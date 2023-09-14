Пентагон подтвердил начало языковой подготовки украинских пилотов для F-16 в сентябре
Украинские пилоты и технический персонал, которые будут учиться управлению самолетами F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой.
Это подтвердила в четверг во время брифинга в Пентагоне заместитель спикера американского ведомства Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ожидаем, что языковая подготовка начнется позже в этом месяце", - отметила представитель Минобороны США.
Она отметила, что пока не может анонсировать конкретную дату, когда начнутся эти учения.
Как сообщалось, в конце августа спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение украинских пилотов и технических специалистов на самолетах F-16 в октябре на авиабазе Моррис Нацгвардии США в штате Аризона. Перед этим украинские военные должны пройти подготовку по английскому языкутна авиабазе Лекленд в штате Техас.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
PS:це мій камінець у міністерство освіти нехай реформують середню освіту, що б вона давала навички а не для "галочки".
ПС. Тут була стаття про те, що на Полтавщині збираються ввести в школах вивчення польської. Цікаво, дійсно ввели чи ні? Це черговий приклад повного дебілізму чиновників. Але народ? Як він все це терпить?
Наші заробітчани і в Британію їдуть.
Тут, можливо, треба уточнити термін "заробітчани". Коли заробітчанин працює на будівництві або заробітчанка працює на прибиранні, можливо знання англійської мови не має значення взагалі.
Але, якщо, людина працює у офісі компанії, які мають іноземне представництво, будь-то Словаччина, Болгарія чи Чехія - то розмовляти і писати ел пошту до своїх колег по євро цеху вони будуть виключно на англ мові.... А в офісі, якщо він не в Англії, будуть розмовляти на мові країни, де проживають.
Так як дуже багато компаній має іноземне представництво, навіть тільки по ЄС, то мова ділового спілкування одна.....
Ви що лінгвістів готуюете?!
що не можно взяти одного перекладача на групу пілотів 10-12 ? Зробити декілька груп
перекласти сотню команд управління літаком з англійської на українську?
це робота на 20-30 днів.
пілоти будуть управляти літаками на « українсько- англійською базі».
Та пілоти будуть готови для практичних задач по пілотуванні F-16.
Повторюю- опанувати основні команди це не рівень лінгвіста- перекладача.
Персонал по технічному обслуговуванню літаків буду теж український. Проблем переводу не буду- поспілкуються українською.
Керування з землі оперативне самим (через вешу) якщо таке буде (?) теж буде проводитеся українським командувачем.
Так Шо, москаль, засунь свої цитати Бланка-Леніна, что уборщица или кухарка может управлять государством, глибоко в одне місце.
украінськи пілоти е не останніми у Европі, та вони ще себе покажуть в небі України, чі можлива параші теж.
Слава ЗСУ!
Щоб не було "ескалації" - англійську будемо викладати
А ще рік тому, були вкиди - що виділено 100млн на навчання
Якось дивно, Європа передає тяжку техніку, вже навіть літаки обіцяють,
а США до сих пір 31 танк передать не в змозі