COVID-19 превратился в сезонное заболевание наравне с гриппом. С октября заболеваемость возрастет, - Минздрав

COVID-19 в Украине перешел в категорию сезонных заболеваний, наряду с гриппом и другими сезонными респираторными инфекциями.

Об этом в эфире телемарафона рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

За год Украина регистрирует около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% - это грипп и острые респираторные вирусные инфекции. "К этой статистике будет добавляться также коронавирусная инфекция. Рост мы ожидаем, начиная с 40-й недели этого года, то есть, по сути, с начала октября", - сказал он.

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Кузин подчеркнул, что COVID-19 не исчезает, продолжают регистрировать случаи. На прошлой неделе было зарегистрировано 1200 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, больше всего - в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.

Он добавил, что у 200 человек, преимущественно старше 50 лет, заболевание протекало в довольно тяжелой форме, что требовало госпитализации. Для семи человек эта инфекция закончилась смертью - это невакцинированные или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

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Что касается гриппа, в этом году будут курсировать вирусы типа А и В. Врачи не прогнозируют особо тяжелого сезона заболеваемости, но призывают людей из групп риска вакцинироваться от гриппа и коронавируса.

"Человек, имеющий тяжелые сопутствующие заболевания или другие тяжелые состояния, или преклонный возраст, должен получить, по меньшей мере, 2 прививки перед началом эпидемического сезона - и от COVID-19, и от гриппа", - отметил Кузин.