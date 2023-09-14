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Новости Помощь Украине
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Новый спецпредставитель США Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия реформ"

пенні,пріцкер

Полномочия спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер состоят в работе с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Об этом рассказала Прицкер в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель рассказала, что в ее задачи входит работа с правительством Украины, с правительством США и послом Бриджит Бринкс, а также другими союзниками по вопросам, связанным с экономическим восстановлением Украины.

Составной задачей будет также работа с частным сектором. Кроме того, Прицкер будет входить в межведомственную донорскую координационную платформу и там будет сотрудничать с правительствами других стран-союзниц, Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, частным сектором.

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"Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и т.д.

Я стараюсь убедить компании в разных секторах экономики – в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях – инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину.

И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуникировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США относительно существующих в Украине возможностей", - детализировала Прицкер.

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Отвечая на вопрос об условиях для американского финансирования, Прицкер заявила: "Во-первых, это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаться деньгами. А во-вторых, речь идет о воплощении реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится".

"США сосредоточены на удовлетворении потребностей Украины сейчас, а также на долгосрочном восстановлении и безопасности Украины. Говоря США, я имею в виду не только администрацию: то же самое звучит от членов Конгресса с обоих флангов. Есть двухпартийная поддержка долгосрочной помощи Украине. Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций", - добавила она.

Автор: 

финансирование (1794) реформы (3951) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+64
Пані має рацію !
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14.09.2023 19:49
+57
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14.09.2023 19:53
+54
Зробиш уроки - пограєш на компьютері
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14.09.2023 19:49
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Це виходить як в анекдоті буде:
-Папа тобі знизили зарплатню(США зменшили фінансову допомогу) і ти будеш меньше пити(красти у народну)?
- Ні синку ти будеш меньше їсти( будуть маленькі зарплатні у військових......).
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14.09.2023 21:39 Ответить
магічний пєндель від Байдена
на новому рівні.
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14.09.2023 22:19 Ответить
Зеленский дохозяйновался...

Так опозорить Украину.
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14.09.2023 22:28 Ответить
Нарешті, США взялися ґрунтовно за зелених пройдисвітів. Там зрозуміли, що запропановані ділками з Банкової, з метою залучення західного капіталу, так звані інвестиційні няні та відповідальні по регіонах з контролю за інвестиціями, є що інше, як бажання не упустити перетікання частини величезних грошових потоків повз свої кишені, шляхом залучення до підрядів тільки своїх людей. Так що зелені в жалобі від такого призначення.
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14.09.2023 22:30 Ответить
зеленський,шмигаль гетманцев, татаров, ермак: "А мы ГДЕ будем харчеваться??!!?" (с)
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14.09.2023 22:36 Ответить
****** передавати військову допомогу безпосередньо військовим, а не уряду.
Під наглядом інспекторів.
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14.09.2023 22:38 Ответить
з військовою допомогою (матеріально-технічною) все ок.
тут питання стоїть про фінансування нашого бюджету, який розкрадається і реформи не проводяться.
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15.09.2023 00:12 Ответить
Уявляю Зеленського який після того як це почув почав гуглити що означає слово РЕФОРМИ. Обрали ж на голову таке дурне!
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14.09.2023 23:19 Ответить
"Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия реформ" - а что, правильно на самом деле.
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14.09.2023 23:41 Ответить
правільно то правільно, але ми стаємо із своєю корупцією для США другим Афганістаном.

а що це таке ви ще пам'ятаєте по аеропорту Кабула...
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15.09.2023 00:17 Ответить
взагалі це ГАНЬБА !

замість того щоб мати нормальні партнерські відносини з США, ЗЄля і ОПа зробили із себе шкідливих котів, яких треба кожен раз тикати у їх власні какашки

жу-лі-ки!
отож, ду-май-те!
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15.09.2023 00:10 Ответить
ЗЄля, а де твоє "Ідіть в сраку" ?
а шо таке? чого потух? що, грошей не дадуть?
так отож !

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15.09.2023 00:25 Ответить
Хто платить гроші, той і замовляє музику!
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15.09.2023 03:33 Ответить
Предки Пенні Пріцкер походять і з українського села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8 Великі Пріцьки, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Обухівському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8 .
Відслідковуватиме корупцію та антисемітизм.
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15.09.2023 03:53 Ответить
Все це добре,але є одне але у нашому випадку треба свобода слова,вільний доступ до інформації а головне бажання зміюватись самому.Бо інакше це буде біг по кругу.На ютубі є ряд відео пре те як як це відбувалось у польші,чехіі,деякіх країнах південної америці,що відбувалось у нас за період незалежності і чим це закінчувалось коли до влади приходили ліві популісти чи радикальні націоналісти.Відео випускає "останнії капітиліст".
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15.09.2023 06:31 Ответить
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