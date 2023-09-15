Общие боевые потери РФ с начала войны - около 271 440 человек (+470 за сутки), 4 612 танков, 5 972 артсистемы, 8 814 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 271440 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 271 440 (+470) человек,
- танков - 4 612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 8 814 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 5 972 (+28) ед,
- РСЗО - 744 (+5) ед,
- средства ПВО - 521 (+4) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 714 (+17),
- крылатые ракеты - 1 455 (+0),
- корабли/катера - 20 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 492 (+34) ед,
- специальная техника - 889 (+5).
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Там продажі в заводів з виробництва цегли на місяць просядуть помітно - населення виготовляє цей буд.матеріал ударними темпами...
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом.
88!! одиниць техніки та 470! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 17!!! та 34!!! логістика.
Черговий ювілей по загальній техніці - 30 000!!! Це навіть тяжко уявити собі.
Помилка в текстовій або графічній статистиці щодо спецтехніки, в тексті +5 а загальна як вчора 889, в графіці +5 нема.
Рахунок ППО спецтехніка спірний, чекаємо рефері )).
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 271 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
Ну скажімо так, якщо в притул одне до одного, то суцільна колона десь зо двісті кілометрів.