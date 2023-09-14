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Антикоррупционный суд оставил Насирова под стражей, однако снизил залог до 130 млн грн

насіров

Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-председателя ГФС Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

Судьи продлили содержание Насирова под стражей до 12 ноября, но вместо установленных ранее 261 млн грн залога теперь он должен внести 130 млн грн, отметили в ЦПК.

При этом в случае внесения залога Насиров будет обязан прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киева без разрешения суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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"Сам Насиров утверждал, что ни у него, ни у его родственников нет возможности внести залог, поскольку размер залога в 261 млн грн не соответствует его имущественному состоянию. Максимальная сумма, которую он может внести, составляет 10 млн грн.

Кроме этого он, якобы, испытывает проблемы со здоровьем, а в СИЗО ему не могут обеспечить надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 сообщили Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. К моменту преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали долгое время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он скрывается в Австрии.

Автор: 

арест (10454) Насиров Роман (755) Антикоррупционный суд (1202)


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Топ комментарии
+9
це що голландський аукціон?? вкрав 722 лімони, заставу хоче копійчану...
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14.09.2023 20:32
+6
Між іншим, було б непогано поцікавитись відповідним органам аргументацією, якою керувались судді при зменшенні розміру застави підозрюваному, якій знаходиться в бігах!

Хоча проблема в тому, що ці "Відповідні органи" і самі ще ті хабарникі!
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14.09.2023 20:34
+3
Шухєр, клітчатий повернувся.
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14.09.2023 20:27
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Шухєр, клітчатий повернувся.
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14.09.2023 20:27 Ответить
можу позичити блазню нурофен, наприклад чи клізму....
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14.09.2023 20:30 Ответить
це що голландський аукціон?? вкрав 722 лімони, заставу хоче копійчану...
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14.09.2023 20:32 Ответить
Між іншим, було б непогано поцікавитись відповідним органам аргументацією, якою керувались судді при зменшенні розміру застави підозрюваному, якій знаходиться в бігах!

Хоча проблема в тому, що ці "Відповідні органи" і самі ще ті хабарникі!
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14.09.2023 20:34 Ответить
віддає по чуть-чуть...
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14.09.2023 20:36 Ответить
Мабуть, дали грошей куму😛🤑, щоб не відпускали на волю та відкосити від військомату!!
Мабуть, Зеля порадив, як ухилянт рецидивіст з досвідом!!
Співпадіння…
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14.09.2023 20:37 Ответить
Суд в Австралії тривав 30 років. Суд за якийсь річковий канал
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14.09.2023 20:39 Ответить
Не впізнаю його без одіялка, ну от опще! Зовсім інше лице!
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14.09.2023 20:44 Ответить
Хороший был фискальщик при попередниках, честный. Как и сами попередники.
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14.09.2023 20:46 Ответить
При попередниках його посадили в СІЗО, а при твоїх кумах його й досі не судять, бо чекають на лапу. Є ще питання?
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14.09.2023 20:54 Ответить
Конечно посадили, делиться не хотел. При попередниках как было, чтобы хорошо жить, нужно хорошо делиться.
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14.09.2023 21:18 Ответить
Бачу в тебе матеріали всі мєнтовські під рукою, ти так орієнтуєшся в "дєлах" - знаєшся шо, куда і по чом. Мабуть працюєш десь там, близенько.
Хоча, судячи з усього - ти просто провокатор. І доволі примітивний.
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14.09.2023 21:26 Ответить
131млн на ковдру?
Чи на ковдру + медичну масовку, яка надасть результати, як у 2019-му одному стадіонщику про наркотики?
Ну і останнє питання: через скільки тижнів його вже не буде в Україні і його оголосять в розшук?
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14.09.2023 20:50 Ответить
Потім будуть 65 млн, згодом 32,5 млн і т.д. Пізніше ми будемо йому винні. Наше правосуддя найгуманніше у світі... стосовно державних злодіїв
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14.09.2023 21:07 Ответить
скільки можуть ще ті суди тривати? вже давно має бути вирок з конфіскацією на користь ЗСУ. Позвикали по десять років суди проводити, а потім все тихо звести нанівець, то не вистачає доказів, то провокація, то немає умислу. Вже задовбали ті шоу 'по боротьбі з корупціонерами', треба реальний результат у вигляді суттєвого поповнення державного бюджету
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14.09.2023 21:13 Ответить
Звісно що нанівець, он вже й заставу зменшили і на волю відпускають
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14.09.2023 21:52 Ответить
прямь голодранец
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14.09.2023 21:20 Ответить
скажите ему или в окопы под бахмут или всю сумму залога и увидите результат- бабло сразу найдется
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14.09.2023 21:21 Ответить
Бахматюка арештували заочно ще в березні, пройшло півроку, чому так довго правоохоронні органи топчуться на одному місці? тягнуть з тими олігархами, зараз нема часу на 'залицяння' з ворюгами і хапугами, конфісковані гроші і майно мають іти в державу на зброю для захисників, кращі українці гинуть кожного дня заради наших дітей, щоб у них було майбутнє. Забрати все майно Бахматюка, що є в Україні, розпродати на користь ЗСУ, а голодранця Австрія виплюне сама. Та ж сама історія вже роками триває з Фірташем, те путінське кубло в Австрії треба вже давно послати нах..
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14.09.2023 23:11 Ответить
 
 