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Решение о Taurus для Украины может быть принято в течение недели-двух, - Писториус

пісторіус

Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", - сказал он на первой "Вестфальской мирной конференции" в Мюнстере.

Писториус добавил, что это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага", - сказал министр.

Он добавил, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось до сих пор, и является очень сложным промышленным продуктом: "Мы не говорим о программировании кофемашины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем IRIS-T

Автор: 

Германия (6930) оружие (10198) помощь (7765) Писториус Борис (199)


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Топ комментарии
+4
Значит Германия в курсе, что США приняли положительное для Украины решение о поставке ATACMS и немецкие ракеты последуют сразу же за американскими.
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15.09.2023 15:34
+3
Ракети будуть. путін з кімченином випросили)
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15.09.2023 15:44
+1
крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу, і є дуже складним промисловим продуктом: "Ми не говоримо про програмування кавомашини"

Це ви що сказати хотіли?
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15.09.2023 15:28
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15.09.2023 15:17 Ответить
І тут я хочу запитати русню: "Шо з *******, кацапи?"
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15.09.2023 15:17 Ответить
крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу, і є дуже складним промисловим продуктом: "Ми не говоримо про програмування кавомашини"

Це ви що сказати хотіли?
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15.09.2023 15:28 Ответить
Пісторіус? Був такий мега-басіст Джако Пісторіус (алкаголік нажаль). Великий талантіще 80их. Не родич ?
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15.09.2023 15:33 Ответить
Значит Германия в курсе, что США приняли положительное для Украины решение о поставке ATACMS и немецкие ракеты последуют сразу же за американскими.
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15.09.2023 15:34 Ответить
Будемо вдячні за рішення "Так".
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15.09.2023 15:42 Ответить
Ракети будуть. путін з кімченином випросили)
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15.09.2023 15:44 Ответить
Максимум 2-3 недели
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15.09.2023 15:49 Ответить
Тарапиться нє нада!

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15.09.2023 15:52 Ответить
Ще трохи позволікайте... Он, кацапи вже з утирками північнокорейськими домовилися про постачання РСЗВ KN-09. Іран скоро надасть ракети малої та середньої дальності. А ви навіть і після цього будете ще радитися...
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15.09.2023 16:01 Ответить
Британія і Франція не повинні бути обережними?
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15.09.2023 16:31 Ответить
Звичайно повіримо як тільки ви покажете що саме:

1. Змінилось з моменту зволікання по момент прийняття рішень

2. Вказати які *протипоказання* були передавати зброю вчасно

3. Ряд досліджень та аналітики, які спростовують ці протипоказання

Ось тоді повірю з натугою. А поки це все балабольство.
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15.09.2023 16:54 Ответить
 
 