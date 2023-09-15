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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 271 440 человек (+470 за сутки), 4 612 танков, 5 972 артсистемы, 8 814 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 271440 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 271 440 (+470) человек,
  • танков - 4 612 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 8 814 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 5 972 (+28) ед,
  • РСЗО - 744 (+5) ед,
  • средства ПВО - 521 (+4) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 714 (+17),
  • крылатые ракеты - 1 455 (+0),
  • корабли/катера - 20 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 492 (+34) ед,
  • специальная техника - 889 (+5).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 271 440 человек (+470 за сутки), 4 612 танков, 5 972 артсистемы, 8 814 бронированных машин 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ взяли под контроль Андреевку и имеют успехи вблизи Клищиевки Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6202) ликвидация (3492)


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Топ комментарии
+29
https://t.me/ab3army/3148 Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф - розбита вщент!

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом.
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15.09.2023 08:57
+19
Так мене тішить оцей рядочок "Підводні човни"!
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15.09.2023 08:38
+19
Минув 3491 день москальсько-української війни.
88!! одиниць техніки та 470! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 17!!! та 34!!! логістика.
Черговий ювілей по загальній техніці - 30 000!!! Це навіть тяжко уявити собі.
Помилка в текстовій або графічній статистиці щодо спецтехніки, в тексті +5 а загальна як вчора 889, в графіці +5 нема.
Рахунок ППО спецтехніка спірний, чекаємо рефері )).
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 271 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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15.09.2023 09:00
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Так мене тішить оцей рядочок "Підводні човни"!
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15.09.2023 08:38 Ответить
Тільки хотіла написати. Хорошого дня
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15.09.2023 08:41 Ответить
Дякую! Навзаєм!
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15.09.2023 08:41 Ответить
А уявляєте, як цей рядочок вибішує цілі дивізії довбограїв в засрашці?!?

Там продажі в заводів з виробництва цегли на місяць просядуть помітно - населення виготовляє цей буд.матеріал ударними темпами...
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15.09.2023 11:29 Ответить
Уявляю собі вивіхнуті щелепи Натівських генералів, коли вони почули цю новину!
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15.09.2023 11:35 Ответить
Реальні генерали НАТО в **** півтора роки. Бо там вже трішки дуже сильно звикли за останні 70 років, що будь-які "союзники НАТО" - то реально тотальна корупція, розкрадання всього, навіть танків, від'ємні значення в графі "боєздатність" тощо. Так було реально скрізь, окрім південної Кореї. А тут - Україна за копійки виконує те, що все НАТО не могло зробити все своє існування (5% річного бюджету Пентагону - реально копійки для такої задачі).
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15.09.2023 19:45 Ответить
https://t.me/ab3army/3148 Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф - розбита вщент!

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом.
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15.09.2023 08:57 Ответить
Минув 3491 день москальсько-української війни.
88!! одиниць техніки та 470! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 17!!! та 34!!! логістика.
Черговий ювілей по загальній техніці - 30 000!!! Це навіть тяжко уявити собі.
Помилка в текстовій або графічній статистиці щодо спецтехніки, в тексті +5 а загальна як вчора 889, в графіці +5 нема.
Рахунок ППО спецтехніка спірний, чекаємо рефері )).
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 271 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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15.09.2023 09:00 Ответить
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15.09.2023 09:03 Ответить
Уявити 30 000...
Ну скажімо так, якщо в притул одне до одного, то суцільна колона десь зо двісті кілометрів.
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15.09.2023 11:07 Ответить
Хто знає, як ППО рахують: по пускових установках чи по загальній кількості знищених машин? Якщо наприклад, знищили батарею ППО у складі якої було 2 ПК, 1РЛС, 1КШМ, 1ТЗМ - то в статистику запишуть 2 (ПУ), а решту в спецтехніку, чи всі 5 зарахують в ППО?
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15.09.2023 09:02 Ответить
******* кожен елемент окремо, бо всі в одній графі. Якщо би ділили на ЗРК і ЗРС, тобто комплекс або система, тоді можно було би ділити. Знищити всю ЗРС за раз майже нереально, принаймні здіється таких випадків в історії не було, дуже багато машин входять в склад.
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15.09.2023 09:09 Ответить
А де вчорашні два патрульні кораблі? Чи то недобитки?
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15.09.2023 09:06 Ответить
А ще позавчорашній "Тунець" (другий!) десь загуляв... тож 3 кораблики десь пливуть. Непораховані!
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15.09.2023 09:38 Ответить
"Тунець" - це взагалі-то моторний човен.
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15.09.2023 12:10 Ответить
Так вони ж не знищені.
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15.09.2023 11:20 Ответить
Є невеличка різниця між "уражені" та "знищені"... Думаю: в статистиці саме - знищені.
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15.09.2023 09:55 Ответить
Це до чого? Ні в статті, ні в статистиці графічній не знайшов жодного з цих слів.
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15.09.2023 10:01 Ответить
У старій інфографіці сказано: "ліквідовано". У новій - недогляділи, але, не думаю, що підходи змінилися.
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15.09.2023 10:19 Ответить
Це я знаю, але навіщо задавати питання при відсутності цих слів? Тобто питання не до даної статті, а просто схоже на застарілий вкид ...
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15.09.2023 10:28 Ответить
Та те я до того, що де-хто не розуміє чому у новинах та офіційній сводці є "розбіжності" (відповідь на запитання у попередньому пості)
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15.09.2023 10:27 Ответить
З коритами простіше, як тільки підтвердять 100%, то добавлять. А виглядала фраза в загальній стрічці, тому не зрозуміло до чого вона відносилась, до статті чи якогось поста.
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15.09.2023 10:30 Ответить
Та то я схибив - не ту "пімпочку" натиснув...
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15.09.2023 10:33 Ответить
Буває )
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15.09.2023 10:34 Ответить
Хай щастить, Друже!
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15.09.2023 10:36 Ответить
 
 