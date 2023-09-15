РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6030 посетителей онлайн
Новости
6 546 35

Сына Байдена обвинили в незаконном хранении оружия. Могут посадить на 25 лет

байден,хантер

Министерство юстиции США объявило сыну президента страны Хантеру Байдену федеральные обвинения, связанные с незаконным хранением оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Обвинение в отношении Байдена-младшего касается трех статей о незаконном владении оружием. Две связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третье - владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавер он сказал, что наркотиков не употребляет.

Оружием Хантер-младший владел "приблизительно с 12 по 23 октября 2018 года". По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы.

Читайте также: Хантер Байден: За компроматом на меня может стоять Россия

Американские юристы отмечают, что обвинения, предъявленные сыну президента США, редко преследуются в судебном порядке. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения обжалуется в судах и может в конечном итоге быть признан неконституционным.

Дело о незаконном хранении оружия расследует спецпрокурор Минюста США Дэвид Вайс.

К июлю Байден-младший и прокуроры достигли мирового соглашения в другом расследовании - об уклонении от уплаты налогов, которое предусматривало отказ от объявления обвинений по оружию. Но судья отклонила соглашение, выразив обеспокоенность якобы вмешательством в расследование.

Автор: 

Байден Джо (2785) оружие (10198) США (26439) Байден Хантер (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Чує моя дупа, що десь у цій справі повинен виглядати жовтий ЧУПЧИК!
показать весь комментарий
15.09.2023 09:20
+14
янавіть здогадусь, що цей прокурор республіканець...
показать весь комментарий
15.09.2023 09:21
+9
А чогож нє,он в нас федорович (не путати із Залужним) три ходки зробив і президентом став.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого иому накрутили несвободи
показать весь комментарий
15.09.2023 09:11 Ответить
ох уж этот делавер)
показать весь комментарий
15.09.2023 09:14 Ответить
Хрєново
показать весь комментарий
15.09.2023 09:19 Ответить
Чує моя дупа, що десь у цій справі повинен виглядати жовтий ЧУПЧИК!
показать весь комментарий
15.09.2023 09:20 Ответить
Там виглядає півцентнера спожитого кокаїну.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:28 Ответить
янавіть здогадусь, що цей прокурор республіканець...
показать весь комментарий
15.09.2023 09:21 Ответить
Передвиборчі ігри. Може в одну камеру з Трампом?!
показать весь комментарий
15.09.2023 09:22 Ответить
А в нас таке можливе?
показать весь комментарий
15.09.2023 09:22 Ответить
А чогож нє,он в нас федорович (не путати із Залужним) три ходки зробив і президентом став.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:27 Ответить
Не три, а дві, і обидві погашені, а після цього й маньяк може йти у президенти згідно законодавства!
показать весь комментарий
15.09.2023 09:40 Ответить
Ні! Бо наркологічні лабораторії та прокурори - на 100% "свої"!
показать весь комментарий
15.09.2023 09:28 Ответить
Та куди там - трохи збрехав щоб купити якусь пукалку з 2" стволом, у США президенту пробачили брехну перед присягою і навіть опинившись по вуха у лайні він не завадив дружині розділити лідерство у президентьских перегонах і отримати всі шанси стати презденткою. Папаша відмаже як не крути, бо діючий президент і тільки не треба про американску сліпу Феміду. Тому на президенстьку кампанію Байдена ці дитячі пустощі синка вливають не більше ніж міnet Левінскі.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:29 Ответить
Якось муторно. До того ж у статті вказано покарання котре існує виключно у разі використання з тяжкими наслідками незаконно придбаної зброї - чого не було. Тому якщо й покарають то умовно або обійдеться штрафом, а стосовно того що був у наркотичному сп'янінні із зброєю, то цей факт не доведено т.я. не має доказів а виключно заяви. Тож це більше схоже на роздмухування з мухи слона!!!
показать весь комментарий
15.09.2023 09:38 Ответить
У до зубів озброєнній США такий строк за непевне звинувачення ?? Накручують і лякають.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:40 Ответить
Чую это не первая ласточка на пути Байдена. Сколько таких еще будет посмотрим. Зря недавно Байден с Трампа смеялся. Карма она такая, не знаешь где догонит, а может и перегонит.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:40 Ответить
начебто в Штатах дозволено всім громадянам купувати та зберігати зброю.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:46 Ответить
У кожному штаті свої правила.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:47 Ответить
Вияснилось що в Штатах заборонено мати зброю наркоманам.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:16 Ответить
Байден-старший все ж має залізяний стрижень : 80 років, вибори на кону, син під слідством, війна з росією ( життями українців, але в нас нема вибору).
показать весь комментарий
15.09.2023 09:46 Ответить
Це не стрижень, а палець хіларівського угрупування на яке старого Джо натягнуто.
Напевно, жалкує що погодився вийти з пенсії назад у політику 2019го року.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:40 Ответить
Така собі підозра, висмоктану з пальця. Помста за Трампа.
показать весь комментарий
15.09.2023 09:51 Ответить
Ви читали матеріали справи? Ні? Тоді звідки така впевненість?
Ну хоча б про Злочевського і Бурисму маєте ж знати?
показать весь комментарий
15.09.2023 10:24 Ответить
Начеб то син Байдена при придбанні зброї приховав факт наркозаленжності.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:40 Ответить
Не удивляйтесь. У нас с американской прессой мало кто знаком. В Украине всё воспринимается как проделки трампистов. Хотя на самом деле всё с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:50 Ответить
Отмазали даже за неуплату налогов и взятки от китайцев. А это просто мелочь.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:12 Ответить
Майже відмазали. А майже - не рахується.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:26 Ответить
Це тільки початок. Сподіваюсь, заспіває і про Злочевського, і про китайців. Бо коли папаша сенатор з зарплатою в жалюгідні $200к на рік стає мультимілліонером не працюючи в приватному секторі жодного дня у своєму житті - це виглядає, м'яко кажучи, дивно.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:22 Ответить
Пшик.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:32 Ответить
Може й так, якщо вдасться таки злити. Попередня спроба за участю генпрокурора Гарланга зірвалася за міліметр і то тільки тому що хтось з мін'юсту відмовився замазватись і здав всю компанію в газети.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:43 Ответить
За що?Тут оп і депутати всі держ.зрадники і корубціонери,про це відомо всьому світу,до шухріча прийшло сбу для себе щось прісматреть,а параходи.заводи,ліси і річки для татарових,У нас надія тільки на те,що Бог шельму мітить,нехай США займуться нашими бандитами,бо діла не буде в світі.
показать весь комментарий
15.09.2023 11:26 Ответить
Бідону повертається бумеранг, який він запустив в Трампа.
показать весь комментарий
15.09.2023 11:43 Ответить
А там и самого Джоника подтянут.
показать весь комментарий
15.09.2023 12:24 Ответить
Трольчатник засуетился. Сейчас запоют: "Я-русский"...
показать весь комментарий
15.09.2023 13:35 Ответить
Для дурників поясню, нічого йому не буде в США президент може помилувати кого завгодно, навіть сам себе, а обвинувачення наскільки надумані що на рейтинг Байдена не вплине ніяк.
показать весь комментарий
15.09.2023 14:36 Ответить
 
 