Сына Байдена обвинили в незаконном хранении оружия. Могут посадить на 25 лет

Министерство юстиции США объявило сыну президента страны Хантеру Байдену федеральные обвинения, связанные с незаконным хранением оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Обвинение в отношении Байдена-младшего касается трех статей о незаконном владении оружием. Две связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третье - владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавер он сказал, что наркотиков не употребляет.

Оружием Хантер-младший владел "приблизительно с 12 по 23 октября 2018 года". По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы.

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Американские юристы отмечают, что обвинения, предъявленные сыну президента США, редко преследуются в судебном порядке. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения обжалуется в судах и может в конечном итоге быть признан неконституционным.

Дело о незаконном хранении оружия расследует спецпрокурор Минюста США Дэвид Вайс.

К июлю Байден-младший и прокуроры достигли мирового соглашения в другом расследовании - об уклонении от уплаты налогов, которое предусматривало отказ от объявления обвинений по оружию. Но судья отклонила соглашение, выразив обеспокоенность якобы вмешательством в расследование.