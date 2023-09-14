Посланник Ватикана Дзуппи и спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретились в Пекине: поговорили о войне РФ против Украины
Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, определенный Папой Римским Франциском как посланник относительно "мира в Украине", во время визита в Пекин в четверг провел переговоры со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем.
В Ватикане сообщили, что встреча Маттео Дзуппи с Ли Хуэем прошла в "открытой и сердечной атмосфере", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Они обсудили "войну в Украине и ее важные последствия, отмечая необходимость объединить усилия для поощрения диалога и поиска путей, ведущих к миру".
В заявлении Святого Престола добавляется, что представители Ватикана и Китая также обсудили проблему безопасности продовольствия "с надеждой, что вскоре можно будет гарантировать экспорт зерна, особенно в страны, которые подвергаются наибольшему риску".
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"війну в Україні та її важливі наслідки, наголошуючи на необхідності об'єднати зусилля для заохочення діалогу й пошуку шляхів, які ведуть до миру".Джерело:
Пионера хунвейбина
Смотрит Зина на портрет
..... висит - вейбина нет.
Триденний 10-й Національний конгрес католицизму в Китаї завершився в Ухані, столиці провінції Хебей в центральному Китаї, 20 серпня. Національна конференція проводиться кожні п'ять років, і вищі посадові особи Комуністичної партії також були присутні на зборах і виголосили промови, повідомляє ucanews.com.
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August 23, 2022
Немає жодної згадки про Ватикан чи Папу Римського, який теоретично мав би призначати єпископів відповідно до угоди між Ватиканом і Китаєм 2018 року, поновленої у 2020 році.