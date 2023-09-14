У Южной Кореи есть доказательства, что КНДР поставляет России оружие для войны против Украины

Южная Корея уже долгое время подтверждает, что Москва получает от Северной Кореи вооружение и использует его в войне России против Украины.

Об этом заявили в Офисе президента Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине", - сказал представитель Офиса.

Он также отметил, что сейчас оценивать итоги саммита Ким Чен Ина и Владимира Путина преждевременно, поскольку визит Кима в Россию еще продолжается, и добавил, что в пятницу и субботу лидер КНДР планирует посетить еще два российских города, где находятся важные военные объекты.

"Мы внимательно следим за всеми событиями и результатами (поездки Кима в Россию. - Ред.) и обсуждаем многосторонние ответные меры, которые можем предпринять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими союзниками, а также индивидуальные меры, к которым мы можем прибегнуть самостоятельно", – добавил представитель Офиса.

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Ожидается, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поднимет вопросы военных обменов между КНДР и Россией в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Во время пятидневного визита в Нью-Йорк на следующей неделе Юн должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить глобальные вопросы, такие как война в Украине и ядерные угрозы Северной Кореи, а также пути сотрудничества Сеула и ООН.