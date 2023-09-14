Уже второй с начала полномасштабной войны командир 247 полка ВДВ оккупантов ликвидирован в Украине, - росСМИ
В Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов. Это уже второй командир этого подразделения, которого уничтожили Силы обороны за период с 24.02.2023.
Об этом пишет оппозиционное российское издание Медиазона, сообщает Цензор.НЕТ.
Сначала о ликвидации Попова сообщил российский военный пропагандист Егор Гузенко, автор телеграм-канала "Тринадцатый". Позднее стихотворения памяти Попова были опубликованы в группе "С любых высот, в любой ад! Гвардия 11 одшбр" в российской соцсети "ВКонтакте".
"Медиазона" проанализировала утечки из российских баз данных. Издание выяснило, что Василию Попову было 38 лет. Командиром 247-го полка его назначили недавно. Еще в августе подразделением руководил Петр Попов, которого отстранили от должности после публичного скандала из-за высоких боевых потерь подразделения.
Это уже второй командир подразделения, ликвидированный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первый - гвардии полковник Константин Зизевский - был ликвидирован 26 февраля 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Горіть у пеклі падли кацапські "елітні"!
(срюзьке скрепная мудрость орды)
прізвище цього узкого утирка - пОпов , кликуха "попер"... була )))