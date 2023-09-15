Россия атаковала Хмельнитчину, потому что после событий в Крыму ищет бомбардировщики, - Воздушные силы

Российское командование ночью целило дронами по Хмельнитчине, пытаясь найти украинские бомбардировщики после событий в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Атакована Хмельнитчина. Понимаем, что ищет враг: где командование спрятало наши бомбардировщики после тех событий, которые произошли недавно в нашем море возле Крыма", - сказал он.

Смотрите также: Новые кадры уничтоженного в оккупированном Севастополе российского БДК "Минск". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вражеские беспилотники утром 15 сентября долетели до западных областей Украины. В Хмельницкой области в 5:53 была объявлена угроза применения врагом ударных БПЛА, около 7:00 работала противовоздушная оборона. Воздушные силы сбили все 17 дронов-камикадзе "Shahed", которые выпустила Россия.

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". По данным британской разведки, корабли подверглись "катастрофическим повреждениям": на восстановление субмарины уйдут годы, а десантный корабль вообще уничтожен.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что окупантов "штормит" в Севастополе.