Антикоррупционный суд оставил Насирова под стражей, однако снизил залог до 130 млн грн

Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-председателя ГФС Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

Судьи продлили содержание Насирова под стражей до 12 ноября, но вместо установленных ранее 261 млн грн залога теперь он должен внести 130 млн грн, отметили в ЦПК.

При этом в случае внесения залога Насиров будет обязан прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киева без разрешения суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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"Сам Насиров утверждал, что ни у него, ни у его родственников нет возможности внести залог, поскольку размер залога в 261 млн грн не соответствует его имущественному состоянию. Максимальная сумма, которую он может внести, составляет 10 млн грн.

Кроме этого он, якобы, испытывает проблемы со здоровьем, а в СИЗО ему не могут обеспечить надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 сообщили Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. К моменту преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали долгое время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он скрывается в Австрии.