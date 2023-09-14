Посланник Ватикана Дзуппи и спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретились в Пекине: поговорили о войне РФ против Украины

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, определенный Папой Римским Франциском как посланник относительно "мира в Украине", во время визита в Пекин в четверг провел переговоры со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

В Ватикане сообщили, что встреча Маттео Дзуппи с Ли Хуэем прошла в "открытой и сердечной атмосфере", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Они обсудили "войну в Украине и ее важные последствия, отмечая необходимость объединить усилия для поощрения диалога и поиска путей, ведущих к миру".

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В заявлении Святого Престола добавляется, что представители Ватикана и Китая также обсудили проблему безопасности продовольствия "с надеждой, что вскоре можно будет гарантировать экспорт зерна, особенно в страны, которые подвергаются наибольшему риску".