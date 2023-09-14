Пентагон анонсировал визит Остина в Германию для проведения "Рамштайна-15"

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в понедельник отправятся в Германию, чтобы возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом официально сообщила в четверг во время пресс-брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Это будет 15-е заседание после того, как министр Остин сформировал международную группу. Министр и председатель (Милли. – Ред.) присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран", - отметила представитель оборонного ведомства США.

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Напомним, следующее заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" запланировано на 19 сентября.

Ожидается, что в Германии министр обороны Украины Рустем Умеров проведет первую личную встречу после назначения на должность с главой Пентагона Ллойдом Остином.