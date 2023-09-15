На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 41 оккупанта, уничтожили 25 единиц военной техники и 2 склада боеприпасов врага, - Тарнавский
На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1119 огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 738 обстрелов, нанес 22 авиаудара. За последние сутки потери врага составляют 165 человек (безвозвратные - 41, раненые - 124).
Уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 5 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий15.09.2023 13:19 Ответить Мне нравится 1
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