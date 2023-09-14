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Новости Война
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На Херсонщине будут проводить обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов

діти,евакуація

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из обстреливаемых населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливаюет враг", - говорится в сообщении.

Также Прокудин сообщил, что меняется продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00.

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"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода. Другие решения касаются обороны сферы", - добавил глава ОВА.

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Автор: 

дети (6472) эвакуация (2064) Херсонская область (4718)


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Ну треба,то треба!
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14.09.2023 22:19 Ответить
Мене вже переселили і що?
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15.09.2023 14:14 Ответить
Резкие парни, быстрые. Не прошло и года с деоккупации правобережья и вот они раздуплились, что детей нужно эвакуировать.
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14.09.2023 22:43 Ответить
Після того, як вчора хлопчик загинув, а його братик в важкому стані.
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14.09.2023 22:54 Ответить
 
 