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Новости Война
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ПВО уничтожило все 17 "шахедов", которые рашисты запустили ночью, - Воздушные Силы

ппо

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 дронов-камикадзе "Shahed", которые двигались в направлении Хмельнитчины.

Об этом говорится в сводке Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф). Всего зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины", - говорится в сообщении.

Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.

Читайте также: Оккупанты почти каждую ночь атакуют Украину 20-30 дронами-камикадзе по разным направлениям, - Воздушные силы

ПВО уничтожило все 17 шахедов, которые рашисты запустили ночью, - Воздушные Силы 01

Автор: 

ПВО (2715) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+15
СЛАВА ВОЇНАМ!!!
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15.09.2023 09:01
+10
відмінна робота!!!
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15.09.2023 09:03
+10
Румуни, можна вилазити. Ми їх відігнали
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15.09.2023 09:14
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СЛАВА ВОЇНАМ!!!
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15.09.2023 09:01 Ответить
відмінна робота!!!
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15.09.2023 09:03 Ответить
Били по ходу -- оце добре
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15.09.2023 09:08 Ответить
иди пристрелись с горя)))
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15.09.2023 09:16 Ответить
Скоріше від злості.
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15.09.2023 09:52 Ответить
Румуни, можна вилазити. Ми їх відігнали
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15.09.2023 09:14 Ответить
Оце діло!!
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15.09.2023 09:25 Ответить
З Божою поміччю і f16 мож буде їхній брухт утилізовувати ще на старті, на складі і на виробництві, а ще сподіваюсь на чудо коли їхні блохольоти будуть падати на тимчасово їхній території
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15.09.2023 09:31 Ответить
Нам вони скоріше для того, щоб відганяти носіїв КАБів від кордонів.
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15.09.2023 10:08 Ответить
 
 