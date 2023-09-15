В МИД Кубы опровергли заявление посла в РФ: Гавана – однозначно против участия своих граждан в любых конфликтах и наемничестве

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отрицает заявление кубинского посла в Москве, который сказал, что Гавана "не имеет ничего против" кубинцев, легально заключающих контракт для участия в боевых действиях в Украине на стороне России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Однозначная и непоколебимая позиция правительства Кубы, согласно национальному законодательству, заключается в том, что оно против участия граждан Кубы в любых конфликтах, наемничестве и торговле людьми", - говорится в сообщении.

Глава МИД Кубы напомнил, что за наемничество и торговлю людьми, в зависимости от тяжести преступления, кубинским гражданам грозит продолжительное тюремное заключение или даже казнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наши граждане могут легально принять участие в войне, подписав контракт с российской армией, - посол Кубы в РФ

Напомним, 5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает жесткую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемство и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.

Посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендиа Пенья в свою очередь заявил, что власти Кубы "ничего не имеют против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие в этой операции вместе с российской армией".