Подразделения ВМС в течение недели уничтожили 122 оккупанта, 188 квадрокоптеров и 4 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА
Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку ВМС ВСУ за неделю.
"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 122 оккупанта, 5 танков, 2 артиллерийские системы, 13 единиц автомобильной техники, 6 боевых бронированных машин, 1 миномет, 4 хранилища с боеприпасами, 1 средство противовоздушной обороны, 2 плавсредства, 1 БПЛА тактического уровня и 188 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.
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"Бывший начальник УСБУ Харьковской области Роман Дудин, выступая на очередном судебном заседании, заявил, что ему знакомы фамилии и другие данные известных украинских политиков, имеющих гражданство страны-агрессора Российской Федерации. Экс-руководитель харьковской контрразведки пообещал назвать фамилии многих политиков, которые получали российские паспорта. Дудин заявил, что получил эту информацию из документов, которые оставило российское консульство в Харькове в начале вторжения путинских вояк на территорию нашей страны. Пока Дудин назвал только одну фамилию: это харьковчанин Вадим Слюсарев, который был членом партии "Слуга народа". "Консульство РФ в начале вторжения уехало из Харькова и забыло свои архивы. Мы получили информацию о 20 тысячах гражданах Украины, получивших российское гражданство через это консульство. Среди них очень известные политики. Кстати, у господина Слюсарева есть российское гражданство, как у всей его семьи", - подчеркнул Дудин"
І не треба показувати пальцем і гадати на кавовії гущі, з яких партєєк ця сволота.