Проект Путина по созданию газового хаба в Турции оказался на грани провала, - Reuters

По данным Reuters, проект президента РФ Владимира Путина по созданию "газового хаба" в Турции оказался на грани провала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Хотя с момента, когда Путин объявил об идее хаба прошел уже почти год, российско-турецкие переговоры буксуют и сопровождаются разногласиями, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, предметом споров стали управленческие вопросы. "Они борются за то, кто должен управлять хабом", - пояснил источник агентства.

Другой собеседник Reuters, близкий к "Газпрому", подтвердил "проблему": стороны не могут договориться об управлении проектом.

Россия пытается заключить соглашение с Турцией о создании центра торговли природным газом, поскольку Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива.

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