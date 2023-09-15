КНДР и РФ не подписывали никаких соглашений, в том числе военных, во время визита Ким Чен Ына, - Песков
Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений во время визита диктатора Ким Чен Ына в РФ.
Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Никаких соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, не подписывалось", - сказал он.
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"Вы что - мужики или ******** проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Кто автор?"
Н.С.Хрущов
Бо навіть таке (ОЙ)бнуте на усю голову створіння як кімчепух знає - щось підписувати з х*йлом, це тільки бумагу паскудити...