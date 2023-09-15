Рашисты перебрасывают дополнительные силы на Запорожское направление, в Херсонской области переформатируют группировки, - ОК "Південь"

Российские захватчики на Юге перебрасывают более мощные штурмовые подразделения на горячие направления, где сейчас продвигаются ВСУ.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры: они пытаются заменять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление. Хотели бы усилить и Херсонское, но пока таких критических резервов нет, хотя видим переформатирование группировок. Очевидно, они пытаются просчитать, какие направления для них будут максимально угрожающими", - рассказала она.

По словам Гуменюк, речь не идет об обнажении фронта оккупантами, а о переброске более мощных штурмовых подразделений на горячие направления, где продвигаются Силы обороны. Другие подразделения российских войск сейчас формируют оборонительные рубежи на Херсонщине.

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Также спикер отметила, что после псевдовыборов, которые захватчики провели на временно оккупированных территориях, у них фактически сформирован мобилизационный ресурс из местного населения.

"По завершении псевдовыборов, которые они проводили для себя и чисто внутреннего потребления, они пытались собрать максимум информации о том количестве населения, которое может быть мобилизовано. И сейчас мужское население фактически состоит на учете, из них формируются отряды так называемой территориальной обороны - они трактуют их как защиту непосредственно своего населенного пункта, с последующим переходом в общий мобилизационный резерв оккупационных войск", - добавила она.

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