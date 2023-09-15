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Новости Война
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Россияне отказались на линии Купянск-Лиман от "мясных" штурмов и огневого вала, - Восточная группировка войск

война,всу

Российские оккупанты сменили тактику на участке фронта Купянск-Лиман. В последнее время там прекратились боевые столкновения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, на линии Купянск-Лиман наблюдается затишье, боевых столкновений нет, однако продолжаются ожесточенные обстрелы и авианалеты.

За сутки там зафиксировано 514 обстрелов и 11 авианалетов, украинские воины уничтожили 48 захватчиков, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артиллерийские установки "Мста-Б" и "Мста-С", реактивную систему "Ураган", две системы "Град" ", два дрона-камикадзе "Ланцет" и грузовик с боеприпасами.

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"Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику: вместо "мясных" штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", - заявил Евлаш.

Автор: 

армия РФ (19079) Лиман (317) Купянск (616)


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Росіяни відмовилися на лінії Куп'янськ-Лиман від м'ясних штурмів

Ге ж.
Перейдуть на пісні та веганські.
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15.09.2023 15:31 Ответить
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15.09.2023 15:33 Ответить
Надходить інфа що Кліщіївка сьогодні вже повністю наша .
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15.09.2023 15:43 Ответить
Вони свого добилися. Наші ветеранські штурмові підрозділи довелося кинути туди.
Азов - там, Волки да Вінчі - там...
А кацапи вивели з під Купянську свої десантні дивізії і кинули їх під Роботіно, замінивши їх під Купянськом новобранцями з новоствореної армії.
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15.09.2023 15:46 Ответить
та не світило нам там нічого, ні з азаовм, ні без нього. наступати на таку потужну оборону без ударів по тилах ракетами великої дальності ( яких не дали) і переваги або хоча б паритету у повітрі (літаків теж не дали), було самогубством. я ще на початку наступу це написав тут, після чого отримав купу образ і бан. що ж ми отримали після трьох місяців наступу ? там майже нічого, невеликий клаптик землі, за який страшно уявити скільки наших полягло ( знайомий мого дядька, який там воював розповів, що з його батальйону через кілька атак лишилось кілька десятків чоловік). про крим і маріуполь уже ніхто і не згадує, диванні генерали уже мріють хоча б токмак звільнити, це називається приїхали .
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15.09.2023 16:51 Ответить
 
 