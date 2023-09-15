Идентифицировано свыше 2,2 тыс. мужчин, сбежавших из страны благодаря системе "Шлях", - СМИ

Журналисты расследовали использование системы "Шлях" и обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NGL Media.

Авторы выяснили имена и фамилии 2 248 мужчин, выехавших по разрешениям Львовской ОВА и не вернувшихся.

СМИ отмечает, что "услуга" стоит на черном рынке 3-5 тыс. долларов с человека, поэтому на самом деле речь идет о десятках миллионов долларов. Издание не публикует фамилии уклонистов, сосредоточившись на расследовании об общественных и благотворительных организациях, которые сознательно или несознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.

Всего NGL.media обнаружило 372 таких организации.

"Рекордсменами" расследования стали две организации, ведущие деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области - местная организация всеукраинского общества "Просвіта" и ОО "Театр Хліб".

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"Эти две организации входят в пятерку получивших наибольшее количество разрешений через систему "Шлях". Только от этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин. Письма к ЛОВА от имени николаевской "Просвіти" писала председатель организации, 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит николаевским народным театром "Хліб", а от ОО "Театр Хліб" писал ее руководитель, 22-летний Роман Збудовский, участник театра "Хліб", выяснили NGL.media через запросы. И Наталья Муха, и Роман Збудовский последовательно игнорировали звонки и сообщения в мессенджерах с просьбами прокомментировать выявленные NGL.media цифры", - говорится в материале.

В списке организаций, от которых сбежало из Украины наибольшее количество мужчин, фигурируют, в частности, "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір" и "Відродження нашої України", от которых, по подсчетам журналистов, выехало и не вернулось более 100 мужчин.

В ходе нового исследования СМИ обнаружили еще одну организацию, предположительно связанную с этой историей.

"Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от некоего "Благодійного фонду Степана Бандери", от которого выехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывался телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не отсылал. Руководитель "Благодійного фонду Степана Бандери" Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений, а теперь разговаривать отказался.

Попала в наш рейтинг и еще одна группа ... связанных между собой волонтерских организаций - "Чистий Київ", "Байрактар", "Наші добрі справи", "Українська гільдія активістів", "Небайдужі громадяни", "Український джавелін", "Громадська екологічна ініціатива", "Українські котики". По нашим подсчетам, от этой группы выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста, - отмечают авторы материала.

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Также в списке фигурируют ранее неизвестные организации – фонды "Легіон Січових Стрільців" и "Промінь нашої надії".

"Телефоны этих организаций либо выключены, либо недействительны, и никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце. На электронные письма на ящик "Промінь нашої надії" никто не ответил, в то время как из ОО "Легіон Січових Стрільців" отписали, но после упоминания системы "Шлях" на связь больше не вышли. В общей сложности от этих организаций не вернулись почти 150 человек.

Не удалось сконтактироваться и с руководством фондов "Сприяння та допомога" (43 "невозвращенца"), "Збройні волонтери України" (32), "Код-Паляниця" і "Козацький гарт" (по 29 беглецов). А вот с фондом "Рідна ненька" (23 человека) удалось поговорить. Его бывший руководитель Павел Тузяк заявил, что такие фамилии они вообще не подавали в списках на внесение в систему "Шлях".

По запросу ЛОВА мы получили копии обращений "Рідна ненька" – на части документов указано имя Павла Тузяка. Когда мы показали ему эти обращения, он заявил, что "то не наши подписи и не наши печати". Впрочем, Тузяк не захотел поделиться фото настоящей печати и подписей, утверждая, что сделает это "разве что на решение суда". Поэтому факт подделки должны подтвердить или опровергнуть правоохранительные органы", - пишут журналисты.

От фонда помощи "Рух у майбутнє", связанного с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским, уехали 23 человека.

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Подписант Фонда Олег Шпур говорит, что через фонд их не подавали, но узнал фамилии 7 человек. Он добавил, что один из мужчин из списка уехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись.

"Действительно, один из них уехал с иностранным паспортом, а еще один – сопровождая ребенка с инвалидностью. Еще один мужчина вернулся уже после нашего разговора, в июле. Однако возвращение еще трех человек мы не смогли подтвердить", - добавили в материале.

Информация временной следственной комиссии Верховной Рады свидетельствует, что по состоянию на конец апреля через "Шлях" уехали и не вернулись почти 19 тыс. мужчин призывного возраста.

Официального "черного списка" недобросовестных фондов и общественных организаций нет. Единственное, что министерство заблокировало доступ для 10 перевозчиков. Для мужчин, которые использовали систему "Шлях" для побега из страны, нет ни административной, ни уголовной ответственности.

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