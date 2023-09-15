Для вступления в ЕС Украина должна внести изменения в почти 5 тысяч документов, - Шмыгаль
Чтобы привести законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза, Украина должна внести изменения в около 5 тысяч нормативно-правовых актов. Это предпоследний шаг к вступлению в ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас очень важно в этом году для продолжения макрофинансовой стабильности – это связанные вещи – начать переговоры с ЕС. Мы также над этим работаем, это большой блок нашей работы. Мы прошли основной путь селф-скрининга, проанализировали 27 тысяч нормативно-правовых актов, из них... около 5 тысяч нормативно-правовых актов потребуют внесения тех или иных изменений, чтобы привести наше законодательство в директивы ЕС", - отметил Шмыгаль.
Он рассчитывает, что после объявления о выполнении Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии будут начаты переговоры, в рамках которых определится и процесс имплементации необходимых изменений.
По словам Шмыгаля, приведение украинских нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями Евросоюза – это "фактически предпоследний шаг на входе в ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Украина должна внести изменения"
"будут начаты переговоры, в рамках которых определится и процесс имплементации необходимых изменений"
Так изменения должны быть сделаны, или это потом решится - и в итоге скажут, а теперь внесите изменения, перед принятием - на которые опять уйдут года.
Это как с самолетами - мы согласны, но для начала изучите английский язык и термины.