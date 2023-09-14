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Посланник Ватикана Дзуппи и спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретились в Пекине: поговорили о войне РФ против Украины

дзуппі,маттео

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, определенный Папой Римским Франциском как посланник относительно "мира в Украине", во время визита в Пекин в четверг провел переговоры со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

В Ватикане сообщили, что встреча Маттео Дзуппи с Ли Хуэем прошла в "открытой и сердечной атмосфере", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Они обсудили "войну в Украине и ее важные последствия, отмечая необходимость объединить усилия для поощрения диалога и поиска путей, ведущих к миру".

Читайте также: Посланник Ватикана Дзуппи посетит Китай для "мирных переговоров" по Украине, - СМИ

В заявлении Святого Престола добавляется, что представители Ватикана и Китая также обсудили проблему безопасности продовольствия "с надеждой, что вскоре можно будет гарантировать экспорт зерна, особенно в страны, которые подвергаются наибольшему риску".

Автор: 

Китай (2911) Ли Хуэй (31) Дзуппи Маттео (7)


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Топ комментарии
+12
Це ****** комуняка та батюшка папашы римского обговорить як и скико кто заработает
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14.09.2023 22:25
+9
дупа зустрілась з ****...
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14.09.2023 22:30
+7
Зустрічаються антиукраїнські ватікано-китайські прорашистські *********
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14.09.2023 22:24
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Новина виглядає так, ніби два старі діди зустрілися, сіли на лавочці десь в парку й просто почесали язиками?
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14.09.2023 22:22 Ответить
Гарно слово пов"язане з Ватиканом (в )Дупі скрасили літерою "З", а могли б й "Z"
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14.09.2023 22:28 Ответить
ДzУПА и ХУэЙ звучит симаолически.
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14.09.2023 23:17 Ответить
**** він і в Африки ****..а тим більше на Китаї
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14.09.2023 23:22 Ответить
Посланець Ватикану Дзуппі під час візиту до Китаю неочикованно зник. Така новина б була краща?
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14.09.2023 22:23 Ответить
Зустрічаються антиукраїнські ватікано-китайські прорашистські *********
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14.09.2023 22:24 Ответить
Це ****** комуняка та батюшка папашы римского обговорить як и скико кто заработает
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14.09.2023 22:25 Ответить
А хто написав у заголовку -" про війну РФ проти України?" тут хто ночами пише?

"війну в Україні та її важливі наслідки, наголошуючи на необхідності об'єднати зусилля для заохочення діалогу й пошуку шляхів, які ведуть до миру".Джерело:
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14.09.2023 22:31 Ответить
Вони обговорили "війну в Україні та її можливі наслідки..."
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14.09.2023 22:33 Ответить
Колись папський нунций Плано Карпіні їздив до Монголії через наші землі і на власні очі бачив наслідки монгольської навали, тому у його спогадах нема тієї маячні, яку верзе теперішні Папа про імперії. Дзуппі теж не завадило б проїхати у Китай транзитом через нас.
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14.09.2023 22:29 Ответить
дупа зустрілась з ****...
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14.09.2023 22:30 Ответить
з ******?
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14.09.2023 23:00 Ответить
апиридил ))))))
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15.09.2023 08:58 Ответить
Якісь кацапськи матюки: дзуппа, ****, і ще до цієї купи самого ***** недостає
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14.09.2023 22:33 Ответить
По ходу в них обох додано по лишній літері в прізвищі: у кардинала "З", а в китайця -- "Е".
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14.09.2023 22:35 Ответить
кацапи так робили, коли китайський прим"єр приїзжав
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15.09.2023 08:03 Ответить
Дуппа зустрілась з ******. Цікава комбінація. Тільки не зрозуміло навіщо нам розкривати їхні сексуальні орієнтації чи звички.
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14.09.2023 22:36 Ответить
Возле города Пекина ходят-бродят **********...
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14.09.2023 22:52 Ответить
Полюбила наша Зина
Пионера хунвейбина
Смотрит Зина на портрет
..... висит - вейбина нет.
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14.09.2023 23:14 Ответить
Приїхав убалтувати китайців,щоб допомогли ху@лу зброєю через свою корейську вгодовану свинку-Кім Чен Ина.
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14.09.2023 22:41 Ответить
с такими фамилиям только и встречаться это судьба...
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14.09.2023 22:43 Ответить
******* піздеццц, ну і рожа.. а прізвища....дупа і ***... та ви знущаєтесь...піздецццццц...
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14.09.2023 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XXVMdjyhKig&t=25s
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14.09.2023 22:49 Ответить
О мальчиках говорили?
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14.09.2023 23:13 Ответить
Переговори про війну РФ проти України були успішними, так як говорили кожен на своїй мові без перекладачів і не слухаючи один одного.
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14.09.2023 23:14 Ответить
лула теж міг би свого представника послать щоб обговорить війну проти України.
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14.09.2023 23:17 Ответить
Де вони таких фамілій понаходили..
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14.09.2023 23:24 Ответить
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14.09.2023 23:35 Ответить
Что-то мутят. Самое плохое, что оба эти персонажа, заряжены пропутинскими нарративами. Что можно ожидать от таких? Да и стоит ли ожидать? Признали Тайвань - и вся возня этих блаженных закончится. Ну, не пошлет Китай воевать за россиян в Украину свою третью армию мира!
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14.09.2023 23:36 Ответить
Два спонсоровані державою церковні органи в Китаї обрали нових лідерів, які пообіцяли оживити католицьких віруючих пасторально відповідно до соціалістичних принципів Комуністичної партії Китаю.

Триденний 10-й Національний конгрес католицизму в Китаї завершився в Ухані, столиці провінції Хебей в центральному Китаї, 20 серпня. Національна конференція проводиться кожні п'ять років, і вищі посадові особи Комуністичної партії також були присутні на зборах і виголосили промови, повідомляє ucanews.com.

BY https://www.catholicregister.org/home/international/itemlist/user/2402-catholicnewsservice CATHOLIC NEWS SERVICE

August 23, 2022
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14.09.2023 23:36 Ответить
Ватикан підписав угоду з Китаєм в 2018 році про призначення єпископів, пакт засудив колишній лідер католицької церкви в Гонконзі кардинал Джозеф Дзен. Він сказав, що це легітимізує контроль Комуністичної партії над китайськими католиками і буде схоже на «передачу пастви в пащу вовків».

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14.09.2023 23:41 Ответить
Влада прискорила кампанію з «осідання» церкви, зробивши її будівлі, мистецтво та ритуали більш китайськими і, що найважливіше, її послідовників більш лояльними до партії. Католики в Гонконзі також в полі зору. Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав кампанію в 2015 році, маючи на увазі всі офіційно визнані конфесії країни (є чотири інших: буддизм, іслам, протестантизм і даосизм).
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14.09.2023 23:45 Ответить
Комуністична партія Китаю призначає католицьких єпископів у країні без попередніх консультацій з Ватиканом. Стаття 16 говорить католикам, що єпископи в Китаї повинні бути демократично обрані через Китайську патріотичну католицьку асоціацію і висвячені через Китайську конференцію католицьких єпископів.

Немає жодної згадки про Ватикан чи Папу Римського, який теоретично мав би призначати єпископів відповідно до угоди між Ватиканом і Китаєм 2018 року, поновленої у 2020 році.
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14.09.2023 23:54 Ответить
Який приход - такі й фамілії
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15.09.2023 00:12 Ответить
Хитра єзуїтська пика.
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15.09.2023 00:13 Ответить
***** та Дупа зустрілися…
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15.09.2023 00:17 Ответить
Не забываем , папарим , в своё время поддержал гитлера. Вся эта "миролюбивая" христианская мишпуха замазана в крови по самые уши.
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15.09.2023 04:25 Ответить
Та почитайте історію Московії, римський престол там давно з нєю мутки крутить -вертить.
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15.09.2023 09:50 Ответить
КПД от таких встреч 0.
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15.09.2023 10:06 Ответить
той дупа виглядає як ******* макіавеллі.. **** ще скоро будуть інквізицію відновлювати.. індульгенції вже продають...
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16.09.2023 16:48 Ответить
 
 