На Херсонщине будут проводить обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из обстреливаемых населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливаюет враг", - говорится в сообщении.

Также Прокудин сообщил, что меняется продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00.

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"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода. Другие решения касаются обороны сферы", - добавил глава ОВА.

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