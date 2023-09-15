Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений во время визита диктатора Ким Чен Ына в РФ.

Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Никаких соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, не подписывалось", - сказал он.

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