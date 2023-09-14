Пентагон подтвердил начало языковой подготовки украинских пилотов для F-16 в сентябре

Украинские пилоты и технический персонал, которые будут учиться управлению самолетами F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой.

Это подтвердила в четверг во время брифинга в Пентагоне заместитель спикера американского ведомства Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем, что языковая подготовка начнется позже в этом месяце", - отметила представитель Минобороны США.

Читайте также: F-16 является символом перехода Украины на западное оружие, - генерал ВВС США Олвин

Она отметила, что пока не может анонсировать конкретную дату, когда начнутся эти учения.

Как сообщалось, в конце августа спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона. Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому языкутна авиабазе Лекленд в штате Техас.