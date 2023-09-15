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Идентифицировано свыше 2,2 тыс. мужчин, сбежавших из страны благодаря системе "Шлях", - СМИ

граница

Журналисты расследовали использование системы "Шлях" и обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NGL Media.

Авторы выяснили имена и фамилии 2 248 мужчин, выехавших по разрешениям Львовской ОВА и не вернувшихся.

СМИ отмечает, что "услуга" стоит на черном рынке 3-5 тыс. долларов с человека, поэтому на самом деле речь идет о десятках миллионов долларов. Издание не публикует фамилии уклонистов, сосредоточившись на расследовании об общественных и благотворительных организациях, которые сознательно или несознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.

Всего NGL.media обнаружило 372 таких организации.

"Рекордсменами" расследования стали две организации, ведущие деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области - местная организация всеукраинского общества "Просвіта" и ОО "Театр Хліб".

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"Эти две организации входят в пятерку получивших наибольшее количество разрешений через систему "Шлях". Только от этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин. Письма к ЛОВА от имени николаевской "Просвіти" писала председатель организации, 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит николаевским народным театром "Хліб", а от ОО "Театр Хліб" писал ее руководитель, 22-летний Роман Збудовский, участник театра "Хліб", выяснили NGL.media через запросы. И Наталья Муха, и Роман Збудовский последовательно игнорировали звонки и сообщения в мессенджерах с просьбами прокомментировать выявленные NGL.media цифры", - говорится в материале.

Идентифицировано свыше 2,2 тыс. мужчин, сбежавших из страны благодаря системе Шлях, - СМИ 01

В списке организаций, от которых сбежало из Украины наибольшее количество мужчин, фигурируют, в частности, "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір" и "Відродження нашої України", от которых, по подсчетам журналистов, выехало и не вернулось более 100 мужчин.

В ходе нового исследования СМИ обнаружили еще одну организацию, предположительно связанную с этой историей.

"Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от некоего "Благодійного фонду Степана Бандери", от которого выехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывался телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не отсылал. Руководитель "Благодійного фонду Степана Бандери" Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений, а теперь разговаривать отказался.

Попала в наш рейтинг и еще одна группа ... связанных между собой волонтерских организаций - "Чистий Київ", "Байрактар", "Наші добрі справи", "Українська гільдія активістів", "Небайдужі громадяни", "Український джавелін", "Громадська екологічна ініціатива", "Українські котики". По нашим подсчетам, от этой группы выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста, - отмечают авторы материала.

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Также в списке фигурируют ранее неизвестные организации – фонды "Легіон Січових Стрільців" и "Промінь нашої надії".

"Телефоны этих организаций либо выключены, либо недействительны, и никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце. На электронные письма на ящик "Промінь нашої надії" никто не ответил, в то время как из ОО "Легіон Січових Стрільців" отписали, но после упоминания системы "Шлях" на связь больше не вышли. В общей сложности от этих организаций не вернулись почти 150 человек.

Не удалось сконтактироваться и с руководством фондов "Сприяння та допомога" (43 "невозвращенца"), "Збройні волонтери України" (32), "Код-Паляниця" і "Козацький гарт" (по 29 беглецов). А вот с фондом "Рідна ненька" (23 человека) удалось поговорить. Его бывший руководитель Павел Тузяк заявил, что такие фамилии они вообще не подавали в списках на внесение в систему "Шлях".

По запросу ЛОВА мы получили копии обращений "Рідна ненька" – на части документов указано имя Павла Тузяка. Когда мы показали ему эти обращения, он заявил, что "то не наши подписи и не наши печати". Впрочем, Тузяк не захотел поделиться фото настоящей печати и подписей, утверждая, что сделает это "разве что на решение суда". Поэтому факт подделки должны подтвердить или опровергнуть правоохранительные органы", - пишут журналисты.

От фонда помощи "Рух у майбутнє", связанного с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским, уехали 23 человека.

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Подписант Фонда Олег Шпур говорит, что через фонд их не подавали, но узнал фамилии 7 человек. Он добавил, что один из мужчин из списка уехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись.

"Действительно, один из них уехал с иностранным паспортом, а еще один – сопровождая ребенка с инвалидностью. Еще один мужчина вернулся уже после нашего разговора, в июле. Однако возвращение еще трех человек мы не смогли подтвердить", - добавили в материале.

Информация временной следственной комиссии Верховной Рады свидетельствует, что по состоянию на конец апреля через "Шлях" уехали и не вернулись почти 19 тыс. мужчин призывного возраста.

Идентифицировано свыше 2,2 тыс. мужчин, сбежавших из страны благодаря системе Шлях, - СМИ 02

Официального "черного списка" недобросовестных фондов и общественных организаций нет. Единственное, что министерство заблокировало доступ для 10 перевозчиков. Для мужчин, которые использовали систему "Шлях" для побега из страны, нет ни административной, ни уголовной ответственности.

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Автор: 

побег (379) мужчины (132) уклонисты (809)


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Топ комментарии
+26
Так може відкрити таки кордони і проблема зникне? Нєєє, організуєм Північну Корею і будемо ловити ухилянтів
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15.09.2023 10:44
+21
А всіх, хто знищив українську армію , продали тисячи ракет рф, залишили Україну без захисту - повернули в Україну, арештували ? -
Починать треба з них , а не переводити стрілки на простих грамадян, яки рятують себе
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15.09.2023 10:59
+19
Це ті, які виїхали офіційно заплативши гроші в створеній ОПою легальній системі виїзду ухилянтів.
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15.09.2023 10:44
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Страница 2 из 2
Ти організм по пошуку лохів ( мабуть мусорок ?) сам почитай Котституцію. І коли ти її почитаєшь , то зрозумієшь. , що в Україні зараз офіційно навіть і війни чомусь(?) немає - тому що , якщо була б офіційнло війна то був би " стан війни" 👈
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15.09.2023 12:45 Ответить
Яке ти огидливе...
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15.09.2023 12:48 Ответить
яке ж ти мерзенне сущєство
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15.09.2023 12:54 Ответить
Ви обидвоє класні. Анархіст і комуняка, типові українські рольові моделі.
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15.09.2023 16:08 Ответить
👍👏👈
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15.09.2023 18:51 Ответить
В судді полізло? Дивись диван дупою своєю не зламай.
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17.09.2023 09:22 Ответить
кацап не знає як українською буде його "сущєство"?
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17.09.2023 09:21 Ответить
Cущєство мусарське прокинулось((:
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17.09.2023 09:28 Ответить
Доклацаєшся москалику
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17.09.2023 09:29 Ответить
Півник, ти можеш мене клацнути язиком по жопі
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17.09.2023 09:31 Ответить
Сподіваєшся кацап що від тебе залишиться дупа? Марно.
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17.09.2023 09:44 Ответить
Ти мусорська харя на свою раздовбану дупу подивись в дзеркальце ,
і побачиш там , що від тебе залишилось - дірка(((:
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17.09.2023 10:04 Ответить
Прикро ,що прикривалися патріотичними назвами((Не по.ачив я в списку євангілістів,свідеів,і решти...((Ряди цих релігійнозомбувальних течій дуже різко поповнилися(((
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15.09.2023 11:03 Ответить
"Козацький гарт" то явно лідери - 90% з них здриснули та не повернулися
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15.09.2023 11:03 Ответить
А що там по ''елітних батальйонах'' ? Будуть якісь зрухи? Чи ''ета другоє''?
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15.09.2023 11:06 Ответить
Ну знайшли винних у всіх бідах, 2000 чоловік...

Щось я маю думку що у нас черезе погану підготовку військових та офіцерів загинуло більше , а через розкрадання в оборонці ще більше і цих б ухилянтів б не потрібно було...

А ще хочу добавити що необхідно відкрити кордони і всіх поставити на облік і так званих білобілетників до 2022 і з 3 дітьми ...... Та хто виїзджає і не приїзджає , то лишати громадянства і заборону на в'їзд на 10 років....

Але цього ніколи не буде тому що виїзд і відмазка то великий потік валюти, від 3-8к а деколи і 12к мінімум половина йде на верх.... Плюс діти чиновників всі закордоном....
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15.09.2023 11:15 Ответить
Хрєново стрілки переводиш. Питання не знято до усіх покидьків, від зрадників з корупціонерами до втікачів.
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15.09.2023 12:11 Ответить
Поки у нас буде корупція в держорганах, а вона буде постійно.... це показала війна.... навіть більше того під час війни ситуація ускладнилась, тому що не має ніякого суспільства контролю за цим... всі так звані ради складаються з прикормлених активістів... і корупціонери діють тепер набагато нагліше...

Доти заборона виїзду крім кормушки для чиновників нічого не дасть...

Ну не поїдуть через шлях, то поїдуть через рибаків або прикордонників... просто дорожче, не поїдуть через них поїдуть через органи які б мали б за цим слідкувати або адміністр...
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15.09.2023 12:36 Ответить
Та ще більше слів напиши, щоб виправдати свою особисту нікчемність.

Усе просто. Є ворог який пішов війною на винищення України, є українці які стали на захист своєї країни, своїх сімей, своєї волі, і є такі покидьки як ти.
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15.09.2023 12:41 Ответить
Ти хоть знаєш скільки я зробив для військових, ти хоть на передовій чи диванний патріот? що маєш право когось судити
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15.09.2023 12:48 Ответить
Звісно не знаю що ти для нас військових зробив, але читати вмію і сужу по тобі по тому що ти наклацав. Знаєш, мене дивують навіть не ті відговорки що ти тут із страху наклацав, мене дивує що ти це клацаєш.
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15.09.2023 12:52 Ответить
Щось не так написав як воно є в реальності.... який страх, я просто бачу що ця вся ситуація позорить Україну в світі і ці статті часто друкують і в західній прессі.... про корупцію при виїзді ...

чи думаєте що тільки у нас це друкують... це все дпомагає політикам які хочуть договоритись посередині...
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15.09.2023 13:23 Ответить
Вивіз 10 чоловік отримав 50-80 тис ...у.е.. покажіть мені хоть одного чиновника в любій структурі який це не зробить ....
і перевіряючий орган який не закриє на це очі... а навіть якщо зловлять то є ще самий чесний суд в світі... і той же слідчий після рішення того суда потім 10 раз подумає а чи варто йому було
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15.09.2023 12:45 Ответить
усього лише?!)))
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15.09.2023 11:27 Ответить
Так Німеччина вже офіційно заявила, що не видаватиме українських чоловіків, окрім тих, які... незаконно(!) виїхали з України після 24.02. Єдине питання чому зепідри нічого не роблять для повернення втікачів. Може тому що зеленому гною це невигідно. Бо багато кримінальних справ прийдеться заводити проти власної команди?!
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15.09.2023 11:33 Ответить
Тобто, теоретично їх таки можна повернути з Німеччини. Примусово але повернути.
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15.09.2023 11:40 Ответить
Не можна,навіть теоретично,тим більше примусово.Корупція-це внутрішня проблема України,яка легально випустила людину із країни. І саме тому,без всяких порушень людину впустила до себе Німеччина.В паспорті не вказано,що це корупціонер.На якій підставі хтось когось повинен видавати,тим більше у вільній,демократичній країні.Тільки у міжнародний розшук за скоєний злочин,ну і звісно ж з усіма доказами.
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15.09.2023 13:05 Ответить
Злочин скоєний. Підробка та користування підробними документами. Ухиляння від призову.
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15.09.2023 13:07 Ответить
Ще раз,у міжнародний розшук з усіма доказами.
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15.09.2023 13:08 Ответить
Я стратег, а не тактик. Як і коли це мають вирішувати компетентні люди.
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15.09.2023 13:15 Ответить
Ну якщо стратег,то уявіть яка кількість кримінальних справ буде порушена, і яка кількість запитів буде потрібна,і чи реально це зробити взагалі,навіть компетентним людям.
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15.09.2023 13:18 Ответить
А як оперативно вилучають з користування авто з заводським браком? З номера такого то по такий то на СТО. А тут вже відомі призвіща проживаючих в Німеччині. Та де і коли зареєстровані. Швиденько робиться міждержавна тимчасова угода та названі люди за допомогою поліції привозяться на кордон.
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15.09.2023 13:24 Ответить
Ніякої тимчасвої угоди про екстрадицію не буде, тому що це виявляється суперечить міжнародним конвенціям.
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15.09.2023 14:04 Ответить
А якщо це буде виключно двухстороння угода?
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15.09.2023 14:05 Ответить
Між росією і північною кореєю цілком реально.
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15.09.2023 14:29 Ответить
у дурня все завжди дуже просто і швидко)))
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15.09.2023 14:16 Ответить
Розумнику, йди н ак уй!
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15.09.2023 14:26 Ответить
за живе зачепило)
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15.09.2023 15:59 Ответить
Зачепило. Бо доку а вас діагноз онлайн видавати.
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15.09.2023 16:06 Ответить
Місьо ,реально, або їбанат,...або сопляк. Замість того, шоб пересадити тих , кому платили за виїзд....воно хоче боротися з вітряними млинами...
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15.09.2023 15:37 Ответить
Ну от проживає людина в Німеччині. А як ви доведете заднім числом, що він дав хабаря (ви ж не думаєте, що лікарі/воєнкоми самі прийдуть і розкажуть? Кожен випадок доводити треба. А на гарячому при передачі грошей не спіймали - все, іди гуляй)? І взагалі, як доведете, що він здоровий, навіть якщо дав хабаря? (от у мене у мами була деменція вже на такій стадії, що їй Порошенко продукти з дружиною виявляється привозив, а сусід зверху воду крав з крану. І лікар мені на голубом глазу каже, що він діагнози не ставить, картки не заводить і т.п. Щоб не дай боже у мене не з'явилася відмазка від воєнкомата, оскільки мама в мене одна жила і більше нікого у неї не було і я за нею доглядав. Померла місяць назад....)? Попросити німців ВЛК організувати? Може людина справді інвалід.
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15.09.2023 16:49 Ответить
Я до того, що людина може бути справді інвалідом, але лікарі все одно можуть вимагати хабар за відтермінування.
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15.09.2023 16:51 Ответить
Чому б ні з ВЛК? Це б і німцям було б дешевше відправити їх до України ніж давати їм всіляку допомогу.
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15.09.2023 20:01 Ответить
Ви серйозно? Думаєте в Німеччині чоловіки всі на допомозі? Наскільки я знаю, в Німеччині допомога 500 євро десь. Не неї не проживеш. Більшість чоловіків вже познаходили собі роботи і вкалують на благо Німецької економіки. Почитайте новини сусідні. Польща вже б'є на сполох, що українці з неї до Німеччини їдуть. Їх Німеччина переманює, бо треба робітники. А ви про ВЛК та депортацію...
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15.09.2023 21:16 Ответить
Нє...ти не стратег....ти дурень ;
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15.09.2023 15:49 Ответить
І тебе повернуть. Зразу в окоп. За ї бали вже хитровжарені біженці мордаті.
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15.09.2023 15:51 Ответить
Бачу, дуже багато ухилянтів тусується на сайті. Все шукають відмазки чого їх до війська не можна. І закони будуть порушені, і логістика не дозволить перевезти, і просто харчуваться їм не буде де. А от знайдуть таки хитрий гвинт на ваші хитрі сраки. Вірю.
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15.09.2023 16:10 Ответить
А чи буде інформація, скільки люду втекло завдяки системі "свої/зелені люди"?
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15.09.2023 11:52 Ответить
Ідентифіковано понад 2,2 тис. чоловіків, які втекли з країни завдяки системі "Шлях". Шляк би їх трафив!
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15.09.2023 12:00 Ответить
Ага...і слава тим, кому заплатили !!!.. нє !?))
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15.09.2023 15:39 Ответить
Зараз гнила зелена камарілья усьома силами буде відвертати увагу від Шурм та їм подібним
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15.09.2023 12:06 Ответить
Почали з шухрича. Справа богоугодна звісно, але явно відволікаюча.
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15.09.2023 17:02 Ответить
А може проблема в системі "Шлях" ? Може для цього вона і була створена ?
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15.09.2023 13:04 Ответить
Якщо у нас діє система броні на підприємствах, то навіщо цей Шлях?? Просто бронь водіям, які за кордон їздять, оформляти...
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15.09.2023 13:59 Ответить
ні, система Шлях була створена для того, щоб волонтери могли виїхати за кордон, і забрати допомогу в тих, хто її надав. Це головна мета створення, бо іншого способу законного не існує з"їздити у ту ж саму Польщу і привезти звідки купу ніштячків для захисників. Чи авто, чи ліки, чи різні прилади, ми возимо і міношукачі, і дорогезні прилади нічного бачення,які взагалі нічим не відсвічують вночі. Фонд не може нести відповідальність за діяльність/рішення/проступок волонтерів, тому, що головна мета чесного благодійного фонду надати можливість волонтерам поїхати і забрати все, що вони "наколядували". Перевіряти потрібно фонди, на їх діяльність, на їх користь для суспільства. Якщо немає підтвердженої діяльності, то не надавати дозвіл в системі Шлях на визд будь кого, хто запрошує цей дозвіл від фактично не існуючого фонду!!
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15.09.2023 14:02 Ответить
То, ****,хоч один є....чесний ?!))).. ..фонд
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15.09.2023 15:42 Ответить
І це тільки у Львові ! Треба таку перевірку провести в усіх областях !
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15.09.2023 13:39 Ответить
Не у Львові справа чи в якомусь іншому місті. Справа в тих, хто на Банковій і ВР сидить. Саме через їх рішення є те що є
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15.09.2023 14:19 Ответить
Не тіш себе ілюзіями...корумповані там ВСІ !... Ні лікарі..ні воєнкоми...ні судді не сидять на банковій...
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15.09.2023 15:43 Ответить
Цуккерман тут зарегілось сьогодні, щоб всіх не Своїх гнати на фронт?
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15.09.2023 15:23 Ответить
Насправді не туди дивляться. Якби не заганяли на убій на початку війни той же Азов наприклад, та й думаю інші підрозділи, то можливо не потрібно було б вишукувати нових людей. А фантазії про те, що хтось там когось масово поверне, то лиш фантазії. Всі порушення довести в суді в кожному випадку потрібно і не тільки в Україні, а й в ЄС. Ніхто автоматично погоджуватися з Україною не буде. Просто згадайте скільки років Україна і не тільки не може забрати своїх корупціонерів, які дійсно нанесли їй набагато більше шкоди чим ці нещасні 2,2 тисячі. А є ж до того й ті, що виїхали на законних підставах, які як не дивно є до сих пір. Так що це все шоу для якби так сказати пом'якше для... дуже наївних людей, що вірять всьому, що кажуть в СМІ без найменшої перевірки фактів.
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15.09.2023 14:17 Ответить
Если люди бегут, никакие запреты их не остановят.
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15.09.2023 14:30 Ответить
Це призведе у майбутньому до створення ефективної системи призову ?
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15.09.2023 14:48 Ответить
Ну от багато дописувачів пише, щоби повернути їх в Україну. "Шановні" дописувачі, вони втекли за кордон, тому що не хотіли іти на фронт. Ви ж такі самі як і вони, тільки "білі і пухнасті". Зараз поясню: якщо ви строчите свої коментарі, то ви не на фронті (там немає часу читати і писати в інтернет). Ви також не хочете іти на фронт і не підете, бо "підігнали" собі усякі довідки, щоби вас не забрали або тішитеся тим, що ви не мобілізаційні. Ви такі ж самі як і вони, тільки ви "здриснули" з війни "офіційно", а ці не могли "підігнати" собі подібні вашим довідки, то вибрали "здриснути" через кордон. Прошу мене тут не приплітати, я не жив в Україні і не є її громадянином.
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15.09.2023 15:18 Ответить
"я не жив в Україні і не є її громадянином" - що, виїхав з совка по фальшивій довідці переслідуваного покоїта?
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15.09.2023 15:48 Ответить
Зовсім ні. Спонсорство по роботі.
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15.09.2023 15:50 Ответить
Знов набігли диванні поцрійоти, як ото мухи на лайно.
Там вже німецький генерал Фройдінг днями видав, що війна буде ще 9 років до 2032р. Невже думаєте , що всі всидіте на проперджених диванах? Чи ото як навала африканців зараз на Лампедузу підете на штурм окопів чи кордонів.
Правильно все Остап Дроздов написав
"Зате заслиненій гальорці подобається сама ідея: безжальна й хайпожерна. Лишається уточнити: екстрадувати додому вони збираються лише простолюдинів - чи також і своїх синочків, племінників, помічників, колег, багатеньких клієнтів, яких вони повивозили за кордон від гріха подалі?"
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15.09.2023 15:21 Ответить
То дроздов з якого окопу глаголив???.... Чи він інвалід ?!)
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15.09.2023 15:47 Ответить
А Колю Котлету ідентифікували? А Жеку лисого, пікалова?
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15.09.2023 15:33 Ответить
ну от зараз їх обілетять вже іменовані "правоохоронні"..., і все піде по- кругу....
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15.09.2023 16:03 Ответить
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