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Трех участниц "Мисс Украина 2023" сняли с конкурса из-за связей с РФ

конкурс,корона,краси,міс

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц после обнародования "неэтичных фактов относительно их".

Об этом оргкомитет сообщил на странице конкурса в инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса", - говорится в сообщении.

В оргкомитете поблагодарили общественность за неравнодушие к конкурсу и составу участниц.

Ранее комик Андрей Лузан заявил, что некоторые кандидатки не живут в Украине, ведут соцсети на русском языке, имеют связи с Россией и никак не высказывались относительно российского вторжения в Украину. Он обвинил в связях с Россией Ксению Мегеру и Ирину Пиляеву. А о Екатерине Чувашовой заявил, что ее отца СБУ задержала как агента ФСБ.

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Имена участниц, исключенных из конкурса, не называют. При этом со страницы "Мисс Украина" не удалили сообщения о Мегере и Пиляевой. А вот сообщения о Чувашовой там уже нет.

Кроме того, некоторые участницы сами отказались от конкурса, отметив, что не хотят иметь "ничего общего с людьми, хоть как-то связанными с Россией". Такое решение приняли Виктория Макарова и Полина Сурай.

Автор: 

конкурс (1142) красота (24) мисс (70) россия (95365)


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Топ комментарии
+32
Крім того, деякі учасниці самі відмовилися від конкурсу, зазначивши, що не хочуть мати "нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією". Таке рішення ухвалили Вікторія Макарова та Поліна Сурай. Джерело:

Не знаю ступінь зовнішньої краси цих дівчат, але для мене вони вже перемогли в цьому конкурсі.
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14.09.2023 15:46
+26
Оці всі конкурси - дуже мутна штука.
Я на вулиці дівчат нерідко зустрічаю вродливіших, ніж ті фіналістки (особливо на расєє, остання "міска" - то просто ппц).
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14.09.2023 15:46
+19

Цей курячий анус візьмуть тільки з доплатою.
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14.09.2023 15:55
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14.09.2023 15:45 Ответить
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14.09.2023 15:57 Ответить
Здивувала не так сама подія, як реакція на неї харківчан в коментах. Дно.
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14.09.2023 16:29 Ответить
Крім того, деякі учасниці самі відмовилися від конкурсу, зазначивши, що не хочуть мати "нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією". Таке рішення ухвалили Вікторія Макарова та Поліна Сурай. Джерело:

Не знаю ступінь зовнішньої краси цих дівчат, але для мене вони вже перемогли в цьому конкурсі.
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14.09.2023 15:46 Ответить
Оці всі конкурси - дуже мутна штука.
Я на вулиці дівчат нерідко зустрічаю вродливіших, ніж ті фіналістки (особливо на расєє, остання "міска" - то просто ппц).
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14.09.2023 15:46 Ответить
это обычные смотрины, только национального или местного масштаба, смотря какой конкурс. Прост чтобы подороже потом продать свою писечку.
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14.09.2023 15:52 Ответить

Цей курячий анус візьмуть тільки з доплатою.
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14.09.2023 15:55 Ответить
це еталон красоти для хрюцкіх, це ж у них кажуть нєт нєкрасівих женшін, єсть мало випітой воткі. от цю мабуть так і обирали.
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14.09.2023 17:21 Ответить
Вы хотите сказать, шо мисс челябинск выбрали по-пьяни? Это, *****, русафобия.
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14.09.2023 21:12 Ответить
Мужики у чугунных трюселях, шоп дружбаны не трахнули.
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14.09.2023 23:46 Ответить
)))))) я чуть кофеем не подавился))))))
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14.09.2023 17:23 Ответить
+
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14.09.2023 16:01 Ответить
За виключенням декількох дійсно топових конкурсів з всесвітньо відомими компанями-спонсорами то просто шоу проплачене пихарями або родичами переможиць.
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14.09.2023 16:29 Ответить
Доводилося кілька разів працювати за лаштунками обласних конкурсів краси. Що сказати? Як правило, переможниця відома заздалегідь, і це, зазвичай, донька, племінниця, коханка чи ще якась родичка організатора чи спонсора шоу. Під неї вже роблять конкурс і набирають місок. Бувають випадки, коли, звичайно, немає заздалегідь узгоджених кандидатур, але це рідкість. Дівчата, до речі, на відбіркові консурси проходять різні, чимало й тих, хто явно не відповідає його формату - з зайвою вагою, низьким ростом тощо, що зайвий раз підтверджує відсутність у багатьох об'єктивної оцінки себе. Був випадок, коли організатор першого конкурсу краси, місцевий підприємець, власник ювелірної фірми, одружився на переможниці. Але чи знали вони один одного до конкурсу, чи ні, того не знаю.
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14.09.2023 18:28 Ответить
На лице красуні - а далі або інше не дуже ( це як з великими "очима" - вони то великі але виглядають не дуже).
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14.09.2023 18:50 Ответить
А я взагалi вважаю, що всi конкурсантки мають бути без макiяжу, намальованих брiв, нарощеного волосся i надутих губ. Максимум - манiкюр, педiкюр. I всi - в однаковому одязi. Тодi дiйсно будуть змагатися своэю красою, а не роботою вiзажистiв, перукарiв i дiзайнерiв.
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14.09.2023 18:53 Ответить
Та вони так і виходять, в однаковому одязі, однакових купальниках тощо. Здається, у них навіть є фото а ля натюрель, для журі і журналістів готують каталоги з їх портфоліо. Але то все фігня, бо поняття краси в кожного досить суб'єктивне, так-то всі високі, худорляві, а далі комусь більше до вподоби блондинки, комусь брюнетки, у когось гарна фігура, але звичайне лице, в когось навпаки, дуже гарне обличчя, але, наприклад, невеликі груди, хтось дуже фотогієнічний, але погано рухається, не вистачає пластичності та граційності, так що можна втюхати будь-кого з фіналісток у переможниці під ТМ чи іншим союсом, достатнього, щоб вона відповідала певним критеріям віку, ваги та зросту.
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14.09.2023 19:33 Ответить
Нікуя собі місс! ФСБ?
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14.09.2023 15:46 Ответить
Чекаємо на дописи - "Міси України внє палітікі111".
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14.09.2023 15:47 Ответить
навіщо їх спочатку допустили, а потім зняли з конкурсу? єдине пояснення - хотілося скандалу, щоб хоч таким чином привернути до себе увагу...
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14.09.2023 15:47 Ответить
Швидше, організатори конкурсу закрили очі на ганебні факти цих учасниць на догоду комусь впливовому, хто стоїть за цими шалавами.
Аналогічно тягли у переможиці конкурсу-відбору на Євробачення таку собі Марув, прорашистську хв@йду.
Хоча знайти компромат на них це справа кількох хвилин з допомогою гугла.
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14.09.2023 16:23 Ответить
У организаторов конкурса на этапе отбора было 100500 учасниц. Поэтому никто их не проверял. А проверять стали только финалисток. Да и то вполне возможно, что не планомерно проверяли, а кто-то случайно, от нечего делать, зашел в фэйсбук.
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14.09.2023 17:08 Ответить
Гнила відмазка. Чомусь вчергове про справжнє нутро заявили люди, які не є причетними до конкурсу, а не організатори та їхня етична рада.
Відреагували, коли вже пішов розголос в суспільстві.

"В оргкомітеті подякували громадськості за небайдужість до конкурсу і складу учасниць."

Джерело:
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14.09.2023 17:12 Ответить
рашисток ніхто не знімав, організатори просто збрехали. Знялись з конкурсу дівчата, які не хочуть нічого мати з цим ганебним дійством, в якому беруть участь проросійські екскортниці. А організатори це використали в своїх маніпулятивних заявах, як начебто всіх проросійських зняли. Ці дівчата зробили офіційні заяви. Але ж організатори такі ж проросійські, як і ті курви. Хто дав їм право ганьбити саму назву Українська Жінка тим непотрібом, який вони назбирали по Дубаям і особливо зараз, коли стільки Українських Дівчат на фронті виборюють Перемогу України.
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14.09.2023 17:58 Ответить
Так і є, в 2021 одним з організаторів та спонсорів міс Україна був російський бізнесмен Орлов, відповідно, дівчат просили спілкуватися російською, а ще вони проходили своєрідне інтерв'ю, де їх питали про їх стосунки, наявність чи відсутність хлопця тощо. От, здавалося, до чого такі питання? Про це розповіла учасниця одного з відбіркових конкурсів краси 2020-21 року - Карина Валешна
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14.09.2023 18:44 Ответить
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14.09.2023 19:39 Ответить
Ага, цей конкурс особливо сьогодні такий важливий, що, більше нікуди гроші дівати?
Подібні заходи треба скасовувати на період воєнного стану!
То футбол, то якісь змагання, добре, то хоча б спорт! А тут якесь жалюгідне видовище, в якому з першого дня відома переможниця, вона така гарна, що аж гаманець от-от репне в її папіка.
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14.09.2023 15:47 Ответить
Ось місс Україна
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14.09.2023 19:38 Ответить
всесвіт
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15.09.2023 00:44 Ответить
Кацапські підстилки.
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14.09.2023 15:48 Ответить
Цуки, стількі хлопців гине на фронті, стількі трагедій у родинах - а вони росіян обслуговують
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14.09.2023 15:49 Ответить
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14.09.2023 15:50 Ответить
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14.09.2023 15:55 Ответить
Оце і є міс Україна 2023!!!
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14.09.2023 16:20 Ответить
бо шльондра завжди та всюди шльондра-бо вона шльондра...
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14.09.2023 15:51 Ответить
"Танцюють під російську музику."
"Вчєра я тацевала

С аднім нахалом

В аддєльнам кабінєтє

Пат адєялам...
Тарам-пам-пам

Тарам-пам-пам"
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14.09.2023 15:54 Ответить
Та в них професія така б.ядь
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14.09.2023 16:36 Ответить
звичайні шльондри
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14.09.2023 17:43 Ответить
Ну вони ж жінки, вони нікому не винні і народжені для любові. І взагалі нікого не має хвилювати, які в них амбіції. Не переплутайте
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14.09.2023 18:49 Ответить
зв'язки з РФ були оральні ?
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14.09.2023 15:49 Ответить
Якби тільки...
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14.09.2023 15:52 Ответить
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14.09.2023 15:54 Ответить
Ви дуже обмежено мислите.
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14.09.2023 15:52 Ответить
а про то, что они еще и барышни из эскорта(в народе - бл#ди) история почему-то умалчивает.
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14.09.2023 15:49 Ответить
А десь пруф є?
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14.09.2023 15:53 Ответить
Пруфи у них на пиках. Чим силіконові мукли заробляють? Може вони айтішниці?)))
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14.09.2023 20:40 Ответить
А може просто доньки багатих батьків.
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15.09.2023 09:26 Ответить
https://youtu.be/srtS3b6zjKU?si=15EoNrrANfb-weGx https://youtu.be/srtS3b6zjKU?si=15EoNrrANfb-weGx

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15.09.2023 20:09 Ответить
"Я не з такої сім'ї як другі, я із богатої. Дві хати маємо, ванна..."
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15.09.2023 20:10 Ответить
Про цю трійцю , і ще про інших подібних їм , можна прочитати у кацапських блогерів . Вони пишуть що ці дівки - обслуга кацапських олігархів . Дєвочкі по визову на вечірках рубльовських багатіїв .
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14.09.2023 15:56 Ответить
Під час війни всі розважальні заходи мають бути дуже обмежені! 95кагал теж! Особливо він!
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14.09.2023 15:55 Ответить
Экскортницы у русских олигархов.
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14.09.2023 16:01 Ответить
Перегляд елітних проституток не заладився
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14.09.2023 16:04 Ответить
Ми ж усі знаємо, що усі оці "міс" - ніщо інше, ніж оглядини породистих свійських тваринок. Їм на шию - медалька, а господарю - причина вище ніс задерти серед таких самих "заводчиків"
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14.09.2023 16:12 Ответить
агов фємєнкі, ви де?
скільки можна, це волохате м'ясо впарювати власникам феррарі мерседесам та повіям для кадировців?
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14.09.2023 16:13 Ответить
Выдайте повестки на фронт этим барыням-сударыням
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14.09.2023 16:25 Ответить
Мегера, Пиляева и Чувашова - как шхуну назовёшь, ....
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14.09.2023 16:35 Ответить
3 прокацапские пробляди!
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14.09.2023 17:45 Ответить
Та курва Мегера в інстаграм наіть не соромлячись всіх Українців гребе під одну планку - всі іздили до рашки, у всіх родичі в рашці, про війну нічого не кажу, бо живу в Дубай, а там про політику заборонено казати. Ну не дебілка чортова екскортниця ???? , а головне організатори і не збираються її знімати з конкурсу https://www.instagram.com/magera_ksenia_/
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14.09.2023 17:48 Ответить
Навіщо взагалі отих працівниць дубайської біржі у шоу міс Україна брати? Живе в Дубаї, ну то хай собі там і виступає
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14.09.2023 18:19 Ответить
Чого в нас всі тілки із сіліконовими губами та тітьками такі ватні?
Може сілікон га мозжечок давить?
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14.09.2023 17:50 Ответить
Мохнатое золото )))
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14.09.2023 17:58 Ответить
Як по мені, так на зараз взагалі ці усі конкурси треба тим, хто їх проводить, у дупу засунути.
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14.09.2023 18:03 Ответить
Рвані хвойди і шлюпки. Біснувата еліта самовиробляється, тьху гидота. Скоріше конкурс моральних виродків.
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14.09.2023 18:47 Ответить
Колись Трамп був пов'язан з такими конкурсами . Не здивуюсь якщо він і досі там рулить.

ВИСНОВОК - такий конкурс хремль хоче викоростувати як пиар, що в Україні війни нема, що росіянки і українки дружать( сценарій папи римского 😀)
І ЩО ГОЛОВНЕ- хремль і світовий комитет конкурсу хочуть прибрати питання війни з конкурсу . Так було і на Оскарі , так було і в Індії на G20 . Світове зло вже обьедналось .

НЕЛЬЗЯ не враховувати, що хремль добре платить топ менеджерам подібних шоу

важаю що Україна ,як держава , мае заборонити використання імені Україна у сумнівних междусобойчиках
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14.09.2023 19:51 Ответить
В минулому році наша представниця Вікторія Апанасенко брала участь у конкурсі міс Всесвіт 2022, залишила дуже цікаві спогади, кому цікаво, може погуглити. Так от. На конкурсі за нею постійно бігала росіянка з намаганнями сфоткатися разом, після того, як наша учасниця відмовилася ставати поруч не з нею, її соцмережі росіяни закидали прокльонами і побажаннями, щоб на неї впала ракета. Про війну практично ніхто не говорив, на виступ до публіки їй не дали навіть 20 хвилин. І так, міс Всесвіт як раз той конкурс, який належав Трампу, і , думаю, там досі відчувається його вплив. Міс світу має інших організаторів та засновників, взагалі це два конкуруючих конкурси краси, є ще міс земля, міс бікіні, місіс Всесвіт тощо. Як на мене, вони грають роль ООН, амнесті інтернешинал тощо, тобто відмивають гроші та займають переливанням з пустого в породне. Чесно кажучи, не знаю, наскільки доцільно нашим дівчатам брати в ньому участь, особливо з такою організацією.
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14.09.2023 20:43 Ответить
*Не дали навіть 20 секунд, сорі
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14.09.2023 20:44 Ответить
Шмары...
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14.09.2023 19:58 Ответить
Та яка різниця які там "зв'язки"! Це ж просто виставка б**дєй! Презентація з подальшим розпродажем.
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14.09.2023 20:36 Ответить
Ужас...
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04.01.2024 13:56 Ответить
Каждая женщина может выглядеть красиво если будет ухаживать за собой. Это реально делать самостоятельно не посещая дорогие салоны. Сейчас можно купить гаджеты для красоты и делать салонный уход дома. Например для массажа лица можно выбрать такой прибор https://irosgadgets.com/massazhery-dlya-litsa/ и в магазине есть еще полезные товары.
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05.01.2024 10:43 Ответить
 
 