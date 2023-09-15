Подразделения ВМС в течение недели уничтожили 122 оккупанта, 188 квадрокоптеров и 4 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку ВМС ВСУ за неделю.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 122 оккупанта, 5 танков, 2 артиллерийские системы, 13 единиц автомобильной техники, 6 боевых бронированных машин, 1 миномет, 4 хранилища с боеприпасами, 1 средство противовоздушной обороны, 2 плавсредства, 1 БПЛА тактического уровня и 188 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

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