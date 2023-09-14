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Новости Санкции против России
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ЕС о снятии санкций с четырех россиян: Больше не отвечают критериям применения санкций

єс

Представитель ЕС Питер Стано объяснил исключение из санкционного списка нескольких граждан РФ, в отношении которых ранее были введены ограничительные меры за причастность к агрессии РФ против Украины, отсутствием правовых причин для их дальнейшего пребывания в перечне.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не буду вдаваться в детали по каждому индивидуальному случаю, потому что решения по санкциям всегда принимаются во многих странах-членах и по процедуре, которая является конфиденциальной. С начала войны мы включили в санкционный перечень более 1800 человек и учреждений, по результатам пересмотра из этого списка на сегодняшний день изъяты десять из них. Причины очень разные - начиная от смерти лица или правовых причин, когда эти лица доказали Совету ЕС и странам-членам, что они больше не отвечают критериям для применения санкций", - сказал Стано.

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Он напомнил, что ЕС применил 11 пакетов санкций в связи с российской агрессией против Украины, всегда содержащих перечень лиц и учреждений, определяемых на основе определенных критериев. Каждый санкционный пакет регулярно пересматривается.

В этом случае страны-члены при пересмотре пришли к выводу, что нет правовых причин для того, чтобы эти лица находились дальше в санкционном перечне, заявил представитель ЕС.

Как сообщалось, 13 сентября Совет ЕС объявил о решении продлить еще на 6 месяцев, до 15 марта 2024 года, действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В то же время Совет ЕС решил не возобновлять ограничительные меры против четырех человек.

Имена россиян были раскрыты 14 сентября. Итак, санкции сняли с:

владельца медиахолдинга "РБК" Григория Березкина;
экс-акционера "Нортгаза" Фархада Ахмедова;
экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина;
российского полковника Георгия Шуваева (он был убит в Украине в 2022 году).

Автор: 

санкции (11257) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+6
жирно забашлили, що одразу перестали відповідати критеріям. Єврокоти теж ******* баблоси і маєтки
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14.09.2023 18:03
+2
відкашляли ?
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14.09.2023 17:56
+2
померли чи що ?
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14.09.2023 18:00
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відкашляли ?
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14.09.2023 17:56 Ответить
а что, ермак и там уже решает?
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14.09.2023 22:58 Ответить
померли чи що ?
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14.09.2023 18:00 Ответить
У цьому разі країни-члени під час перегляду дійшли висновку, що немає правових причин для того, щоб ці особи перебували далі у санкційному переліку, заявив речник ЄС. Джерело:

Ну что ж, так тому и быть. А мы что хотели, то и получили.
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14.09.2023 18:02 Ответить
жирно забашлили, що одразу перестали відповідати критеріям. Єврокоти теж ******* баблоси і маєтки
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14.09.2023 18:03 Ответить
ну ось і став абрахамія ще багатшим. а з арахамовичем не так крупно підфартило. ну й то хоч шерсті з того клочок ))
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14.09.2023 18:08 Ответить
Scheisse...
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14.09.2023 18:08 Ответить
Гроші не пахнуть, а Європа до нас дружня бо має свої погляди та вигоди, але якщо П(из).оляк продовжить нести ахінею (я про те що він ляпнув про китайців) ми підемо туди де Володька має жити.
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14.09.2023 18:25 Ответить
Вводили санкции по списку из журнала. Первый эмоциональный порыв улегся и они задумались - а что там с законами. Против Озон нет санкций, тогда у нас не должно быть претензий к гендиректору. Но судя по их словам дело было именно в должности. Бедняги уже совсем запутались.
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14.09.2023 20:19 Ответить
Речник ЄС Пітер Стано пояснив виключення з санкційного списку кількох громадян РФ, щодо яких раніше були запроваджені обмежувальні заходи за причетність до агресії РФ проти України, відсутністю правових причин для їх подальшого перебування у переліку. Європейський 3,14 стабол Пітер Стано не пояснив ,європейська лицемірна морда, а як же без правових причин спонсорів куйла, війни в Україні і причетних до агресії РФ проти України включили у санкційний список і ввели запроваджувальні заходи???європейські шлюхи кремлівського сутинера ,куйла.
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14.09.2023 20:21 Ответить
 
 