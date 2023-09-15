Европейские ультраправые выдвинули Маска на премию Сахарова, которую в прошлом году получил народ Украины
Ультраправая политическая группа в Европарламенте выдвинула бизнесмена и миллиардера Илона Маска на главную награду ЕС в области прав человека – премию имени Сахарова за свободу выражения мнений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Маска выдвинула группа "Идентичность и Демократия". В нее входят члены Европарламента, связанные с Марин Ле Пен из Франции и Маттео Сальвини из Италии.
В своем решении депутатская группа ссылалась на решение Маска опубликовать так называемые файлы Twitter, состоявшие из отдельных внутренних документов о том, как соцсеть обрабатывала запросы на удаление политических публикаций.
По мнению депутатов, это означает "защиту принципа свободы выражения мнений".
Премия им. Сахарова предусматривает денежное вознаграждение в размере 50 000 евро.
В прошлом году премию получил украинский народ.
Победителя совместно выбирают президент Европарламента Роберт Мецол и лидеры всех политических групп. По мнению Politico, Маск вряд ли получит премию.
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Сáхаров Андрíй Дм́итрович (21 травня 1921, Москва - 14 грудня 1989, Москва) - радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975)
"...Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Леоніда Брежнєва застерігав про небезпеку відродження сталінізму в СРСР.
1968 року опублікував у «Самвидаві» меморандум «Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу», в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна (меморандум був поширений у світі багатьма мовами).
1970 року разом з фізиком В. Турчином та істориком Р. Медведєвим вислав відкритого листа до уряду СРСР (Л. Брежнєва, О. Косигіна та М. Підгорного) з пропозицією демократизувати СРСР. Одночасно Сахаров захищав права політичних в'язнів, протестував проти політичних репресій тощо. У цьому ж році (1970) разом з А. Твердохлєбовим і В. Чалідзе створив і очолив у Москві Комітет прав людини СРСР.
З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Валентина Мороза, В'ячеслава Чорновола, Леоніда Плюща, Івана Багряного, Ніну Строкату-Караванську, Василя Стуса та ін.
У 1980 році разом зі своєю другою дружиною, дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер, був заарештований і відправлений у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані.
Наприкінці 1986 року йому дозволили повернутися в Москву і зайняти своє місце в Академії Наук.
За ініціативою академіка А. Сахарова 1988 року розпочалось в республіках колишнього СРСР створення «Меморіалу»..."
Аж до Луни...
Гулять так гулять...
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