, залишись., тільки в кндр.
а південна корея, звісно, радіє. по них не полетить.
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14.09.2023 15:43 Ответить
Ну так дайте нам свої танки, РСЗВ, снаряди, ракети. Нам від того, що ви маєте докази, не легше...
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14.09.2023 15:55 Ответить
Ю. Корея могла бы помогать Украине. Это было бы гораздо весомее, чем помощь россии деградированой С. Кореи.
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14.09.2023 16:15 Ответить
Вони передають. Енергообладнання та всіляке нелетальне (типу обладнання для розмінування) офіційно, а артилерійські снаряди - через США.
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14.09.2023 17:36 Ответить
На третий день "Орлиный глаз" заметил, что в сарае нет одной стены.
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14.09.2023 17:24 Ответить
А Українська ОПУ- це 100% сателіт для параші та кндр
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14.09.2023 17:33 Ответить
виявляється у Південній Кореї теж є Офіс Президента
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14.09.2023 18:27 Ответить
Поставки мордору идут полным ходом, а дядя Сэм жует сопли и не вводит новые санкции против этих сволочей.
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14.09.2023 19:51 Ответить
Bидання Guardian зазначило, що Путін через війну в Україні опинився в міжнародній ізоляції та в ситуації, коли йому "нема чого втрачати", і тому пішов на зближення з іншою країною-ізгоєм - Північною Кореєю.
Логіка Кремля очевидна, пише Guardian - у Північної Кореї є **********, необхідні Росії для продовження війни в Україні, і КНДР може відігравати важливу роль у коаліції країн, які все ще бажають мати справу з Росією. "Я сумніваюся, що Північна Корея сама по собі зможе це зробити - ми говоримо про мільйони снарядів, - але разом з імпортом з Ірану Москва спробує зібрати все, що зможе, одночасно нарощуючи виробництво вдома", - цитує видання.
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15.09.2023 01:19 Ответить
Південна Корея своїми заявами заважає США "пильно стежити"
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15.09.2023 03:30 Ответить
Точно.
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15.09.2023 07:00 Ответить
 
 