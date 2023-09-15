ПВО уничтожило все 17 "шахедов", которые рашисты запустили ночью, - Воздушные Силы
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 дронов-камикадзе "Shahed", которые двигались в направлении Хмельнитчины.
Об этом говорится в сводке Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф). Всего зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины", - говорится в сообщении.
Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.
Топ комментарии
+15 Наталия Гончар
показать весь комментарий15.09.2023 09:01
+10 Oleksiy Tym
показать весь комментарий15.09.2023 09:03
+10 iMedvedeff
показать весь комментарий15.09.2023 09:14
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наталия Гончар
показать весь комментарий15.09.2023 09:01 Ответить Мне нравится 15
Oleksiy Tym
показать весь комментарий15.09.2023 09:03 Ответить Мне нравится 10
Валентин Коваль #550884
показать весь комментарий15.09.2023 09:08 Ответить Мне нравится 2
✘
KosAn30 JT26
показать весь комментарий15.09.2023 09:16 Ответить Мне нравится 0
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий15.09.2023 09:52 Ответить Мне нравится 0
iMedvedeff
показать весь комментарий15.09.2023 09:14 Ответить Мне нравится 10
Сергей Хитушко #551363
показать весь комментарий15.09.2023 09:25 Ответить Мне нравится 3
Advokat Savchuk
показать весь комментарий15.09.2023 09:31 Ответить Мне нравится 1
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий15.09.2023 10:08 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль