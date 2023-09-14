На Херсонщине будут проводить обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов
Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из обстреливаемых населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливаюет враг", - говорится в сообщении.
Также Прокудин сообщил, что меняется продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00.
"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода. Другие решения касаются обороны сферы", - добавил глава ОВА.
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