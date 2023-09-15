Решение о Taurus для Украины может быть принято в течение недели-двух, - Писториус

Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", - сказал он на первой "Вестфальской мирной конференции" в Мюнстере.

Писториус добавил, что это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

"Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага", - сказал министр.

Он добавил, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось до сих пор, и является очень сложным промышленным продуктом: "Мы не говорим о программировании кофемашины".

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