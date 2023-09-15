У Украины нет механизмов, чтобы провести выборы в условиях полномасштабной войны, - Шмыгаль

На сегодняшний день у правительства нет юридических и физических механизмов и понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мое мнение совпадает с мнением президента Украины: на сегодняшний день у нас нет юридических и физических механизмов, понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны. Как голосовать людям в траншеях и окопах? Как баллотироваться людям из траншей и окопов? Как международным наблюдателям наблюдать за надлежащим проведением выборов на территориях, где ведутся боевые действия? Что делать с оккупированными территориями? Что делать с беженцами за пределами Украины как в цивилизованных странах, так и на территории государства-агрессора, которых туда вывезли или депортировали? Что делать с внутренне перемещенными лицами, которых миллионы, которые не всегда зарегистрированы и смогут получить талоны. Множество вопросов, на которые сегодня ответа никто не дал. И, честно говоря, над ними никто не работал, потому что у нас другой приоритет – надо освободить нашу землю, а потом говорить о выборах", – отметил Шмыгаль.

В то же время он отметил: "Если партнеры найдут формат, как обеспечить свое присутствие... Для нас ключевое – не результат выборов. Для нас ключевое – признание результата выборов. Если мы боремся за демократию, если украинцы и украинки отдают свои жизни за демократию, то выборы в условиях войны должны быть демократически признанными. Это приоритет. Если мы сможем совместно с партнерами его обеспечить, можно об этой теме говорить, исследовать, искать выходы и варианты".

Напомним, народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что расходы на выборы в 2024 году не внесены в бюджет.