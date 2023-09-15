Проект Путина по созданию газового хаба в Турции оказался на грани провала, - Reuters
По данным Reuters, проект президента РФ Владимира Путина по созданию "газового хаба" в Турции оказался на грани провала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Хотя с момента, когда Путин объявил об идее хаба прошел уже почти год, российско-турецкие переговоры буксуют и сопровождаются разногласиями, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По словам одного из них, предметом споров стали управленческие вопросы. "Они борются за то, кто должен управлять хабом", - пояснил источник агентства.
Другой собеседник Reuters, близкий к "Газпрому", подтвердил "проблему": стороны не могут договориться об управлении проектом.
Россия пытается заключить соглашение с Турцией о создании центра торговли природным газом, поскольку Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива.
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"Какая разница какая нация?! Мьі за объединение всех наций, но под русским правлением... и говорить на русском, но какая разница на каком говорить! "
До чого тут "бабка"?
Уся східна, центральна і половина Західної Європи на 70- 90 відсотків залежала ві радянського газу, ще із початку 80- років минулого сторіччя.
Тебе тоді ведмедчук ще й не зачав навіть .
Які саме товари із США і як саме "залежали" від цін на газ із СРСР?
Експорт СПГ з США збільшив виробництво СПГ, а Європа і Великобританія продовжували збільшувати імпорт СПГ, щоб компенсувати скорочення трубопровідного імпорту з Росії і поповнити запаси для зберігання. Потужності Європи та Великобританії з регазифікації продовжували розширюватися у 2023 році, оскільки нові термінали були введені в експлуатацію у Фінляндії, Німеччині, Італії та Іспанії, що дозволило цим країнам імпортувати більше СПГ.
Стихи и проза, лед и пламень.
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны,
Потом понравились,
Потом Съезжались каждый день верхом
И вскоре стали неразлучны.."
Пушкин АС
Моря, пустыни , звезды -
Все меж собов раавня... (Арап нервно курит в сторонке)...