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Европейские ультраправые выдвинули Маска на премию Сахарова, которую в прошлом году получил народ Украины

маск,илон

Ультраправая политическая группа в Европарламенте выдвинула бизнесмена и миллиардера Илона Маска на главную награду ЕС в области прав человека – премию имени Сахарова за свободу выражения мнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Маска выдвинула группа "Идентичность и Демократия". В нее входят члены Европарламента, связанные с Марин Ле Пен из Франции и Маттео Сальвини из Италии.

В своем решении депутатская группа ссылалась на решение Маска опубликовать так называемые файлы Twitter, состоявшие из отдельных внутренних документов о том, как соцсеть обрабатывала запросы на удаление политических публикаций.

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По мнению депутатов, это означает "защиту принципа свободы выражения мнений".

Премия им. Сахарова предусматривает денежное вознаграждение в размере 50 000 евро.

В прошлом году премию получил украинский народ.

Победителя совместно выбирают президент Европарламента Роберт Мецол и лидеры всех политических групп. По мнению Politico, Маск вряд ли получит премию.

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Автор: 

Европарламент (1795) премия (480) Маск Илон (219)


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Топ комментарии
+16
О! Пішла в ход вся "консерва", що є ще в пуйла! Ну, шо ж, ніхто іншого і не чекав - горбатого тільки могила виправить...або розвал рашки.
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15.09.2023 10:25
+13
Підари до підарів.
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15.09.2023 10:26
+10
Діяти треба масштабно, висувати треба *****.
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15.09.2023 10:29
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О! Пішла в ход вся "консерва", що є ще в пуйла! Ну, шо ж, ніхто іншого і не чекав - горбатого тільки могила виправить...або розвал рашки.
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15.09.2023 10:25 Ответить
Підари до підарів.
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15.09.2023 10:26 Ответить
Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти.
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15.09.2023 10:42 Ответить
Ну, з преміею він у пролеті, а ось суд може і винести вирок довбню московському ільюше.
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15.09.2023 10:27 Ответить
Із його адвокатами суди можуть тривати десятки років.
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15.09.2023 10:32 Ответить
Діяти треба масштабно, висувати треба *****.
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15.09.2023 10:29 Ответить
так це ж було вже...
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15.09.2023 10:31 Ответить
Треба ще раз. Нахабніше, нахабніше, ******** світ це любить.
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15.09.2023 10:33 Ответить
Маск как бы предоставил свои Старлинки для ВСУ, а мог бы и не делать этого - закон США его к этому не обязывал. То, что похерил атаку - плохо, но без Старлинков он бы и не смог ее похерить.
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15.09.2023 11:18 Ответить
Надав щоб потім відключати . Таке враження що в нього з головою не все ОК .
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15.09.2023 11:36 Ответить
Все что запатентовано и создано гражданами США прежде всего подчиняется системам национальной безопасности. Гражданин США обязан согласовывать свои действия в случаях когда его поступки могут иметь последствия для национальной безопасности. Сейчас Маска заставят подчиниться определённым протоколам и впредь согласовывать свои намерения с Пентагоном. А то он вишь ли считает что эскалация это провокация рф на применение ядерного оружия. Кто-то еще там считает что надо договариваться и т.д. А военные и спецслужбы знают гораздо больше о ситуации чем все Маски и полезные идиоты в Европе. Кстати рф в открытую угрожает США и союзникам и вместе с Китаем приняла четко выраженную враждебную позицию. Маска как предпринимателя и голубя мира можно понять, но такие вот голуби чисто исторически всегда проигрывают циничному врагу.
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15.09.2023 12:21 Ответить
сахаров в труні перевертається
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15.09.2023 10:32 Ответить
Так сахаров же тоже ******* русня. Тот еще ***** был наверное и за ***** бы проголосовал, если бы был живой

Сáхаров Андрíй Дм́итрович (21 травня 1921, Москва - 14 грудня 1989, Москва) - радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975)
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15.09.2023 10:36 Ответить
лол. проходь мимо, спец. сахарова Чорновіл поважав. а ти хто, вікіпєдіст?
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15.09.2023 10:42 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/sakharov-100-rokiv/31261912.html Сахаров і українські дисиденти
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15.09.2023 10:43 Ответить
Якщо Ви нічого не знаєте про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 академіка Сахарова , то хоча б Вікіпедію почитали перед тим як дурню писати!

"...Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Леоніда Брежнєва застерігав про небезпеку відродження сталінізму в СРСР.

1968 року опублікував у «Самвидаві» меморандум «Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу», в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна (меморандум був поширений у світі багатьма мовами).

1970 року разом з фізиком В. Турчином та істориком Р. Медведєвим вислав відкритого листа до уряду СРСР (Л. Брежнєва, О. Косигіна та М. Підгорного) з пропозицією демократизувати СРСР. Одночасно Сахаров захищав права політичних в'язнів, протестував проти політичних репресій тощо. У цьому ж році (1970) разом з А. Твердохлєбовим і В. Чалідзе створив і очолив у Москві Комітет прав людини СРСР.

З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Валентина Мороза, В'ячеслава Чорновола, Леоніда Плюща, Івана Багряного, Ніну Строкату-Караванську, Василя Стуса та ін.

У 1980 році разом зі своєю другою дружиною, дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер, був заарештований і відправлений у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані.

Наприкінці 1986 року йому дозволили повернутися в Москву і зайняти своє місце в Академії Наук.

За ініціативою академіка А. Сахарова 1988 року розпочалось в республіках колишнього СРСР створення «Меморіалу»..."
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15.09.2023 10:45 Ответить
Аяк же до того,що уся--русня Гандони??,),чи--ето другоє??,,),,
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15.09.2023 10:56 Ответить
він єврей
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15.09.2023 11:07 Ответить
Дякую, дуже так би мовити - переконлива відповідь,),
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15.09.2023 11:12 Ответить
На привеликий жаль ******* покоління більше схиляється до споживачів ніж до науковців , тому під любим гаслом можно пропихнути любу сумнівну ідею!
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15.09.2023 11:53 Ответить
Отой що створив ядерну бомбу.
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15.09.2023 10:57 Ответить
Водневу бомбу.
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15.09.2023 12:18 Ответить
і я)
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15.09.2023 10:46 Ответить
Я б ему премию сахарного диабета бы выписал, а не сахара
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15.09.2023 10:32 Ответить
Да тесла в полі дир дир дир-ми за мир ми за мир...
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15.09.2023 10:36 Ответить
На цю премію Маск скупить залишки Роскосмосу...
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15.09.2023 10:38 Ответить
Нафіга йому стільки металобрухту?
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15.09.2023 10:41 Ответить
Не скажи... з нього можна драбницю в небо побудувати...
Аж до Луни...
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15.09.2023 10:44 Ответить
Нєєє, нехай вже на Марс летить, мрії повинні здійснюватися, може більше не побачим...
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15.09.2023 10:47 Ответить
Скажи мені, хто твій друг (чи прихильник), і я зрозумію, хто ти.
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15.09.2023 10:39 Ответить
Навіщо Маску премія Сахарова у 50 тисяч євро? Незабаром за допомогу військам москви він одержить звання героя росії та право без черги стати в чергу за ковбасою та іншими ніштяками.
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15.09.2023 10:40 Ответить
Интересно! Кто конкретно из "украинского народа" премию получил и куда денежки пошли, ну или у кого в кабинете висит "почетная грамота"?
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15.09.2023 10:42 Ответить
Ху-йла ще висуньте. І гітлєра можна, посмертно.
Гулять так гулять...
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15.09.2023 10:42 Ответить
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15.09.2023 10:46 Ответить
Трамп делает Америку еще больше демократической. Дайте еще етим двоим премии мира
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15.09.2023 10:51 Ответить
Европейские ультраправые кормятся с руки *****. Понятно с какой стороны завоняло.
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15.09.2023 11:03 Ответить
кремлівська консерва🤬
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15.09.2023 11:13 Ответить
Ну вот и связи этого кремлёвского гондона вылазят на ружу.
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15.09.2023 11:18 Ответить
А чи не прийшов час поставити цього неадеквата-вискочку на місце?! Бізнесмен "загрався" в політику. Приклад України дуже наглядно свідчить, що трапляється з країнами коли бізнес зливається з політикою. росія , як виробник і основний розповсюджувач цього небезпечного вірусу, який має не меньший ефект ніж Covid-19, але вже в політиці , вразила вже достатньо політиків і нажаль над вакциною від нього ніхто не займається!!
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15.09.2023 11:43 Ответить
Якщо викрив політичну цензуру, що існувала в Твітері, то номінація заслужена.
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15.09.2023 11:45 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056934279093&__cft__%5B0%5D=AZVeutOZfJRwj8UurFLz1FCmxbqYA6FLdNgCRh8Hir0OiXQivIAjeqtxzb1H4bWEGKkpq1feaAuxnrkAoivskGh5bwXUzt1llbI7xK3A-R3feyYjF_rYCCYsDVr8UlItyhsxAw-f-H4-xniZFB1gV7DR&__tn__=-UC%2CP-R Ірина Фаріон

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=************************************************************************&id=100056934279093&__cft__%5B0%5D=AZVeutOZfJRwj8UurFLz1FCmxbqYA6FLdNgCRh8Hir0OiXQivIAjeqtxzb1H4bWEGKkpq1feaAuxnrkAoivskGh5bwXUzt1llbI7xK3A-R3feyYjF_rYCCYsDVr8UlItyhsxAw-f-H4-xniZFB1gV7DR&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. ·Заблокована на твіттері грошового мішка маска. Бридота. За що - не знаю. Ось вам і демократія, і свобода слова. Дуже люблю, коли ці курви вчать нас цноти

https://www.facebook.com/ivannosenkofacebook?comment_id=Y29tbWVudDo4MTc1MDY4MTAxNTcxMjFfODQ1MzEzNjQzNjUzMjg4&__cft__%5B0%5D=AZVeutOZfJRwj8UurFLz1FCmxbqYA6FLdNgCRh8Hir0OiXQivIAjeqtxzb1H4bWEGKkpq1feaAuxnrkAoivskGh5bwXUzt1llbI7xK3A-R3feyYjF_rYCCYsDVr8UlItyhsxAw-f-H4-xniZFB1gV7DR&__tn__=R%5D-R Іван Носенко Зате RT канал раша тудей, яке публікує побиття і допити українських полонених - лівак Маск дозволяє
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15.09.2023 12:16 Ответить
Свобода слова і Фаріон - до речі поливати брудом жінку за те що вона знімається в фільмах для дорослих це як ?
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15.09.2023 12:36 Ответить
кацапи хочуть чужими руками заплатити маску премію за спасіння орків,
зекономити х@йлу бабла
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15.09.2023 13:49 Ответить
Не удивлюсь, если ***** даст Маску героя россии, или орден мужества, за оказанную помощь в поддержке фашизма.
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15.09.2023 16:58 Ответить
кроме маска, дайте еще орбану с сиятро, си цзи пину и бразильцу де силве. Бо "свобода слова" у них абсолютно одинаковая
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16.09.2023 03:27 Ответить
 
 