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Новости Война
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Поражены два российских патрульных корабля типа "Василий Быков", - СтратКом ВСУ

рф,корабель,биков

Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении.

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Автор: 

корабль (2040) Черноморский флот РФ (1557) морской дрон (45)


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Топ комментарии
+63
Традиційне постійне місце розташування російського Чорноморського флоту з середини XIX століття - дно Чорного моря. На поверхні він знаходиться тимчасово.
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14.09.2023 19:47
+45
Такого , в истории, ещё не было , что-бы государство ( Украина) , у которй , фактически нет флота , расфигачивала бы флот " второй армии мира" , потопила бы флагман " Москва" отбила остров Змеиный , вышки Бойко и т.д. Это позор России на века.
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14.09.2023 19:50
+44
До Карабаса не дозвонился, а енот вже втомивсь святкувати цього тиждня.
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14.09.2023 19:59
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підранки? добивайте!
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14.09.2023 19:45 Ответить
Чем? Асфальтом, или яйцами по 17?
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14.09.2023 20:14 Ответить
Кацап ти немаєш тут сили.
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14.09.2023 20:21 Ответить
Якась тенденція підозріла пішла у цих заробітчан - ненавидять , проклинають " гейропу " , а самі ніки беруть Ірина , Галина . Потаємні бажання ?
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14.09.2023 20:29 Ответить
Та Ірина я вам скажу то взагалі неадекват, навіть для кацапа.
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14.09.2023 22:00 Ответить
Де Ви бачили алкашиху зі стажем, у котрої лишилась би клепка у голові?
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14.09.2023 22:09 Ответить
Та то воно приперлося посмердіти лаптями, боярою і щямі.
Щоб зкріпно було.
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14.09.2023 20:52 Ответить
Чергова гарна новина-свято триває...
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14.09.2023 19:45 Ответить
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14.09.2023 19:46 Ответить
що це за чмо?
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14.09.2023 20:28 Ответить
Orcus Vulgaris - орк звичайний.
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14.09.2023 20:54 Ответить
Zа лупина.
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14.09.2023 23:58 Ответить
Нехилая у кацапа бутылка. Видать, даже овцейобы его уже не удовлетворяют.
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14.09.2023 21:40 Ответить
Потім перейде на трилітрову банку.
А може й на грубий колюкатий кактус - хтозна.
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14.09.2023 22:13 Ответить
Руксоскоту стає в Чорному морі тісно і якесь воно не для "руских моряков".
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14.09.2023 19:47 Ответить
Традиційне постійне місце розташування російського Чорноморського флоту з середини XIX століття - дно Чорного моря. На поверхні він знаходиться тимчасово.
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14.09.2023 19:47 Ответить
Ні ,ще було одне дуже комфортне місце для радянського чорноморського флоту. Це чорноморське узбережжя Грузії куди німецька авіація його загнала і де він простояв абсолюдно не дієздатний майже всю війну.
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15.09.2023 09:52 Ответить
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15.09.2023 11:49 Ответить
Більше топіть цих тварюк...
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14.09.2023 19:48 Ответить
Доплавалися?
Тепер гребіть у сухий док на ремонт,де наші бійці ці корита затопить.
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14.09.2023 19:48 Ответить
так там зайнято-ріжуть на брухт залишки мінімум двох корит...
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14.09.2023 20:05 Ответить
Свято наближається!
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14.09.2023 19:48 Ответить
ЧеФір сипеться, як стара колода!
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14.09.2023 19:50 Ответить
Такого , в истории, ещё не было , что-бы государство ( Украина) , у которй , фактически нет флота , расфигачивала бы флот " второй армии мира" , потопила бы флагман " Москва" отбила остров Змеиный , вышки Бойко и т.д. Это позор России на века.
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14.09.2023 19:50 Ответить
Вперше в історії з часів Другої Світової ЗСУ у бою знищено бойовий підводний човен!
Як сказав один відомий боєць ЗСУ: "Кацапський підводний човен у степах України загинув у нерівному повітряному бою!" (С)
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15.09.2023 09:38 Ответить
😁
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15.09.2023 11:51 Ответить
все всегда впервые
только какцапия - не впервые проиграла войну
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15.09.2023 11:33 Ответить
А монголоїди з ранку казали що всі 5 надводні бп знищений, а що вони тепер скажуть??? Уроди!!! Молодці ВМС України, всі молодці, за два дні 4 одинці які знищені які пошкоджені, чудовий результат!!!! Далі буде!!!
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14.09.2023 19:51 Ответить
Вони збрехали тільки в тому що всі дрони знищені одним патрульним катером, виявляється мішеней було дві.
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14.09.2023 19:54 Ответить
Давайте вже Карабаса
Це точно свято якесь
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14.09.2023 19:53 Ответить
До Карабаса не дозвонился, а енот вже втомивсь святкувати цього тиждня.
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14.09.2023 19:59 Ответить
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14.09.2023 19:53 Ответить
Давайте їх в сухий док, на "короткочасний ремонт"
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14.09.2023 19:54 Ответить
Украина, практически не имея ВМФ, за 1,5 года уничтожила треть вЯЯликага непААбедимага руzzкого черноморского флота. Все идет по плану.
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14.09.2023 19:55 Ответить
Після "Москви" Чорноморський флот перестав існувати.

Без флагмана це лише флотілія!
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14.09.2023 19:58 Ответить
Макс! Половина того ЧФ - не "чорноморські"! Вони угрупування збільшили за рахунок інших флотів - перед нападом на Україну Проскочила інформація, що, зокрема, БДК "Мінськ" та підводний човен - з Балтфлоту Так що ми не з ЧФ воюємо, а з усіми ВМС РФ
(До речі - коли слово "тиждень" відмінюється, то буква "Д" там лишня Пишуть "тижня", "тижні", "тижневий")
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15.09.2023 08:46 Ответить
быков замочили. рашские корабли хоть и имеют претензию на современный вид, но все равно видно, что дегенеративные, как старый москвич
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14.09.2023 20:02 Ответить
свиноцабаки - **** к осмотру...!!!
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14.09.2023 20:03 Ответить
БДК "Минск" після ураження. А що з кормою? (c)

https://twitter.com/i/status/1702363472997028315
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14.09.2023 20:06 Ответить
Тут ще треба розуміти, що коли корабель знаходиться в строю (не важливо - в морі, чи біля пірсу!), на ньому є команда, і діють накази і інструкції на відпрацювання у любих можливих надзвичайних ситуаціях, від зовнішньої повітряної загрози і до пожежі. І команда у разі настання цих надзвичайних ситуацій миттево включається у боротьбу за виживання корабля.

Зовсім інша справа, коли корабель в ремонті, і практично вся команда знаходиться на березі - у цьому випадку корабль вважається у цілком безпечній ситуації, і йому нічого не загрожує, отже боротьба за живучість корабля просто не потрібна, тож боротись просто нікому. Відтак, якщо раптом сталась якась, наприклад, пожежа, то тушити її будуть пожежникі з сусідньої частини!..

...якщо встигнуть, звісно!
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14.09.2023 20:22 Ответить
не бьікуй, вася...
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14.09.2023 20:07 Ответить
Нє ФуЙ шаSтать !
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14.09.2023 20:12 Ответить
Файно Є
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14.09.2023 20:13 Ответить
и правильно, а то с 2014 все наблюдали и терпели
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14.09.2023 20:17 Ответить
Тобто, нехай щастить!!!
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14.09.2023 20:20 Ответить
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14.09.2023 20:20 Ответить
Це те саме що поява на флоті "міноносців" чи підводних човнів Або літаків-торпедоносців Завжди на зброю винаходять "протизброю" На артилерію головного калібру придумали "міни Уайтхеда" А ударні сили флоту сховалися під воду чи піднялися у повітря А з винаходом крилатих ракет і БПЛА уже й авіаносні групи не можуть становить загрози На черзі - розквіт швидкісного "москітного" флоту
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15.09.2023 08:54 Ответить
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14.09.2023 20:21 Ответить
Топіть на*уй всю ту плавучу х*ню! Амінь!
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14.09.2023 20:25 Ответить
Пришла пора Бресткого мира 1918 года - когда затопили весь черноморский флот русни.
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14.09.2023 20:26 Ответить
А до чого тут "Брестський мир"? Флот затопили більшовики - щоб він не дістався УКраїні! Бо Скоропадський розумів що означає флот на Чорному морі
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15.09.2023 08:57 Ответить
а що би було якби раніше дали далекобійну зброю,

кацапи мабуть би вже не шантажували зерновим коридором, бо не було би чим
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14.09.2023 20:26 Ответить
А що би було,якби зелен1 3,14дараси в 19му роц1 не просрали свою ракетну програму...
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15.09.2023 09:19 Ответить
Ахах ... Ой придурки... Дай боже, просрут флот стране без флота))
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14.09.2023 20:28 Ответить
Коли тут років кілька тому верещали про "корвети" і "фрегати", я написав, що нам треба спочатку оборонять узбережжя А для цього потрібні ПКР на землі - щоб не підпускать флот противника до берегів Бо за необхідності батареї ПКР на колесах можуть бить і з Сумщини на північ та схід А кораблі в Дніпро с Сіверським Дінцем не заведеш А на морі вони зараз - великі плаваючі мішені з обмеженим боєзапасом та прив"язані до воєнно-морських баз забезпечення Очі лізли видряпувать Хто правим виявився?!
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15.09.2023 09:04 Ответить
Ну я с Вами полностью солидарен. Больше скажу, "москитный флот", даже после войны, мне кажется, максимальным вариантом для Украины. Мы не Британия, у нас нет выхода к океану и нет больших расстояний.
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15.09.2023 09:26 Ответить
Якщо у нас вздовж узбережжя Азовського та Чорного морів буде розвернуто кілька дивізіонів "Нептунів" - кацапи не тільки будуть у нас дозволу питаться з Азова в Чорне море вийти але й по самому Чорному будуть "ходить з оглядкою" Бо під обстрілом буде не тільки Керченська протока але й все російське чорноморське узбережжя В першу чергу - Новоросійськ та Анапа з Туапсе та Геленджиком
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15.09.2023 09:45 Ответить

Що си на світі білому діє! Від чудасій голова аж лисіє...
Протягом двох (!!!) діб відразу стільки лаптєплавів абрєлі атріцательную плавучєсть та ще й цілий підводний лаптєчовен атріцатєльно атрємантіравалса.
Одне з двох: або закони природи почали якось інакше працювати, або ж відносно кацапів почала діятись якась метафізика (ну, наприклад, лихі парфуми високо оцінили цих істот і просто з пекла почали масово відловлювати їх просто в нашому світі, зокрема на морі).
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14.09.2023 20:29 Ответить
Chto za fignja, Ukrainci! Pochemu nje potopljeni??? Njesmotrja na etji 'njedorabotki' - Slava Ukraina!!!
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14.09.2023 20:30 Ответить
Не переживай! Для ремонту заведуть у доки судноремонтного заводу А вони уже "пристріляні"! "Доб"ють"!
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15.09.2023 09:06 Ответить
А, ну і звичайно: ось цим створінням -

- смачного!
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14.09.2023 20:36 Ответить
Жалко, очень жалко енота. Он уже ноги стер до крови.
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14.09.2023 20:45 Ответить
З нашим пухнастим бешкетником усе добре .
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14.09.2023 20:59 Ответить
Желаю что бы все.
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14.09.2023 20:47 Ответить
Ета проста празнік какойта))))
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14.09.2023 21:04 Ответить
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14.09.2023 21:48 Ответить
У Чорному морі існують дві супер цілі. Перша- термінал у Новоросійську,
другий- "база" відпочинку "Геленжик".
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15.09.2023 08:43 Ответить
Вася добыковался.
Чёрное и Азовское моря должны быть демилитаризованы. только патрульные катера.
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15.09.2023 09:58 Ответить
Молодці котики наші !!!
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15.09.2023 10:52 Ответить
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15.09.2023 12:00 Ответить
 
 