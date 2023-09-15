Европейские ультраправые выдвинули Маска на премию Сахарова, которую в прошлом году получил народ Украины

Ультраправая политическая группа в Европарламенте выдвинула бизнесмена и миллиардера Илона Маска на главную награду ЕС в области прав человека – премию имени Сахарова за свободу выражения мнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Маска выдвинула группа "Идентичность и Демократия". В нее входят члены Европарламента, связанные с Марин Ле Пен из Франции и Маттео Сальвини из Италии.

В своем решении депутатская группа ссылалась на решение Маска опубликовать так называемые файлы Twitter, состоявшие из отдельных внутренних документов о том, как соцсеть обрабатывала запросы на удаление политических публикаций.

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По мнению депутатов, это означает "защиту принципа свободы выражения мнений".

Премия им. Сахарова предусматривает денежное вознаграждение в размере 50 000 евро.

В прошлом году премию получил украинский народ.

Победителя совместно выбирают президент Европарламента Роберт Мецол и лидеры всех политических групп. По мнению Politico, Маск вряд ли получит премию.

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