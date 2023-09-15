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Новости Война
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У россиян сейчас в разы меньше ракет, чем было в 2022-м, - Воздушные силы

юрий,игнат

В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Надо уточнить, что ракет (в России. – Ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год.

Но производство ракет продолжается, они их производят, западные комплектующие там есть. И в ракетах, и в "Шахедах"… и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет".

Также читайте: России удалось преодолеть санкции и не только вернуть производство ракет на довоенный уровень, но и нарастить его, - New York Times

Автор: 

ракеты (3556) Воздушные силы (2259) Игнат Юрий (591)


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Топ комментарии
+10
Ой, починається. Скоро знову почнемо рахувати скільки там ще масованих ракетних атак буде, під час віялових відключень, 2-3 чи вже всьо.
Адже очевидно по тому, що останній час їх стало набагато меньше, вони їх накопичують саме для зими.
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15.09.2023 13:59
+9
Они копят сейчас ракеты, чтобы трындец нам во время холодов устроить. По этому последнее время ракетами не бьют, а только дронами, готовятся
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15.09.2023 13:55
+7
це пи#здець, як тішить! а шахедів скільки?? дайте хтось в рило цій говорячій голові
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15.09.2023 13:50
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це пи#здець, як тішить! а шахедів скільки?? дайте хтось в рило цій говорячій голові
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15.09.2023 13:50 Ответить
Они копят сейчас ракеты, чтобы трындец нам во время холодов устроить. По этому последнее время ракетами не бьют, а только дронами, готовятся
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15.09.2023 13:55 Ответить
Ахметка з кудрицьким вже зачекалися
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15.09.2023 13:57 Ответить
Успокоил,нах...
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15.09.2023 13:53 Ответить
Ой, починається. Скоро знову почнемо рахувати скільки там ще масованих ракетних атак буде, під час віялових відключень, 2-3 чи вже всьо.
Адже очевидно по тому, що останній час їх стало набагато меньше, вони їх накопичують саме для зими.
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15.09.2023 13:59 Ответить
дай боже, щоб ми теж щось накопичували до зими (крім асфальту для доріг)...
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15.09.2023 14:06 Ответить
Блін, було 10 тищ, стало дві тищі. Плюс кліпають в три зміни. Сильно від цього легше?
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15.09.2023 14:01 Ответить
Десятиліттями клепали у три зміни. А коли запаси вичерпаютья, то у скільки змін не клепай, вже не наженеш ту інтенсивність ракетних ударів, яка була на початку вторгнення
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15.09.2023 14:12 Ответить
Дякую, "кеп", за надцінну інфу!!! Звіт закінчив? Пиз.дуй до роботи!!!
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15.09.2023 14:02 Ответить
Теймс писав,що орки запустили швидке зростання кількості ракет, інший ресурс про проблеми з технологією, Ігнат про кількість на сьогодні, але звідки хто знає про це.
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15.09.2023 14:04 Ответить
2022.09: Ігнат. рашисти витратили 70% запасів ракет

2022.11: Буданов. ракет вистачить на 2-3 масштабні атаки

ми тут --> 2023.09: У росії в рази менше ракет, ніж було в 2022-му

2025.09: росії не вдасться розбомбити геть усе в Україні, ще 2-3 роки, і ракети точно закінчаться
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15.09.2023 14:04 Ответить
ще Резніков:

Не існує ядерної зброї, яка знищить таку територіально велику країну, як Україна.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Укрінформу.
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15.09.2023 14:36 Ответить
Починається! Вангую, через пару новин хтось скаже Срасія виготовляє ракети швидкими темпами
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15.09.2023 14:05 Ответить
Капітан Очевидність.Звісно ракет менше.Але в України на початку 22 року,було все ціле і підприємства працювали.
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15.09.2023 14:09 Ответить
Невже тоді був Маріуполь розвалений?
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15.09.2023 14:19 Ответить
Я мав на увазі різні підприємства і економіку.Зараз що краще стало?
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15.09.2023 14:21 Ответить
Такі запаси ракет що ракет, що снарядів можна лише накопити, при чому накопичувати роками і десятиліттями. Звісно, ці запаси великі і їх можна розгягнути на 2-3 роки, але потім коли запаси вже вичерпаються, ніяка військова промисловість вже не нажене те, що накопичувалось роками і десятиліттями. І ці запаси не безмежні і в кінці кінців наступе момент, коли кількість запущених ракет зрівняється з кількістю випущених і тоді буде просто величезний спад інтенсивності ракетних ударів.
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15.09.2023 14:10 Ответить
Мамаша,ведите в закрома..Через 1,5 роки закінчаться?
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15.09.2023 14:11 Ответить
Так и энергетическая система у нас тоже не та, что в 2022. Чтоб её завалить, тоже теперь нужно поменьше усилий.
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15.09.2023 14:19 Ответить
этот "специалист" уже наговорил много противоречивой информации
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15.09.2023 14:34 Ответить
Ракет россиянам хватит ещё на два-три столетия десятилетия года раза пальнуть по Украине.
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15.09.2023 14:37 Ответить
Хибний дискурс рахувати ракети у мордорі. Питання стоїть чому у України, підтримуваної індустріально найрозвинутішою половиною світу з 50% світового ВВП і 90% військових технологій, ракет менше, ніж у мордору з 1% світового ВВП. Питання стоїть, чому Дніпро, колись одна з головних ракетобудівних столиць світу, безпорадно потерпає від ракених обстрілів. Хто всередині країни чинив і чинить саботаж ракетної програми, штовхаючи піхоту на мінні поля.
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15.09.2023 15:03 Ответить
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15.09.2023 15:17 Ответить
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15.09.2023 20:03 Ответить
та заїбали цією ****** людей кормити, кацапи чудово виробляють ракети їм вистачає
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15.09.2023 15:26 Ответить
Навіть українці в цю ******* вже не вірять,краще б ти ігнаи мовчав,разом падаляком,та іншими верещучками
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16.09.2023 00:10 Ответить
 
 