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Пентагон анонсировал визит Остина в Германию для проведения "Рамштайна-15"

остін,ллойд

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в понедельник отправятся в Германию, чтобы возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом официально сообщила в четверг во время пресс-брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Это будет 15-е заседание после того, как министр Остин сформировал международную группу. Министр и председатель (Милли. – Ред.) присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран", - отметила представитель оборонного ведомства США.

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Напомним, следующее заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" запланировано на 19 сентября.

Ожидается, что в Германии министр обороны Украины Рустем Умеров проведет первую личную встречу после назначения на должность с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Автор: 

Пентагон (1447) Остин Ллойд (420)


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пекельний троляка
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14.09.2023 23:22 Ответить
Остин это сила!

Милли и Шольц это тормоза.
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14.09.2023 23:22 Ответить
витягнувши кімченина з нори ***** роздратував американців.Думаю щось серйозне мають передати ЗСУ, тримаємо кулаки.
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14.09.2023 23:26 Ответить
Китай вступив у гру, передаючи бронетехніку через Казахстан і Пн Корею.
Борзометр зашкалив, тому треба збити температуру у китайській макітрі.
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14.09.2023 23:39 Ответить
Якщо Кітай передасть бронітехнику, то США будуть « дуже засмучені»…

І Китай може «потеряти» ринок США. Цього він боїться ду-же-еее.

Бо це е «економічна база кітайського економічного чуда»
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15.09.2023 00:29 Ответить
 
 