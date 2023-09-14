Поражены два российских патрульных корабля типа "Василий Быков", - СтратКом ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.
Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении.
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+63 Виктор Попов #548771
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+45 Valdis Klēvers #545346
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+44 Maxim Ak-Murza #550960
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Щоб зкріпно було.
А може й на грубий колюкатий кактус - хтозна.
Тепер гребіть у сухий док на ремонт,де наші бійці ці корита затопить.
Як сказав один відомий боєць ЗСУ: "Кацапський підводний човен у степах України загинув у нерівному повітряному бою!" (С)
только какцапия - не впервые проиграла войну
Це точно свято якесь
Без флагмана це лише флотілія!
(До речі - коли слово "тиждень" відмінюється, то буква "Д" там лишня Пишуть "тижня", "тижні", "тижневий")
https://twitter.com/i/status/1702363472997028315
Зовсім інша справа, коли корабель в ремонті, і практично вся команда знаходиться на березі - у цьому випадку корабль вважається у цілком безпечній ситуації, і йому нічого не загрожує, отже боротьба за живучість корабля просто не потрібна, тож боротись просто нікому. Відтак, якщо раптом сталась якась, наприклад, пожежа, то тушити її будуть пожежникі з сусідньої частини!..
...якщо встигнуть, звісно!
кацапи мабуть би вже не шантажували зерновим коридором, бо не було би чим
Що си на світі білому діє! Від чудасій голова аж лисіє...
Протягом двох (!!!) діб відразу стільки лаптєплавів абрєлі атріцательную плавучєсть та ще й цілий підводний лаптєчовен атріцатєльно атрємантіравалса.
Одне з двох: або закони природи почали якось інакше працювати, або ж відносно кацапів почала діятись якась метафізика (ну, наприклад, лихі парфуми високо оцінили цих істот і просто з пекла почали масово відловлювати їх просто в нашому світі, зокрема на морі).
- смачного!
другий- "база" відпочинку "Геленжик".
Чёрное и Азовское моря должны быть демилитаризованы. только патрульные катера.