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Россия атаковала Хмельнитчину, потому что после событий в Крыму ищет бомбардировщики, - Воздушные силы

шахед,шахєд

Российское командование ночью целило дронами по Хмельнитчине, пытаясь найти украинские бомбардировщики после событий в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Атакована Хмельнитчина. Понимаем, что ищет враг: где командование спрятало наши бомбардировщики после тех событий, которые произошли недавно в нашем море возле Крыма", - сказал он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вражеские беспилотники утром 15 сентября долетели до западных областей Украины. В Хмельницкой области в 5:53 была объявлена угроза применения врагом ударных БПЛА, около 7:00 работала противовоздушная оборона. Воздушные силы сбили все 17 дронов-камикадзе "Shahed", которые выпустила Россия.

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". По данным британской разведки, корабли подверглись "катастрофическим повреждениям": на восстановление субмарины уйдут годы, а десантный корабль вообще уничтожен.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что окупантов "штормит" в Севастополе.

Автор: 

беспилотник (3544) город Севастополь (1759) Хмельнитчина (896) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+9
Атакувала і на наше щастя українське ППО краще працює аніж рашисти своїми дронами та ракетами! Все буде Україна! Все українцям буде добре а рашистам погано!
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15.09.2023 14:52
+8
Дырку от бублика вам, уроды
А не украинские бомбардировщики
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15.09.2023 14:51
+2
Офіційно: Шуфричу оголосили підозру в держзраді, - СБУ
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15.09.2023 15:09
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Дырку от бублика вам, уроды
А не украинские бомбардировщики
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15.09.2023 14:51 Ответить
Атакувала і на наше щастя українське ППО краще працює аніж рашисти своїми дронами та ракетами! Все буде Україна! Все українцям буде добре а рашистам погано!
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15.09.2023 14:52 Ответить
Так, а як шахедами можна шукати?
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15.09.2023 14:53 Ответить
тихо ,не выдавай секреты
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15.09.2023 15:02 Ответить
так все одно кацапам стріляти по Польщі - руки короткі. Це ж вже НАТО))
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15.09.2023 15:03 Ответить
прямо в Британии цепляют Смерть Шадов и поехали
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15.09.2023 15:08 Ответить
нашли село и школу и то обломками
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15.09.2023 15:01 Ответить
Офіційно: Шуфричу оголосили підозру в держзраді, - СБУ
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15.09.2023 15:09 Ответить
 
 