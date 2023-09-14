РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10044 посетителя онлайн
Новости Война
11 027 25

Уже второй с начала полномасштабной войны командир 247 полка ВДВ оккупантов ликвидирован в Украине, - росСМИ

попов,василь

В Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов. Это уже второй командир этого подразделения, которого уничтожили Силы обороны за период с 24.02.2023.

Об этом пишет оппозиционное российское издание Медиазона, сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала о ликвидации Попова сообщил российский военный пропагандист Егор Гузенко, автор телеграм-канала "Тринадцатый". Позднее стихотворения памяти Попова были опубликованы в группе "С любых высот, в любой ад! Гвардия 11 одшбр" в российской соцсети "ВКонтакте".

"Медиазона" проанализировала утечки из российских баз данных. Издание выяснило, что Василию Попову было 38 лет. Командиром 247-го полка его назначили недавно. Еще в августе подразделением руководил Петр Попов, которого отстранили от должности после публичного скандала из-за высоких боевых потерь подразделения.

Это уже второй командир подразделения, ликвидированный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первый - гвардии полковник Константин Зизевский - был ликвидирован 26 февраля 2022 года.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 270 970 человек (+620 за сутки), 4599 танков, 5944 артсистемы, 8810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Там не только командир, там уже весь личный состав второй или третий.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:36
+15
Бойова робота ЗСУ "приземлила" увесь елітний десант рашистської рфії - вдв та морський
Горіть у пеклі падли кацапські "елітні"!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:39
+13
А кто же теперь у них будет на "День дЮсантуры" кирпичи с бутылками о башку бить и в фонтаны срать?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке то-
показать весь комментарий
14.09.2023 17:34 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
показать весь комментарий
14.09.2023 17:35 Ответить
Там не только командир, там уже весь личный состав второй или третий.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:36 Ответить
Та ні. Не менше, ніж четвертий, а то й пятий
показать весь комментарий
14.09.2023 17:40 Ответить
Бойова робота ЗСУ "приземлила" увесь елітний десант рашистської рфії - вдв та морський
Горіть у пеклі падли кацапські "елітні"!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:39 Ответить
А кто же теперь у них будет на "День дЮсантуры" кирпичи с бутылками о башку бить и в фонтаны срать?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:43 Ответить
@уйло та алєневод особисто
показать весь комментарий
14.09.2023 17:46 Ответить
Бог любит ТРОИЦУ.
(срюзьке скрепная мудрость орды)
показать весь комментарий
14.09.2023 17:42 Ответить
Не Василя, а васілія.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:47 Ответить
Петра попова усунули від командування за великі втрати підрозділу. Призначили брата - Василя попова, що зажмурився сам) молодці попови, так тримати!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:53 Ответить
Щоб командувати 247 полком ВДВ засрашки треба бути поповим судячи з усього. Тільки від кулі це погоняло не захищає)
показать весь комментарий
14.09.2023 17:53 Ответить
роСОСИйская *********, значить її громадяни звуться - роСОСИйские *********, ну а
прізвище цього узкого утирка - пОпов , кликуха "попер"... була )))
показать весь комментарий
14.09.2023 18:00 Ответить
звідки попов з'явився, там і зник. номен ест омен )))
показать весь комментарий
14.09.2023 18:01 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 18:05 Ответить
почерк дыркина)
показать весь комментарий
14.09.2023 18:12 Ответить
Нема в рашці ніяких опозиційних видань ...
показать весь комментарий
14.09.2023 18:15 Ответить
Полк проклятий. Нашими відьмами. Хто з'явиться там, одразу зілля відьом працювати починає.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:19 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 18:27 Ответить
То тільки початок, росія уся проклята, дія прокляття поступова і невблаганна. Кров невинно вбитих волає, відомщена буде.
показать весь комментарий
14.09.2023 19:14 Ответить
247 полк вдв ето самьй побитий пидроздил во всей вийсковий историю в свит. Как можно ето називаться елит? Елит ето 79 бр. ПДВ Украини наприклад.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:24 Ответить
Слава ДШВ ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 18:34 Ответить
живуча гідра... ти їй голову відсікаєш, виростає нова... і скільки так буде разів?
показать весь комментарий
14.09.2023 19:03 Ответить
А під@rusи ще скиглять, що ротації немає. Втретє за півтора року вільна елітна вакансія. Це вже "тєкучка кадрів"
показать весь комментарий
14.09.2023 19:10 Ответить
Железобетон и стекловата дохлому витязю.
показать весь комментарий
14.09.2023 20:29 Ответить
 
 