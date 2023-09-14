Трех участниц "Мисс Украина 2023" сняли с конкурса из-за связей с РФ

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц после обнародования "неэтичных фактов относительно их".

Об этом оргкомитет сообщил на странице конкурса в инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса", - говорится в сообщении.

В оргкомитете поблагодарили общественность за неравнодушие к конкурсу и составу участниц.

Ранее комик Андрей Лузан заявил, что некоторые кандидатки не живут в Украине, ведут соцсети на русском языке, имеют связи с Россией и никак не высказывались относительно российского вторжения в Украину. Он обвинил в связях с Россией Ксению Мегеру и Ирину Пиляеву. А о Екатерине Чувашовой заявил, что ее отца СБУ задержала как агента ФСБ.

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Имена участниц, исключенных из конкурса, не называют. При этом со страницы "Мисс Украина" не удалили сообщения о Мегере и Пиляевой. А вот сообщения о Чувашовой там уже нет.

Кроме того, некоторые участницы сами отказались от конкурса, отметив, что не хотят иметь "ничего общего с людьми, хоть как-то связанными с Россией". Такое решение приняли Виктория Макарова и Полина Сурай.