Поражены два российских патрульных корабля типа "Василий Быков", - СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минобороны РФ заявило, что украинские морские дроны снова атаковали патрульный корабль "Сергей Котов"