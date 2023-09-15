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21-летний контрактник в РФ приговорен к 13 годам за то, что отказался воевать в Украине

решетка

Российского военнослужащего Максима Кочеткова 2002 года рождения из-за отказа воевать в Украине сначала содержали в нечеловеческих условиях в недействующей колонии на Луганщине, а затем приговорили к 13 годам за решеткой.

Приговор вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Контрактник признан виновным в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и приговорен к 9 годам лишения свободы.

По данным суда, мужчина не явился в воинскую часть, желая "избежать направления в зону специальной военной операции (россияне называют так войну против Украины. - Ред.) и свободно провести время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ нашли объяснительные записки российских "отказников". ДОКУМЕНТ

В феврале его уже осуждали условно за самовольное оставление части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Поэтому суд назначил контрактнику наказание - 13 лет колонии строгого режима.

Оппозиционное российское издание "Медиазона" называет имя военнослужащего – Максим Александрович Кочетков, 2002 года рождения.

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Ранее издание The Insider сообщало, что Кочеткова и 16 российских военнослужащих, отказывающихся воевать в Украине, содержат в нечеловеческих условиях в недействующей колонии на оккупированной Луганщине. Его мать рассказала журналистам, что, по словам сына, солдат угрозами заставляют возвращаться на фронт.

Автор: 

армия РФ (19079) отказ (102) россия (95381)


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Топ комментарии
+10
Мда, треба було не відмовлятися а тікати. Отримав зброю, перестріляв товаришів і здався. Якщо б ще танка пригнав, то ще й з баблом був би.
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15.09.2023 12:48
+4
таке можливо лише у фільмах,хоча з дивану звісно відніше.
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15.09.2023 13:05
+2
Вийде раніше, потім засудить те що лишилось від роSSії. Може навіть на мільйони доларів.
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15.09.2023 12:49
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Мда, треба було не відмовлятися а тікати. Отримав зброю, перестріляв товаришів і здався. Якщо б ще танка пригнав, то ще й з баблом був би.
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15.09.2023 12:48 Ответить
таке можливо лише у фільмах,хоча з дивану звісно відніше.
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15.09.2023 13:05 Ответить
В інших якось виходило, хоча з палаючого танку звісно видніше
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15.09.2023 13:07 Ответить
еге ж,виходили на броньодиванах аж з самих Нідерландів.
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15.09.2023 13:16 Ответить
не треба так відверто заздрити
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15.09.2023 13:22 Ответить
це гумор та тверезий погляд на речі.
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15.09.2023 13:23 Ответить
Я розумію і завжди ціную гарну підколку . Але щодо тверезого погляду. Кацапи здаються і це є фактом. Звичайно це не так просто, але якшо є бажання, то і можливість знайдеться. А так чувака замордують.
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15.09.2023 13:26 Ответить
Тим хто намагається втекти кацапи спокійно стріляють у спину.якщо ти не Рембо і не термінатор нікого ти не положиш і нічого ти не захопиш.а так фуйло скоро здохне і його за рік-два випустять разом з диркіним та карнавальним,згадаєш мої слова.
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15.09.2023 13:33 Ответить
більш вірогідно, що цей чувак опиниться в рядах штормЗ серед інших зеків в самому скорому майбутньому. І звідти вже точно буде складно втекти, особливо з пляшкою в сраці.
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15.09.2023 13:41 Ответить
Якщо не примусили воювати у війську не примусять воювати й у штормі.
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15.09.2023 13:43 Ответить
Ще й як примусять. У військо він просто не явився - "чоловік не з'явився до військової частини". А в камері його швидко переконають записатися добровольцем.
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15.09.2023 13:48 Ответить
Він вже сидів на підвалі луганської колонії,треба уважніше читати матеріал.
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15.09.2023 13:51 Ответить
Це правда. Треба уважно читати матеріал. Він туди присів після втечі з військової частини.
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15.09.2023 13:55 Ответить
І що в камері його "переконали"?
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15.09.2023 13:57 Ответить
Так він і досі там. Може вже і переконали.
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15.09.2023 13:59 Ответить
Для чого тоді давати 13 років?
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15.09.2023 14:03 Ответить
Щоб краще думалось. Та і іншим "наука".
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15.09.2023 14:05 Ответить
Тобто що важкого постріляти своїх і здатись нашим може скажеш ??
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15.09.2023 13:28 Ответить
А у інших немає зброї?чи вони розумово відсталі барани?
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15.09.2023 13:35 Ответить
Можна просто втекти чи важко
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15.09.2023 13:43 Ответить
Тікати треба через лінію зіткнення по мінним полям можуть легко помітити й вбити у спину свої ж до того ж треба хоча б махати білою тряпкою бо подумають що дрг і вб'ють наші снайпера .на запорізькому напрямку 5 км лінії забезпечення суцільне мінне поле,скільки там казали мін на 10 м кВ?
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15.09.2023 13:50 Ответить
Вийде раніше, потім засудить те що лишилось від роSSії. Може навіть на мільйони доларів.
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15.09.2023 12:49 Ответить
Кацапи з мовчазної згоди решти світу виростили людожерськй режим! А далі буде як в північній кореї - за дрібниці розстрілюватимуть з гармат, палитимуть з вогнеметів і т. п.🤔😱
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15.09.2023 12:50 Ответить
а чи буде то "далі" взагалі??,,там щури загнані у кут,
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15.09.2023 12:55 Ответить
ви все проспали 3 вересня 2004 року у школі Беслана з танків та вогнеметів кацапи "звільнили" від життя більше 300 людей в основному дітей.мовчу про дітей Чечні Алеппо та Маріуполя.єдина вимогами "террористів" була виведення військ дрисні з Чечні та перемир'я на 10 років.
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15.09.2023 13:14 Ответить
в будь-якому випадку 13 років - не смертний вирок як на війні.
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15.09.2023 12:54 Ответить
кацапи продовжують вигрібати зеків. І добровольці зеки давним-давно скінчилися. Так шо зона - то не гарантія від віни.
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15.09.2023 13:03 Ответить
Зона на кацапердії може бути гіршою за смерть.
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15.09.2023 13:46 Ответить
13 років за відмову воювати в чужій країні

Це тим нашим зрадойобам в телеграм-каналах, які усираються, що в Україні, на яку напали, перестали давати умовні вироки, а дають 2-3 роки.
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15.09.2023 13:04 Ответить
Ефект від касетних снарядів неможливо переоцінити. Жах від відірваних рук і ніх, душераздираючих криків живих обрубків настільки великий, що і 15 років в'язниці не зупинять чмобіків, які рятують свою шкуру. Але потрібен час, щоб обробити психіку сотень тисяч чмобіків і цей процес постійно триває
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15.09.2023 13:14 Ответить
Тюрма - Шторм-Z - фронт.
Безьісходность.
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15.09.2023 13:18 Ответить
Перешол бы на другую сторону , с танком или другой техникой . Получил бы новые документы , деньги за технику , и в тюрьму не посадили бы.
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15.09.2023 13:33 Ответить
На словах так все просто((
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15.09.2023 13:47 Ответить
а що так ? не хотів спасати ущемльонне бидло з даунбасу ?
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15.09.2023 15:53 Ответить
ну, зато хоть живой остался, а мог бы стать кормом для лисиц, волков и ворон...
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15.09.2023 22:36 Ответить
 
 