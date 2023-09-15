У россиян сейчас в разы меньше ракет, чем было в 2022-м, - Воздушные силы
В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Надо уточнить, что ракет (в России. – Ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.
Но производство ракет продолжается, они их производят, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"… и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет".
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Адже очевидно по тому, що останній час їх стало набагато меньше, вони їх накопичують саме для зими.
2022.11: Буданов. ракет вистачить на 2-3 масштабні атаки
ми тут --> 2023.09: У росії в рази менше ракет, ніж було в 2022-му
2025.09: росії не вдасться розбомбити геть усе в Україні, ще 2-3 роки, і ракети точно закінчаться
Не існує ядерної зброї, яка знищить таку територіально велику країну, як Україна.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Укрінформу.
столетия десятилетия годараза пальнуть по Украине.