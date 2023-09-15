Россияне отказались на линии Купянск-Лиман от "мясных" штурмов и огневого вала, - Восточная группировка войск
Российские оккупанты сменили тактику на участке фронта Купянск-Лиман. В последнее время там прекратились боевые столкновения.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, на линии Купянск-Лиман наблюдается затишье, боевых столкновений нет, однако продолжаются ожесточенные обстрелы и авианалеты.
За сутки там зафиксировано 514 обстрелов и 11 авианалетов, украинские воины уничтожили 48 захватчиков, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артиллерийские установки "Мста-Б" и "Мста-С", реактивную систему "Ураган", две системы "Град" ", два дрона-камикадзе "Ланцет" и грузовик с боеприпасами.
"Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику: вместо "мясных" штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", - заявил Евлаш.
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Ге ж.
Перейдуть на пісні та веганські.
Азов - там, Волки да Вінчі - там...
А кацапи вивели з під Купянську свої десантні дивізії і кинули їх під Роботіно, замінивши їх під Купянськом новобранцями з новоствореної армії.