За минувшие сутки оккупанты выпустили 349 снарядов по Херсонщине, погиб 1 ребенок, 6 человек получили ранения
Российские военные за минувшие сутки совершили 91 обстрел Херсонщины, по Херсону выпустили 20 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 349 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, АГС и танков. По городу Херсону враг выпустил 20 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и церковь в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; территорию завода в Херсоне.
Из-за российской агрессии погиб 1 ребенок, 6 человек получили ранения, 1 из них – ребенок", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.09.2023 09:58 Ответить Мне нравится 1
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