ЕС о снятии санкций с четырех россиян: Больше не отвечают критериям применения санкций

Представитель ЕС Питер Стано объяснил исключение из санкционного списка нескольких граждан РФ, в отношении которых ранее были введены ограничительные меры за причастность к агрессии РФ против Украины, отсутствием правовых причин для их дальнейшего пребывания в перечне.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не буду вдаваться в детали по каждому индивидуальному случаю, потому что решения по санкциям всегда принимаются во многих странах-членах и по процедуре, которая является конфиденциальной. С начала войны мы включили в санкционный перечень более 1800 человек и учреждений, по результатам пересмотра из этого списка на сегодняшний день изъяты десять из них. Причины очень разные - начиная от смерти лица или правовых причин, когда эти лица доказали Совету ЕС и странам-членам, что они больше не отвечают критериям для применения санкций", - сказал Стано.

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Он напомнил, что ЕС применил 11 пакетов санкций в связи с российской агрессией против Украины, всегда содержащих перечень лиц и учреждений, определяемых на основе определенных критериев. Каждый санкционный пакет регулярно пересматривается.

В этом случае страны-члены при пересмотре пришли к выводу, что нет правовых причин для того, чтобы эти лица находились дальше в санкционном перечне, заявил представитель ЕС.

Как сообщалось, 13 сентября Совет ЕС объявил о решении продлить еще на 6 месяцев, до 15 марта 2024 года, действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В то же время Совет ЕС решил не возобновлять ограничительные меры против четырех человек.

Имена россиян были раскрыты 14 сентября. Итак, санкции сняли с:

владельца медиахолдинга "РБК" Григория Березкина;

экс-акционера "Нортгаза" Фархада Ахмедова;

экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина;

российского полковника Георгия Шуваева (он был убит в Украине в 2022 году).