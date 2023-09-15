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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 превратился в сезонное заболевание наравне с гриппом. С октября заболеваемость возрастет, - Минздрав

маска,коронавирус,covid,ковид

COVID-19 в Украине перешел в категорию сезонных заболеваний, наряду с гриппом и другими сезонными респираторными инфекциями.

Об этом в эфире телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

За год Украина регистрирует около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% - это грипп и острые респираторные вирусные инфекции. "К этой статистике будет добавляться также коронавирусная инфекция. Рост мы ожидаем, начиная с 40-й недели этого года, то есть, по сути, с начала октября", - сказал он.

Также читайте: COVID-вакцинация в Украине может стать обязательной для медиков и других групп риска

Кузин подчеркнул, что COVID-19 не исчезает, продолжают регистрировать случаи. На прошлой неделе было зарегистрировано 1200 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, больше всего - в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.

Он добавил, что у 200 человек, преимущественно старше 50 лет, заболевание протекало в довольно тяжелой форме, что требовало госпитализации. Для семи человек эта инфекция закончилась смертью - это невакцинированные или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

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Что касается гриппа, в этом году будут курсировать вирусы типа А и В. Врачи не прогнозируют особо тяжелого сезона заболеваемости, но призывают людей из групп риска вакцинироваться от гриппа и коронавируса.

"Человек, имеющий тяжелые сопутствующие заболевания или другие тяжелые состояния, или преклонный возраст, должен получить, по меньшей мере, 2 прививки перед началом эпидемического сезона - и от COVID-19, и от гриппа", - отметил Кузин.

Автор: 

грипп (573) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
Він завжди і був звичайним грипом
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15.09.2023 11:02
+4
А чи на війну відправляють невакцинованих? Як там в тцк з цим справи? Як на комісії? Які засоби захисту використовуються.при проходжені комісій?
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15.09.2023 11:09
+3
Наркоша квартальний, де моя тища за вакцинацію?
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15.09.2023 11:26
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Він завжди і був звичайним грипом
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15.09.2023 11:02 Ответить
Вы им болели?
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15.09.2023 17:20 Ответить
ну звісно,,пора,,,Пора вже разгоняти тему, саме блєть начасі,,),,
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15.09.2023 11:04 Ответить
Є офіційна інформація,так третю і четверту дозу вакцини,практично ніхто не робить.Є статистика.Виникає питання,чому?
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15.09.2023 11:07 Ответить
Я третю робив. Навіть не знаю чому.
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15.09.2023 11:25 Ответить
Без четвертої це не повна вакцинація.Але потім знову то потрібно перевакциновуватися.4 дози це ж не остаточно.
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15.09.2023 11:59 Ответить
То робіть четверту і далі за списком. Не задавайте дурних питань. Воно вам нада чому. Робіть собі мовчки як пан скаже.
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15.09.2023 15:36 Ответить
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15.09.2023 11:09 Ответить
А чи на війну відправляють невакцинованих? Як там в тцк з цим справи? Як на комісії? Які засоби захисту використовуються.при проходжені комісій?
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15.09.2023 11:09 Ответить
То що, оголосите карантин?
Давайте кацапських полонених перед обміном вірусом заражати.
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15.09.2023 11:15 Ответить
Руський мир як COVID-19 та усілякі курячі грипи. Спочатку велика ексклація, а потім років 8 обстрілів, коли кожен день-два гине український воїн і знову велика екскалаця у 2022, яка вже зходить на нівець. Як довго світ чекав вакцину, так і українці Хаймарсів та касетних снарядів. Що пробиш, такой заразою виявився наш сусід - тому або підстраюватись на під нові реалії життя, або подихати цивільним чи то від COVID чи то під руїнами власних осель від російських снарядів як у Маріуполі
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15.09.2023 11:24 Ответить
Наркоша квартальний, де моя тища за вакцинацію?
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15.09.2023 11:26 Ответить
Бідні українські цовідники прокинулися запізно, не встигли нарівні зі світовими нахапатись ніштяків. Поодинокі голоси подавали з надією, але не судилося.
Я задоволений. Ги.
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15.09.2023 11:33 Ответить
наивеличнейший желает освоить гранты
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15.09.2023 12:00 Ответить
Отак підписом чиновника - страшна епідемія перетворюється на сезонне захворювання і навпаки
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15.09.2023 12:03 Ответить
Великий експеремент закінчено. Висновок - більшість стада готове пожертвувати свободою заради комфорту
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15.09.2023 12:08 Ответить
Від грипу теж є вакцини. Хтось робить їх хтось ні. Тепер від ковіду теж є. І це нормально, що є хоч якийсь вид захисту для тих, хто його може потребувати.
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15.09.2023 12:08 Ответить
Та хтож вам забороняє. Коліть скільки завгодно собі. Інших не примушуйте. Бо вам мало собі напакостити вам потрібно всіх за собою в лайно затягнути.
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15.09.2023 15:39 Ответить
то то я смотрю некоторые в масках ходють
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15.09.2023 12:17 Ответить
Степанов на Ковиде соорудил миллиарды..., находится в розыске.... для профилактики сбежал в Европу....
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15.09.2023 12:23 Ответить
Пішли відмазки. Типу раніше було ай яй яй а зараз завдяки ширянню все ок. Шкода шо в країні так багато тих хто підтримує цю гидоту.
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15.09.2023 15:34 Ответить
 
 