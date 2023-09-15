21-летний контрактник в РФ приговорен к 13 годам за то, что отказался воевать в Украине

Российского военнослужащего Максима Кочеткова 2002 года рождения из-за отказа воевать в Украине сначала содержали в нечеловеческих условиях в недействующей колонии на Луганщине, а затем приговорили к 13 годам за решеткой.

Приговор вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Контрактник признан виновным в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и приговорен к 9 годам лишения свободы.

По данным суда, мужчина не явился в воинскую часть, желая "избежать направления в зону специальной военной операции (россияне называют так войну против Украины. - Ред.) и свободно провести время".

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В феврале его уже осуждали условно за самовольное оставление части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Поэтому суд назначил контрактнику наказание - 13 лет колонии строгого режима.

Оппозиционное российское издание "Медиазона" называет имя военнослужащего – Максим Александрович Кочетков, 2002 года рождения.

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Ранее издание The Insider сообщало, что Кочеткова и 16 российских военнослужащих, отказывающихся воевать в Украине, содержат в нечеловеческих условиях в недействующей колонии на оккупированной Луганщине. Его мать рассказала журналистам, что, по словам сына, солдат угрозами заставляют возвращаться на фронт.