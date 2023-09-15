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Кличко и мэр Берлина Вегнер обсудили создание в Киеве инновационного центра протезирования для защитников

кличко,веґнер

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер обсудили сотрудничество по созданию в украинской столице муниципального центра протезирования для военных и другой помощи.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Каем Вегнером дальнейшую помощь и передачу Берлином Киеву городских автобусов и коммунальной техники. А также содействие немецкой столицы в создании Киевом муниципального центра протезирования для военных. Берлин уже готов направить несколько техников-протезистов с инновационных берлинских предприятий для передачи опыта и практических обучений украинских специалистов", - заявил Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня многие украинские военные лечатся и проходят реабилитацию в клиниках Берлина при содействии городской власти.

"Медицинская помощь, протезирование, реабилитация защитников – очень важный вопрос в Украине. И, надеюсь, наше сотрудничество с Берлином, которое мы будем развивать в этом направлении, поможет многим раненым украинским бойцам", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что во время визита Виталия Кличко в Германию было подписано соглашение о партнерстве между Киевом и Берлином.

Также мэр Киева сообщал, что с начала полномасштабной агрессии России почти 100 000 киевлян пошли защищать Украину с оружием в руках.

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Автор: 

Берлин (225) Кличко Виталий (4636)


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Зараз Зе!шобла почне нові звинувачення на Віталю накидувати..краще б не афішував, а тихесенько робив..
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15.09.2023 09:46 Ответить
дЕрмак Татаров Гетьманцев Подоляки и прочие Зе Турборежимцы категорически против...,😜🦍
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15.09.2023 11:07 Ответить
 
 