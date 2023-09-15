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Новости Война
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Воины призывают Зеленского не изымать военный НДФЛ из бюджета громад: Это повлияет на возможность помогать ВСУ. ВИДЕО

Военнослужащие ВСУ призывают Зеленского сохранить НДФЛ для органов местного самоуправления.

Об этом в обращении к президенту и ВР заявили воины 33-го отдельного стрелкового батальона, а также военнослужащие пограничной службы и полиции МВД, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день Путивльская громада, непосредственно имеющая границу с РФ, с беспокойством воспринимает новость о принятии правительством законопроекта 1037 по изъятию НДФЛ с военнослужащих. Ведь благодаря этим дополнительным ресурсам громада имеет возможность выполнять оборонные задачи, проводить мобилизационную подготовку и оказывать непосредственную помощь подразделениям ВСУ, которые размещаются на территории громады и оказывают отпор российской агрессии", - подчеркнули они.

Военные отметили, что громада взаимодействует с подразделениями ВСУ, что позволяет оперативно решать все вопросы, возникающие у подразделений, в частности, проводя закупку дронов, запчастей, оборудования, материалов, оплату транспортных услуг, строительство оборонных сооружений и т.д.

"Извлечение военного НДФЛ ослабит громаду, лишит ее возможности помогать Силам обороны и оказывать качественные услуги жителям, ведь государство пока не выполняет свои обязательства", - добавили они.

В материале ЭП старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай пояснил, что львиная доля средств, которые правительство предлагает передать армии, – это поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 18%) по выплатам военным. Сейчас эти средства оседают по месту нахождения воинских частей.

"Основным источником наполнения местных бюджетов является НДФЛ, часть которого идет в госбюджет. Доля НДФЛ, идущая в местные бюджеты, засчитывается по месту юридической регистрации работодателя… Война повлекла за собой значительную внутреннюю миграцию, перемещение бизнесов и существенное увеличение численности военных, по денежному обеспечению которых уплачивается НДФЛ. За шесть месяцев 2023 года "военный" НДФЛ принес местным бюджетам 50 млрд грн - 36% от доходов громад от НДФЛ и 15% от всех их поступлений.

Существенные профициты имеют Харьков и Мариуполь (благодаря уменьшению расходов и сохранению поступлений НДФЛ от крупных плательщиков), Одесса, Днепр, Львов, Одесская, Харьковская, Донецкая, Николаевская области. Без "военного" НДФЛ бюджеты Харькова, Днепра и Николаевской области были бы дефицитными.

Читайте также: Из-за регистрации в парламенте проекта об изъятии "военного" НДФЛ у громад АГУ требует встречи с Президентом

Экономисты ЦЭС смоделировали возможное влияние изъятия "военного" НДФЛ на 1646 местных бюджетов. Оказалось, что при неизменных расходах и отсутствии корректирующих дотаций и трансфертов в первом полугодии 2023 количество громад с дефицитами бюджетов выросло бы до 543 - трети. Глубоко дефицитными (более 25% от расходов) стали бы 134 бюджета - на 100 больше, чем сейчас", - отметил он.

"Итак, у многих местных бюджетов - профициты. Это прежде всего связано с дополнительными доходами от "военного" НДФЛ, а также ограниченными возможностями местных бюджетов осуществлять расходы. Анализ показывает, что перенаправление "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный выглядит неоптимальным решением. Такое решение усилит имеющиеся перекосы и угрожает надлежащей работе органов местного самоуправления, которые получили больше полномочий в результате реформы децентрализации", - подытожил Гайдай.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, Кабмину и ВР и заявила, что изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны.

В то же время Кабмин решил изъять военный НДФЛ из бюджета громад уже в октябре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изъятие у громад военного НДФЛ не обеспечит потребностей армии, а потери будут в разы больше, - Черненко

Автор: 

местное самоуправление (256) налоги (3238) обращение (743) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+37
"Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - за звичкою відповів Зеленский.
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15.09.2023 12:19
+30
ви справді думаєте, що ці гроші зелені збираються вилучити на щось корисне, а не для розкрадання?
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15.09.2023 12:34
+28
А ви у д'Єрьмака питали дозволу допомагати ЗСУ?
д'Єрьмаку видніше, куди податки з військових скеровувати.
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15.09.2023 12:20
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Бєню затримало не НАБУ. І багато хто боїться, що СБУ зробить із справами Бєні те ж саме, що вона зробила із справою Татарова, яку забрала у НАБУ.
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15.09.2023 21:31 Ответить
‼️ Суд переобрав запобіжний захід Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями - у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень, - Суспільне...

Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.

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Та поки що мене все влаштовує .
І СБУ. І набу.
Я розумів би вас , коли Бєня у своєму маєтку у Дніпрі ховався. А коли він ховається у буцигарні і справи до суду сиплються як подарунки на Новий рік. То це мене влаштовує.
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16.09.2023 06:31 Ответить
Бюджет зеленью разграблен, и если не изымать то с чего Вова с Агрохамиями будут харчеваться?
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15.09.2023 12:31 Ответить
Такі бабки і мимо служок? А но що бідолгам харчуватись?
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15.09.2023 12:33 Ответить
Вони вилучають, щоб ще більше напи.дити. Це і так зрозуміло.
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15.09.2023 12:37 Ответить
Армія закінчується там,де починаються отакі от "звернення".
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15.09.2023 12:38 Ответить
Станом на зараз місцеві бюджети не використали майже 20 млрд. грн. наявних коштів, що їм надійшли з початку року.
І не знають куди їх запхати - чи десь на побудову стадіону, чи перекрити ще раз щось тротуарною плиткою чи на барабани у сховища тощо. Бо треба ж освоїти, а чесніше сказати - розікрасти.
Справа в тому, що міжнародна фіндопомога не може йти на ЗСУ і воєнні потреби, навіть на лікування поранених. А всі воєнні видатки мають фінансуватись виключно з податків або від воєнних облігацій, внутрішніх позик і допомог від наших громадян і юросіб.
Тому, пропозиція має бути така: законом заборонити витрати місцевих бюджетів інакше, як на потреби оборони, на соціалку, передбачену законодавством та на підтримку інфраструктури. Нецільові скерування - вилучати в адресатів, притягати розпорядників коштів до криміналу.
Всю решту коштів, які накопичуються на казначейських рахунках і не використовуються за призначенням місцевою громадою впродовж двох місяців - вилучати в Держбюджет.
От тоді і перескеровувати ПДФО військовослужбовців не потрібно буде.
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15.09.2023 12:41 Ответить
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15.09.2023 12:44 Ответить
Обращение к мудрому сцарю. А еще над кацапами смеются.
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15.09.2023 12:50 Ответить
Я вообще впервые слышу про это ПДФО... Сомневаюсь, чтобы обычные люди вообще понимали во всей этой мути с податками, что куда и на что идет... А тут такая прям волна знатоков таких тонкостей пошла в защиту налогов.
Я за упрощение налогов, за их уменьшение и тогда бизнесу не будет смысла прятаться в тени! Формула проста, как колесо.
С сохранением децинтрализации Украны! 75% остается в регионах, а 25% идет в Центр на армию, медицину, магистрали... обеспечение всех государственных институтов.
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15.09.2023 12:59 Ответить
що незрозуміло, ПДФО - один з головних наповнювачів місцевих бюджетів.
Може, відсотків до 60-70 всіх надходжень. За рахунок його ОДА і живуть.
Це була одна з головних новацій децентралізації (здається, ще з 2016 року) залишати ПДФО повністю на місцях. Через це регіони і почуваються фінансово впевнено.
Але зараз зарплатню більше ніж 1 млн. військових платить повністю державний бюджет, а ПДФО з них йде до місцевих бюджетів. Держбюджету потрібні ці кошти.
ПДФО на звичайних робіників залишиться на місцях.
В цьому є сенс. Дискусія лише про те, де ці податки скоріше розкрадуть, але це вже маніпуляція.
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15.09.2023 13:14 Ответить
Может быть и так. Не знаю, спорить не буду.
Знаю только то, что в начале 22 года, https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_zaklikav_deputativ_kivradi_pidtrimati_rishennya_neobkhidni_dlya_operativnogo_zabezpechennya_sistemi_teritorialno_oboroni_stolitsi/ Кличко выделил на всю Тероборону Киева 40 млн гривен с барского плеча на весь 2022 год. Потом, после критики, он начал понимать, что это откровенное жлоство для Киева и пришлось добавить из бюджета Киева.
Потом появилось несколько видов теробороны с разными источниками финансирования.
ДФТГ слышали такое? Финансирование типа от Государства, заканчива районной владой на местах. Печерский район Киева. Денег нет, пишите письма, ребята. Стояли бесплатно 2 месяца на Блок постах, стойте и дальше. Как то так. Чем все закончилось, очевидно всем.
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15.09.2023 14:09 Ответить
Шоу продовжується. Під час війни- піарщики зробили із військовими, у мирний час робили із Кроликами, чи Павликом...
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15.09.2023 13:02 Ответить
лайнєцо-гетьманцо старається урвати та нашкодити побільше. зечмо в долі
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15.09.2023 13:05 Ответить
Представляете какая денежная масса ,НЕ под контролнм Зеленского и Ермака ? У них зубы от этого сводит .
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15.09.2023 13:08 Ответить
О так 😕це правда 🙁
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15.09.2023 13:15 Ответить
А Порошенко что думает о плане Маршалла?
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15.09.2023 14:10 Ответить
Ця влада мені нагадує швондєрів і хапуг , які не знають міри в своїх
апетитах , а вони у них царські 😠
Ніхто із слуг уродів не думає про нашу армію , а тільки про те,
щоби смачно поїсти , відпочити , прикупити дорогу автівку , будинок і побільше вкрасти , все 😡
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15.09.2023 13:14 Ответить
Так різников ж казав що держава виділяє 100 млн щодня на війну, хіба мало?
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15.09.2023 13:20 Ответить
Він щось переплутав. Ті гроші він в свою кішеню клав !
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16.09.2023 07:30 Ответить
Почув від "експертів" про Харків та Одесу , та ... Прослезився.
От ні як не повірю , що Терехову та Труханову потреби ЗСУ стоять на першому місці , ніж їх особистий , меркантильні справи .
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15.09.2023 13:22 Ответить
Народ до них ближче. А СН давно на ворога працюють !
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16.09.2023 07:28 Ответить
Долбоебы, дальше нет слов, ни чего не понимающие долбоебы
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15.09.2023 13:42 Ответить
Знайомий із селища Ярмолинці на Хмельниччині розповідає, що місцева влада виділили 18 млн. на утеплення адмінприміщення ради, яке використовується лише на половину, а перед цим кілька лямів витратили на перекриття даху та внутрішні ремонти. Під тиском активістів спочатку пообіцяли не витрачати виділені кошти, а потім тихенько розпочали утеплювати задню частину будівлі. І це при тому, що деяких школах громади взагалі немає придатних бомбосховищ , а в інших змушені вчитися позмінно .
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15.09.2023 13:43 Ответить
Игорь Терехов накануне форума Kharkiv Restart: "Великие инвесторы дадут сигнал другим"
https://24tv.ua/ru/igor-terehov-nakanune-foruma-kharkiv-restart-velikie-investory-dadut-signal-drugim_n2392618 https://24tv.ua/ru/igor-terehov-nakanune-foruma-kharkiv-restart-velikie-investory-dadut-signal-drugim_n2392618

Останнє від Терехова.

Щось ні слова , а ні пів слова о ЗСУ.
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15.09.2023 13:57 Ответить
А СН теж довіри нема.
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16.09.2023 07:27 Ответить
Звісно нема.
Але є одне але.
Рєзнікова вже нема .
Замість нього Умєров .
А до Умєрова у мене довіра є.
Так нехай через нього гроші до військових йдуть , не через Терехова , чі Труханово ,чі щє незрозуміло кого.
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16.09.2023 08:34 Ответить
насправді, місцеві бюджети витрачають жалюгідні копійки, на допомогу військовим!!! проте і передача цих коштів на закупівлю яєць по 17, ні чим не краще...
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15.09.2023 14:01 Ответить
Які у Вас несвідомі співгромадяни! Зробіть йому тихесенько справжню інвалідність.
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15.09.2023 14:41 Ответить
Спец операція по підриву тилу іде успішно.
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15.09.2023 15:14 Ответить
Еще неделю назад весь шоколадный мир колотился в истериках про овощерезки и тротуарную плитку и ремонты от "громад" за сотни миллионов. И тут такой разворот.
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15.09.2023 15:38 Ответить
Ви хоч розібралися в питаннях, щоб не виглядати зЕбілом.
Хоча, какаяРазніца. Вам не звикати.
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15.09.2023 16:15 Ответить
А тут нічого складного: провели децентралізацію і тепер всі самі вирішують на що витрачати гроші.

Ось тільки щось на ЗСУ нічого не йде, а на стадіони і перекладання бруківки сотні мільйонів.
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16.09.2023 08:31 Ответить
Київ виділить ЗСУ ще 800 мільйонів на фортифікаційні споруди, - Кличко
--------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=GQH67RzduPU&vl=ru Хто розкрадає гроші на укриттях - Леонід Ємець - YouTube
Приблизно, на 5.50

Намагання знищити самоврядування і сісти на потоки.
https://bukinfo.com.ua/ekonomika/my-zaberemo-vsi-ci-groshi-arahamiya-anonsuvav-radykalni-zminy-v-miscevyh-byudzhetah-2024-roku-miski-gromady-v-shoci "Ми заберемо всі ці гроші": Арахамія анонсував радикальні зміни в місцевих бюджетах 2024 року. Міські громади в шоці
--------------------------------------------------------------------------
Воїни закликають Зеленського не вилучати військовий ПДФО з бюджету громад: Це вплине на можливість допомагати ЗСУ.
Джерело:
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16.09.2023 13:54 Ответить
Все за кацапо-китайськими лекалами.
Вся влада і гроші у правлячої вернхівки, і все вирішує добрий сцарь- веліКій кормчій.
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15.09.2023 16:12 Ответить
Зеленим грошей бракує для розкрадання!
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15.09.2023 16:20 Ответить
" .... завдяки цим додатковим ресурсам громада має змогу виконувати оборонні завдання, проводити мобілізаційну підготовку та надавати безпосередню допомогу підрозділам ЗСУ, які розміщуються на території громади та надають відсіч російській агресії"....

.... зокрема проводячи закупівлю дронів, запчастин, обладнання, матеріалів, оплату транспортних послуг, будівництво оборонних споруд ..."
Але не це є завданням для місцевого самоврядування ! Потрібні дрони і онучі - це до міністра оборони ! Не справляється міністр - вимагайте від верховного! Мовчите , не вимагаєте ?
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15.09.2023 19:40 Ответить
А Зеля з Єрмаком відразу все в офшор переводять.
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16.09.2023 07:23 Ответить
Дайош кожному місту по патронному заводу ! По рембату ! По взуттєвій і швейній фабриці !
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16.09.2023 09:42 Ответить
зеленим тваринам грошики потрібні...
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15.09.2023 20:23 Ответить
военным виднее, с кем им быстрее найти понимание, с местными "царьками", или матерыми ворюгами из Минобороны. вот и призывают, не делать фатальных ошибок. как известно, жадность фраера сгубила...
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15.09.2023 22:31 Ответить
Ви що, охрініли, чуваки? Яйця самі себе не куплять по 17!
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16.09.2023 00:31 Ответить
у нас громада все деньги в гавно превращает,а не в оборону и прочее. И я думаю не только у нас. И мы ничего не можем сделать,ибо военное положение. А гниды жируют. Так что если военные согласны покупать властям в громаде мерседесы и новые котеджи,когда сами жители громады не обеспечены жильем,своё ведь утратили в ходе боевых действий,ТО ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ. Это ВАШИ деньги,заработанные КРОВЬЮ. И ВАМ решать,кому и как за них жить.
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16.09.2023 03:57 Ответить
питання - чому мозковитий економіст на війні, а тупі депутати приймають тупі закони?

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16.09.2023 07:30 Ответить
Бо не треба було громадам (в особі злодійкуватих мерів, депутатів членів виконкомів) перекладати бруківку, реконструювати стадіони, купляти барабани і сковороди, виплачувати премії місцевим футболістам (хоча власники клубів є доларовими мільйонерами)
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16.09.2023 09:39 Ответить
які "продвинуті" вояки, прикордоники та поліцаї!! сам служу і навіть не знав як і мої сослуживці куди і як ті кошти пішли, чуемо і що бурківку громади кладуть і стадіони будуют но хто "простимулював" цих виступантів я не знаю.
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16.09.2023 12:17 Ответить
Какой нахрен военный бюджет? Молоточки для барабанов надо купить! И стадион в Бахмуте построить!
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16.09.2023 14:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2mdEx2_iE_o
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16.09.2023 21:09 Ответить
Вора призывают не красть...
Делайте ваши ставки: он исправится?
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17.09.2023 01:17 Ответить
все що надходить в місцеві бюджети - під ноль грабується місцевими "царьками" - тому тільки в бюджет і на дрони
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17.09.2023 08:58 Ответить
Как же не послушать таких профессиональных финансистов.
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17.09.2023 13:37 Ответить
This is disgusting. The Russian military do this. They make videos, post them on social media and to embarrass the democratically elected leaders.... is it a sad sight and one that I thought was not done by the heroes of the Ukrainian Army.... it is like stabbing your leaders in the back. Salva Ukraini!!
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17.09.2023 13:51 Ответить
ОП працює не на кремль, це все брехня, от фсб то інша справа )
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17.09.2023 14:14 Ответить
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