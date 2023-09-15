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КНДР и РФ не подписывали никаких соглашений, в том числе военных, во время визита Ким Чен Ына, - Песков

чен,путін,кім,ин

Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений во время визита диктатора Ким Чен Ына в РФ.

Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Никаких соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, не подписывалось", - сказал он.

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Автор: 

КНДР (1189) Песков Дмитрий (1857) россия (95381) Ким Чен Ын (178)


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Топ комментарии
+3
Та щоб в тебе вуса до рівня члена відпали, Піськов брехливий ))) Цікаво, хтось крім какцапів якось реагує на лайно з рота Піськова, Пупкіна та іншого шлаку роду людського?
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15.09.2023 13:34
+3
Розуміють одне одного і без угод. Злодії в законі також жодних угод не підписують.
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15.09.2023 13:35
+3
Так пахани на сходняках теж нічого не підписують
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15.09.2023 13:36
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пішли шляхом дідов під час "ввода войск в афганистан"
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15.09.2023 13:33 Ответить
"ввода УЯ пуйла в отвір Ина чи навпаки" - значення не має, їм хана! На жаль, не завтра чи післязавтра, але вже точно.
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15.09.2023 13:36 Ответить
Та щоб в тебе вуса до рівня члена відпали, Піськов брехливий ))) Цікаво, хтось крім какцапів якось реагує на лайно з рота Піськова, Пупкіна та іншого шлаку роду людського?
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15.09.2023 13:34 Ответить
*********
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15.09.2023 13:38 Ответить
Розуміють одне одного і без угод. Злодії в законі також жодних угод не підписують.
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15.09.2023 13:35 Ответить
Так пахани на сходняках теж нічого не підписують
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15.09.2023 13:36 Ответить
Ще один крок до об'єднання Кореї та розпаду Парашки )))
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15.09.2023 13:37 Ответить
Слышишь ершика, значит все наоборот.
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15.09.2023 13:50 Ответить
да, да, конечно, ехали чорт зна куда щоб в глаза друг другу посмотреть.

"Вы что - мужики или ******** проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Кто автор?"
Н.С.Хрущов
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15.09.2023 13:50 Ответить
Бреше, падла!
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15.09.2023 13:52 Ответить
Хіба бандити колись щось підписували?)))
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15.09.2023 13:54 Ответить
значить точно підписали...
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15.09.2023 13:55 Ответить
Замітають сліди. На сходняках не підписують ніяких паперів - пацан сказав...
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15.09.2023 14:04 Ответить
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15.09.2023 14:08 Ответить
Звісна річ.Понятія не передбачають жодних паперів.
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15.09.2023 14:34 Ответить
Не только понятия. Мой отец работал в космической промышленности - там начальники как огня боялись подпись поставить. Королёв, в городе имени которого я вырос, однажды заставил аэродинамиков подписать бумагу, что всё выступающее из корпуса ракеты меньше чем на метр на аэродинамику не влияет. Сам подписывать не стал.
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15.09.2023 14:55 Ответить
І то не дивно...
Бо навіть таке (ОЙ)бнуте на усю голову створіння як кімчепух знає - щось підписувати з х*йлом, це тільки бумагу паскудити...
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15.09.2023 14:51 Ответить
Физдит, федераст.
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15.09.2023 14:51 Ответить
А фули, сгоняли во Владивосток бухнуть.
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15.09.2023 17:19 Ответить
 
 