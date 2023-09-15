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Для вступления в ЕС Украина должна внести изменения в почти 5 тысяч документов, - Шмыгаль

шмигаль

Чтобы привести законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза, Украина должна внести изменения в около 5 тысяч нормативно-правовых актов. Это предпоследний шаг к вступлению в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас очень важно в этом году для продолжения макрофинансовой стабильности – это связанные вещи – начать переговоры с ЕС. Мы также над этим работаем, это большой блок нашей работы. Мы прошли основной путь селф-скрининга, проанализировали 27 тысяч нормативно-правовых актов, из них... около 5 тысяч нормативно-правовых актов потребуют внесения тех или иных изменений, чтобы привести наше законодательство в директивы ЕС", - отметил Шмыгаль.

Он рассчитывает, что после объявления о выполнении Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии будут начаты переговоры, в рамках которых определится и процесс имплементации необходимых изменений.

По словам Шмыгаля, приведение украинских нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Евросоюза – это "фактически предпоследний шаг на входе в ЕС".

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Автор: 

евроинтеграция (2123) реформы (3951) членство в ЕС (997) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+5
********, давай вносите, вы для этого там и сидите!
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15.09.2023 15:39
+4
А що ви робили 4 роки?!
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15.09.2023 15:27
+4
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15.09.2023 15:30
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А що ви робили 4 роки?!
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15.09.2023 15:27 Ответить
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15.09.2023 15:30 Ответить
Діма сожалєєт...
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15.09.2023 15:46 Ответить
Те саме шо і папєрєдникі. Нихрена
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15.09.2023 15:34 Ответить
Раніше було не на часи
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15.09.2023 16:50 Ответить
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15.09.2023 15:29 Ответить
та разів в десять,більше-держслужбовців,,),десь так,),
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15.09.2023 15:29 Ответить
так вноси, колупаетесь в носу десятилетиями
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15.09.2023 15:30 Ответить
Останній - выборы. Честные, заметьте. И это будет по сути ремейк mission impossible, состоящая из многих частей, каждая из которых будет драматичнее предыдущей. Шефиры напишут сценарий, они знаются на таком.
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15.09.2023 15:30 Ответить
Якщо будемо обирати таких гнид як тепер, то десь до 3000 року впораємось!
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15.09.2023 15:31 Ответить
кіля азіров казав шо залізничну колію треба ще переробляти.
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15.09.2023 15:34 Ответить
Чому уряд та парламент не працюють??Влада минулого року запевняла суспільство ,що Україна за рік вступить у ЕС і всі зміни приймуть тепер вони виправдовуються що не зробили...то нехай йдуть у відставку на їх місце прийдуть ті що будуть працювати !
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15.09.2023 15:38 Ответить
********, давай вносите, вы для этого там и сидите!
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15.09.2023 15:39 Ответить
Схоже, моностадо з ригами нікуди й не збиралось.
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15.09.2023 15:44 Ответить
Я думал их ещё и выполнять надо,а оказывается только бумажки переписать.
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15.09.2023 15:45 Ответить
Знову гніда прибігла з корита лакати?В тебе вже залежність якась🤣🤣🤣
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15.09.2023 16:34 Ответить
Який-який, передостанній? І це при тому що ви з семи пунктів два виконали! Зарази, брешуть в очі і не скривляться! Ну вже ''до ручки'' скурвилися! Пора виносити!
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15.09.2023 15:48 Ответить
то х.лі ти тут пздиш? вали виправляти
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15.09.2023 15:51 Ответить
Так вносьте блд! Пакетом! Чи пиз@ити буде не з руки
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15.09.2023 16:00 Ответить
Логика - чтобы ничего не делать

"Украина должна внести изменения"
"будут начаты переговоры, в рамках которых определится и процесс имплементации необходимых изменений"

Так изменения должны быть сделаны, или это потом решится - и в итоге скажут, а теперь внесите изменения, перед принятием - на которые опять уйдут года.

Это как с самолетами - мы согласны, но для начала изучите английский язык и термины.
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15.09.2023 16:46 Ответить
А може розстріляти 5000 чиновників разом із сім'ями?
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15.09.2023 18:40 Ответить
 
 