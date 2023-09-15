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В МИД Кубы опровергли заявление посла в РФ: Гавана – однозначно против участия своих граждан в любых конфликтах и наемничестве

куба

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отрицает заявление кубинского посла в Москве, который сказал, что Гавана "не имеет ничего против" кубинцев, легально заключающих контракт для участия в боевых действиях в Украине на стороне России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Однозначная и непоколебимая позиция правительства Кубы, согласно национальному законодательству, заключается в том, что оно против участия граждан Кубы в любых конфликтах, наемничестве и торговле людьми", - говорится в сообщении.

Глава МИД Кубы напомнил, что за наемничество и торговлю людьми, в зависимости от тяжести преступления, кубинским гражданам грозит продолжительное тюремное заключение или даже казнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наши граждане могут легально принять участие в войне, подписав контракт с российской армией, - посол Кубы в РФ

Напомним, 5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает жесткую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемство и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.

Посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендиа Пенья в свою очередь заявил, что власти Кубы "ничего не имеют против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие в этой операции вместе с российской армией".

Автор: 

Куба (118) россия (95381) наемники рф (2071)


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Топ комментарии
+10
Нехай звільняють посла, щоб наступний пикнуть проти України боявся
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15.09.2023 11:57
+4
пізно, все одно піда...папуаси
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15.09.2023 12:00
+4
Південноамериканці добровольці батальону Болівар, які воюють в складі ЗСУ завили, що взяли в полон кубинця.
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15.09.2023 12:36
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Нехай звільняють посла, щоб наступний пикнуть проти України боявся
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15.09.2023 11:57 Ответить
пізно, все одно піда...папуаси
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15.09.2023 12:00 Ответить
Ви вже якось визначтесь між собов!
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15.09.2023 12:03 Ответить
Пи*дливі як і вся сімейка кастратів...
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15.09.2023 12:50 Ответить
Все решится за сутки . Из Штатов не приедет жратва . Они станут белые и пушистые .
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15.09.2023 12:06 Ответить
Якщо кацап не бреше, поштурхай його палицею - може, він здох?
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15.09.2023 12:06 Ответить
Так, ми віримо в те, що вже поточне покоління совєцьких людей буде жити при комунізмі.
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15.09.2023 12:10 Ответить
до бабці не ходи,),Фідель з того світу вказівку надав!,),,бо він там нарешті зрозумів,як з русньою дружити,),,
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15.09.2023 12:21 Ответить
А шо, Фідель хіба помер? От несподіванка...
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15.09.2023 12:37 Ответить
25 листопада 2016 р,
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15.09.2023 12:40 Ответить
Аа.. мда.. мені тоді не до Фіделя було. Важкий був рік..
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15.09.2023 12:42 Ответить
Це точно,,мабуть -- "легки роки"-- закінчилися,,),,на жаль,,
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15.09.2023 12:44 Ответить
Фідель як Лєнін "всегда живой"
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15.09.2023 12:51 Ответить
Південноамериканці добровольці батальону Болівар, які воюють в складі ЗСУ завили, що взяли в полон кубинця.
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15.09.2023 12:36 Ответить
Зрозуміло що посол, за "30 рублєй", ******** що йому наказали
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15.09.2023 12:52 Ответить
Даже коммунокубинцы не такие идиоты как кацапы.
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15.09.2023 15:27 Ответить
 
 