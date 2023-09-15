ПВО уничтожило все 17 "шахедов", которые рашисты запустили ночью, - Воздушные Силы

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 дронов-камикадзе "Shahed", которые двигались в направлении Хмельнитчины.

Об этом говорится в сводке Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф). Всего зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины", - говорится в сообщении.

Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.

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