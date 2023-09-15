Воины призывают Зеленского не изымать военный НДФЛ из бюджета громад: Это повлияет на возможность помогать ВСУ. ВИДЕО
Военнослужащие ВСУ призывают Зеленского сохранить НДФЛ для органов местного самоуправления.
Об этом в обращении к президенту и ВР заявили воины 33-го отдельного стрелкового батальона, а также военнослужащие пограничной службы и полиции МВД, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день Путивльская громада, непосредственно имеющая границу с РФ, с беспокойством воспринимает новость о принятии правительством законопроекта 1037 по изъятию НДФЛ с военнослужащих. Ведь благодаря этим дополнительным ресурсам громада имеет возможность выполнять оборонные задачи, проводить мобилизационную подготовку и оказывать непосредственную помощь подразделениям ВСУ, которые размещаются на территории громады и оказывают отпор российской агрессии", - подчеркнули они.
Военные отметили, что громада взаимодействует с подразделениями ВСУ, что позволяет оперативно решать все вопросы, возникающие у подразделений, в частности, проводя закупку дронов, запчастей, оборудования, материалов, оплату транспортных услуг, строительство оборонных сооружений и т.д.
"Извлечение военного НДФЛ ослабит громаду, лишит ее возможности помогать Силам обороны и оказывать качественные услуги жителям, ведь государство пока не выполняет свои обязательства", - добавили они.
В материале ЭП старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай пояснил, что львиная доля средств, которые правительство предлагает передать армии, – это поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 18%) по выплатам военным. Сейчас эти средства оседают по месту нахождения воинских частей.
"Основным источником наполнения местных бюджетов является НДФЛ, часть которого идет в госбюджет. Доля НДФЛ, идущая в местные бюджеты, засчитывается по месту юридической регистрации работодателя… Война повлекла за собой значительную внутреннюю миграцию, перемещение бизнесов и существенное увеличение численности военных, по денежному обеспечению которых уплачивается НДФЛ. За шесть месяцев 2023 года "военный" НДФЛ принес местным бюджетам 50 млрд грн - 36% от доходов громад от НДФЛ и 15% от всех их поступлений.
Существенные профициты имеют Харьков и Мариуполь (благодаря уменьшению расходов и сохранению поступлений НДФЛ от крупных плательщиков), Одесса, Днепр, Львов, Одесская, Харьковская, Донецкая, Николаевская области. Без "военного" НДФЛ бюджеты Харькова, Днепра и Николаевской области были бы дефицитными.
Экономисты ЦЭС смоделировали возможное влияние изъятия "военного" НДФЛ на 1646 местных бюджетов. Оказалось, что при неизменных расходах и отсутствии корректирующих дотаций и трансфертов в первом полугодии 2023 количество громад с дефицитами бюджетов выросло бы до 543 - трети. Глубоко дефицитными (более 25% от расходов) стали бы 134 бюджета - на 100 больше, чем сейчас", - отметил он.
"Итак, у многих местных бюджетов - профициты. Это прежде всего связано с дополнительными доходами от "военного" НДФЛ, а также ограниченными возможностями местных бюджетов осуществлять расходы. Анализ показывает, что перенаправление "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный выглядит неоптимальным решением. Такое решение усилит имеющиеся перекосы и угрожает надлежащей работе органов местного самоуправления, которые получили больше полномочий в результате реформы децентрализации", - подытожил Гайдай.
Напомним, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, Кабмину и ВР и заявила, что изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны.
В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.
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Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.
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Та поки що мене все влаштовує .
І СБУ. І набу.
Я розумів би вас , коли Бєня у своєму маєтку у Дніпрі ховався. А коли він ховається у буцигарні і справи до суду сиплються як подарунки на Новий рік. То це мене влаштовує.
І не знають куди їх запхати - чи десь на побудову стадіону, чи перекрити ще раз щось тротуарною плиткою чи на барабани у сховища тощо. Бо треба ж освоїти, а чесніше сказати - розікрасти.
Справа в тому, що міжнародна фіндопомога не може йти на ЗСУ і воєнні потреби, навіть на лікування поранених. А всі воєнні видатки мають фінансуватись виключно з податків або від воєнних облігацій, внутрішніх позик і допомог від наших громадян і юросіб.
Тому, пропозиція має бути така: законом заборонити витрати місцевих бюджетів інакше, як на потреби оборони, на соціалку, передбачену законодавством та на підтримку інфраструктури. Нецільові скерування - вилучати в адресатів, притягати розпорядників коштів до криміналу.
Всю решту коштів, які накопичуються на казначейських рахунках і не використовуються за призначенням місцевою громадою впродовж двох місяців - вилучати в Держбюджет.
От тоді і перескеровувати ПДФО військовослужбовців не потрібно буде.
Я за упрощение налогов, за их уменьшение и тогда бизнесу не будет смысла прятаться в тени! Формула проста, как колесо.
С сохранением децинтрализации Украны! 75% остается в регионах, а 25% идет в Центр на армию, медицину, магистрали... обеспечение всех государственных институтов.
Може, відсотків до 60-70 всіх надходжень. За рахунок його ОДА і живуть.
Це була одна з головних новацій децентралізації (здається, ще з 2016 року) залишати ПДФО повністю на місцях. Через це регіони і почуваються фінансово впевнено.
Але зараз зарплатню більше ніж 1 млн. військових платить повністю державний бюджет, а ПДФО з них йде до місцевих бюджетів. Держбюджету потрібні ці кошти.
ПДФО на звичайних робіників залишиться на місцях.
В цьому є сенс. Дискусія лише про те, де ці податки скоріше розкрадуть, але це вже маніпуляція.
Знаю только то, что в начале 22 года, https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_zaklikav_deputativ_kivradi_pidtrimati_rishennya_neobkhidni_dlya_operativnogo_zabezpechennya_sistemi_teritorialno_oboroni_stolitsi/ Кличко выделил на всю Тероборону Киева 40 млн гривен с барского плеча на весь 2022 год. Потом, после критики, он начал понимать, что это откровенное жлоство для Киева и пришлось добавить из бюджета Киева.
Потом появилось несколько видов теробороны с разными источниками финансирования.
ДФТГ слышали такое? Финансирование типа от Государства, заканчива районной владой на местах. Печерский район Киева. Денег нет, пишите письма, ребята. Стояли бесплатно 2 месяца на Блок постах, стойте и дальше. Как то так. Чем все закончилось, очевидно всем.
апетитах , а вони у них царські 😠
Ніхто із слуг уродів не думає про нашу армію , а тільки про те,
щоби смачно поїсти , відпочити , прикупити дорогу автівку , будинок і побільше вкрасти , все 😡
От ні як не повірю , що Терехову та Труханову потреби ЗСУ стоять на першому місці , ніж їх особистий , меркантильні справи .
https://24tv.ua/ru/igor-terehov-nakanune-foruma-kharkiv-restart-velikie-investory-dadut-signal-drugim_n2392618 https://24tv.ua/ru/igor-terehov-nakanune-foruma-kharkiv-restart-velikie-investory-dadut-signal-drugim_n2392618
Останнє від Терехова.
Щось ні слова , а ні пів слова о ЗСУ.
Але є одне але.
Рєзнікова вже нема .
Замість нього Умєров .
А до Умєрова у мене довіра є.
Так нехай через нього гроші до військових йдуть , не через Терехова , чі Труханово ,чі щє незрозуміло кого.
Хоча, какаяРазніца. Вам не звикати.
Ось тільки щось на ЗСУ нічого не йде, а на стадіони і перекладання бруківки сотні мільйонів.
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https://www.youtube.com/watch?v=GQH67RzduPU&vl=ru Хто розкрадає гроші на укриттях - Леонід Ємець - YouTube
Приблизно, на 5.50
Намагання знищити самоврядування і сісти на потоки.
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/my-zaberemo-vsi-ci-groshi-arahamiya-anonsuvav-radykalni-zminy-v-miscevyh-byudzhetah-2024-roku-miski-gromady-v-shoci "Ми заберемо всі ці гроші": Арахамія анонсував радикальні зміни в місцевих бюджетах 2024 року. Міські громади в шоці
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Воїни закликають Зеленського не вилучати військовий ПДФО з бюджету громад: Це вплине на можливість допомагати ЗСУ.
Джерело:
Вся влада і гроші у правлячої вернхівки, і все вирішує добрий сцарь- веліКій кормчій.
.... зокрема проводячи закупівлю дронів, запчастин, обладнання, матеріалів, оплату транспортних послуг, будівництво оборонних споруд ..."
Але не це є завданням для місцевого самоврядування ! Потрібні дрони і онучі - це до міністра оборони ! Не справляється міністр - вимагайте від верховного! Мовчите , не вимагаєте ?
Делайте ваши ставки: он исправится?