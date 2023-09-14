Трех участниц "Мисс Украина 2023" сняли с конкурса из-за связей с РФ
Организаторы конкурса "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц после обнародования "неэтичных фактов относительно их".
Об этом оргкомитет сообщил на странице конкурса в инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса", - говорится в сообщении.
В оргкомитете поблагодарили общественность за неравнодушие к конкурсу и составу участниц.
Ранее комик Андрей Лузан заявил, что некоторые кандидатки не живут в Украине, ведут соцсети на русском языке, имеют связи с Россией и никак не высказывались относительно российского вторжения в Украину. Он обвинил в связях с Россией Ксению Мегеру и Ирину Пиляеву. А о Екатерине Чувашовой заявил, что ее отца СБУ задержала как агента ФСБ.
Имена участниц, исключенных из конкурса, не называют. При этом со страницы "Мисс Украина" не удалили сообщения о Мегере и Пиляевой. А вот сообщения о Чувашовой там уже нет.
Кроме того, некоторые участницы сами отказались от конкурса, отметив, что не хотят иметь "ничего общего с людьми, хоть как-то связанными с Россией". Такое решение приняли Виктория Макарова и Полина Сурай.
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Не знаю ступінь зовнішньої краси цих дівчат, але для мене вони вже перемогли в цьому конкурсі.
Я на вулиці дівчат нерідко зустрічаю вродливіших, ніж ті фіналістки (особливо на расєє, остання "міска" - то просто ппц).
Цей курячий анус візьмуть тільки з доплатою.
Аналогічно тягли у переможиці конкурсу-відбору на Євробачення таку собі Марув, прорашистську хв@йду.
Хоча знайти компромат на них це справа кількох хвилин з допомогою гугла.
Відреагували, коли вже пішов розголос в суспільстві.
"В оргкомітеті подякували громадськості за небайдужість до конкурсу і складу учасниць."
Джерело:
Подібні заходи треба скасовувати на період воєнного стану!
То футбол, то якісь змагання, добре, то хоча б спорт! А тут якесь жалюгідне видовище, в якому з першого дня відома переможниця, вона така гарна, що аж гаманець от-от репне в її папіка.
"Вчєра я тацевала
С аднім нахалом
В аддєльнам кабінєтє
Пат адєялам...
Тарам-пам-пам
Тарам-пам-пам"
скільки можна, це волохате м'ясо впарювати власникам феррарі мерседесам та повіям для кадировців?
Може сілікон га мозжечок давить?
ВИСНОВОК - такий конкурс хремль хоче викоростувати як пиар, що в Україні війни нема, що росіянки і українки дружать( сценарій папи римского 😀)
І ЩО ГОЛОВНЕ- хремль і світовий комитет конкурсу хочуть прибрати питання війни з конкурсу . Так було і на Оскарі , так було і в Індії на G20 . Світове зло вже обьедналось .
НЕЛЬЗЯ не враховувати, що хремль добре платить топ менеджерам подібних шоу
важаю що Україна ,як держава , мае заборонити використання імені Україна у сумнівних междусобойчиках