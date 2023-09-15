РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5150 посетителей онлайн
Новости
781 1

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 41 оккупанта, уничтожили 25 единиц военной техники и 2 склада боеприпасов врага, - Тарнавский

всу

На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 738 обстрелов, нанес 22 авиаудара. За последние сутки потери врага составляют 165 человек (безвозвратные - 41, раненые - 124).

Уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 5 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг увеличил интенсивность обстрелов на Таврическом направлении, - Силы обороны

Автор: 

ликвидация (3492) Таврия (178) уничтожение (6837) Тарнавский Александр (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

показать весь комментарий
15.09.2023 13:19 Ответить
 
 