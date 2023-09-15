Воины призывают Зеленского не изымать военный НДФЛ из бюджета громад: Это повлияет на возможность помогать ВСУ. ВИДЕО

Военнослужащие ВСУ призывают Зеленского сохранить НДФЛ для органов местного самоуправления.

Об этом в обращении к президенту и ВР заявили воины 33-го отдельного стрелкового батальона, а также военнослужащие пограничной службы и полиции МВД, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день Путивльская громада, непосредственно имеющая границу с РФ, с беспокойством воспринимает новость о принятии правительством законопроекта 1037 по изъятию НДФЛ с военнослужащих. Ведь благодаря этим дополнительным ресурсам громада имеет возможность выполнять оборонные задачи, проводить мобилизационную подготовку и оказывать непосредственную помощь подразделениям ВСУ, которые размещаются на территории громады и оказывают отпор российской агрессии", - подчеркнули они.

Военные отметили, что громада взаимодействует с подразделениями ВСУ, что позволяет оперативно решать все вопросы, возникающие у подразделений, в частности, проводя закупку дронов, запчастей, оборудования, материалов, оплату транспортных услуг, строительство оборонных сооружений и т.д.

"Извлечение военного НДФЛ ослабит громаду, лишит ее возможности помогать Силам обороны и оказывать качественные услуги жителям, ведь государство пока не выполняет свои обязательства", - добавили они.

В материале ЭП старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай пояснил, что львиная доля средств, которые правительство предлагает передать армии, – это поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 18%) по выплатам военным. Сейчас эти средства оседают по месту нахождения воинских частей.

"Основным источником наполнения местных бюджетов является НДФЛ, часть которого идет в госбюджет. Доля НДФЛ, идущая в местные бюджеты, засчитывается по месту юридической регистрации работодателя… Война повлекла за собой значительную внутреннюю миграцию, перемещение бизнесов и существенное увеличение численности военных, по денежному обеспечению которых уплачивается НДФЛ. За шесть месяцев 2023 года "военный" НДФЛ принес местным бюджетам 50 млрд грн - 36% от доходов громад от НДФЛ и 15% от всех их поступлений.

Существенные профициты имеют Харьков и Мариуполь (благодаря уменьшению расходов и сохранению поступлений НДФЛ от крупных плательщиков), Одесса, Днепр, Львов, Одесская, Харьковская, Донецкая, Николаевская области. Без "военного" НДФЛ бюджеты Харькова, Днепра и Николаевской области были бы дефицитными.

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Экономисты ЦЭС смоделировали возможное влияние изъятия "военного" НДФЛ на 1646 местных бюджетов. Оказалось, что при неизменных расходах и отсутствии корректирующих дотаций и трансфертов в первом полугодии 2023 количество громад с дефицитами бюджетов выросло бы до 543 - трети. Глубоко дефицитными (более 25% от расходов) стали бы 134 бюджета - на 100 больше, чем сейчас", - отметил он.

"Итак, у многих местных бюджетов - профициты. Это прежде всего связано с дополнительными доходами от "военного" НДФЛ, а также ограниченными возможностями местных бюджетов осуществлять расходы. Анализ показывает, что перенаправление "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный выглядит неоптимальным решением. Такое решение усилит имеющиеся перекосы и угрожает надлежащей работе органов местного самоуправления, которые получили больше полномочий в результате реформы децентрализации", - подытожил Гайдай.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, Кабмину и ВР и заявила, что изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны.

В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.

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