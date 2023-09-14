Новый спецпредставитель США Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия реформ"

Полномочия спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер состоят в работе с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Об этом рассказала Прицкер в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель рассказала, что в ее задачи входит работа с правительством Украины, с правительством США и послом Бриджит Бринкс, а также другими союзниками по вопросам, связанным с экономическим восстановлением Украины.

Составной задачей будет также работа с частным сектором. Кроме того, Прицкер будет входить в межведомственную донорскую координационную платформу и там будет сотрудничать с правительствами других стран-союзниц, Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, частным сектором.

Читайте также: Байден назначил Прицкер спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины

"Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и т.д.

Я стараюсь убедить компании в разных секторах экономики – в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях – инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину.

И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуникировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США относительно существующих в Украине возможностей", - детализировала Прицкер.

Читайте также: Для вступления в НАТО Украине нужна здоровая демократия, есть еще над чем работать, - Кирби

Отвечая на вопрос об условиях для американского финансирования, Прицкер заявила: "Во-первых, это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаться деньгами. А во-вторых, речь идет о воплощении реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится".

"США сосредоточены на удовлетворении потребностей Украины сейчас, а также на долгосрочном восстановлении и безопасности Украины. Говоря США, я имею в виду не только администрацию: то же самое звучит от членов Конгресса с обоих флангов. Есть двухпартийная поддержка долгосрочной помощи Украине. Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций", - добавила она.