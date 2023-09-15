РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5719 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 920 94

У Украины нет механизмов, чтобы провести выборы в условиях полномасштабной войны, - Шмыгаль

шмигаль

На сегодняшний день у правительства нет юридических и физических механизмов и понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мое мнение совпадает с мнением президента Украины: на сегодняшний день у нас нет юридических и физических механизмов, понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны. Как голосовать людям в траншеях и окопах? Как баллотироваться людям из траншей и окопов? Как международным наблюдателям наблюдать за надлежащим проведением выборов на территориях, где ведутся боевые действия? Что делать с оккупированными территориями? Что делать с беженцами за пределами Украины как в цивилизованных странах, так и на территории государства-агрессора, которых туда вывезли или депортировали? Что делать с внутренне перемещенными лицами, которых миллионы, которые не всегда зарегистрированы и смогут получить талоны. Множество вопросов, на которые сегодня ответа никто не дал. И, честно говоря, над ними никто не работал, потому что у нас другой приоритет – надо освободить нашу землю, а потом говорить о выборах", – отметил Шмыгаль.

В то же время он отметил: "Если партнеры найдут формат, как обеспечить свое присутствие... Для нас ключевое – не результат выборов. Для нас ключевое – признание результата выборов. Если мы боремся за демократию, если украинцы и украинки отдают свои жизни за демократию, то выборы в условиях войны должны быть демократически признанными. Это приоритет. Если мы сможем совместно с партнерами его обеспечить, можно об этой теме говорить, исследовать, искать выходы и варианты".

Напомним, народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что расходы на выборы в 2024 году не внесены в бюджет.

Автор: 

выборы (24722) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Рейтинг обвалився? 🤔 Ох уже ці опитування! Такі плани поламали!
показать весь комментарий
15.09.2023 15:39
+20
Україна не має механізмів, щоб провести вибори в умовах повномасштабної війни, - Шмигаль

О!
І механізми теж спиззили!
показать весь комментарий
15.09.2023 15:37
+18
Об этом и речь. потому неважно, что говорит шмыгаль, зеленский и остальные стефанчуки. Американцам нужны выборы, причем с гарантированной сменой власти на вменяемую. Этот зебильный цирк должен прекратиться.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна не має механізмів, щоб провести вибори в умовах повномасштабної війни, - Шмигаль

О!
І механізми теж спиззили!
показать весь комментарий
15.09.2023 15:37 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2023 19:38 Ответить
Рейтинг обвалився? 🤔 Ох уже ці опитування! Такі плани поламали!
показать весь комментарий
15.09.2023 15:39 Ответить
будут
показать весь комментарий
15.09.2023 15:39 Ответить
Любопытно, как они будут вертеться если США скажут, что продолжение финансовой поддержки возможно только после проведения честных выборов.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:47 Ответить
Об этом и речь. потому неважно, что говорит шмыгаль, зеленский и остальные стефанчуки. Американцам нужны выборы, причем с гарантированной сменой власти на вменяемую. Этот зебильный цирк должен прекратиться.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:51 Ответить
Ви в своєму розумі? Які ще в біса вибори? Ви хочете людей зібрати по дільницям і щоб росія відривалася по повному на людях? Вам мало крові? До кінця війни ні про які вибори не може бути й мови.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:56 Ответить
Ви не ходіть. Вам воно точно не треба))
показать весь комментарий
15.09.2023 16:54 Ответить
Та быстро онляйн проведут,200% за Зе.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:53 Ответить
Считать будут в ЦРУ
показать весь комментарий
15.09.2023 16:05 Ответить
Какой смысл вы вкладываете в понятие "честные выборы"? А до этого, какие были выборы. Ваш вариант проведения выборов, плиз.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:21 Ответить
Такие, как провела предыдущая власть в 2019-ом году.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:23 Ответить
До речі зразкові вибори, треба віддати належне Порошенко.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:55 Ответить
Питання не в тому , які було до того , а в тому , що це мають бути відкриті вибори , не онлайн де Ze-шапіто припишуться 146% , як на немитій.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:31 Ответить
А хто говорить про закриті вибори? Дайте пропозицію, як провести вибори в наших умовах. Ось і все.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:50 Ответить
Було б бажання. Можна провести і в наших умовах.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:56 Ответить
Вариант простой - клоуна *****, Раду ***** , до окончания войны -военная администрация с Залужным во главе. Какие еще, *****, варианты?
.
,
.
,
показать весь комментарий
15.09.2023 19:43 Ответить
Фсьо -- кіна не буде ?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:40 Ответить
Останній хто не хотів проводити вибори - зараз десь у Ростові
І цього відправимо.

#StopZeDictator
показать весь комментарий
15.09.2023 16:34 Ответить
механізмів нема, зато є народ який може так далеко послати, що й механізми не допоможуть
показать весь комментарий
15.09.2023 15:40 Ответить
У України є механізм автоматичного продовження повноважень президента і ВР, чи какаяРазніца?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:40 Ответить
Ахметовскому лакею так хочется остаться при должности что бы грабить народ
?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:41 Ответить
Так ти ж раніше казав шо він лакєй Бєні. Шо, бєня в клєткє, тепер на Ахмєтку переключився?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:50 Ответить
Але Україна має важелі, щоб послати нах всяких шмигалів-шморгалів-злодюг.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:42 Ответить
Зате є ''мєханізми'' безбожно красти, і безбожно брехати. І головне що за таке жодної відповідальності... пока жодної!
показать весь комментарий
15.09.2023 15:42 Ответить
Як голосувати людям в траншеях і окопах? Як балотуватися людям з траншей і окопів? - як у 2019.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:42 Ответить
Выходит власть нужно передать военным? А абезянка пускай ездит и клянчит оружие по всему миру как посол доброй воли.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:46 Ответить
Так создайте их.
Видно что присосались и не хотет освобождать места
показать весь комментарий
15.09.2023 15:43 Ответить
У квітні 2024 року Зеленський стане в.о. Президента України, як у 2014-му Турчинов.
Якщо до 31.01.2024 вдастся відбити у рашистів принаймні всю окуповану чамтину Запорізької і Херсонської областей, то виникає питання: чому на тій самій території у 2014-му можна було проводити вибори, а у 2024-му ні?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:45 Ответить
Яким чином Зеленський може стати в.о. президента?
Він не Голова ВР?
Ось в.о. президента, якщо його швиденько не замінять на якусь хламідію чи щосб подібне.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:01 Ответить
Виходячи із принципу безперервності державної влади в Україні, після завершення передбаченого Конституцією України п'ятирічного строку перебування на посаді Президента України, Зеленський автоматично переходить у розряд виконуючих обов'язки.
Як показує досвід роботи державного апарату, а також органів місцевого самоврядування й юридичних осіб публічного права статус "В.О." дозволяє призначеному чиновнику/керівникові користуватись повноваженнями відповідної посади, утримуючи при цьому свою власну, а виборному чиновнику здійснювати повноваження на посаді перебування до безкінечності, аж доки не оберуть на його місце нову людину.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:27 Ответить
В якій статті Конституції це написано?
До речі, вихолячи з приведеного вами прикладу, Турчинов, був обраний Головою ВР, тому і ств в.о. президента.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:52 Ответить
Стаття 108 Конституції:
"Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."

А виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України "у разі дострокового припинення повноважень Президента України" (ст.112 Конституції).
Тому, як вбачається, найкращим варіантом для України була б одночасна відставка Зеленського з поста Президента України і обрання на посаду Голови ВРУ, що автоматично стає в.о. Президента, особи, якій би повністю довіряло керівництво США, держав-членів ЄС та інших країн - учасниць "Клубу Рамштайн".
показать весь комментарий
16.09.2023 01:21 Ответить
Тю, як швидко здалися... Ну, не пройшли декілька спроб надурити виборця - це ще не привід коронуватися.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:45 Ответить
Хорошо. А если гипотетически прилетит ракета. Убьет Зелю и Колывана, то кто станет презедентом автоматически Николя Тищенка ака Митбол? Или Безмозглая?
показать весь комментарий
15.09.2023 15:47 Ответить
є три заступники голови ВР.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:38 Ответить
Президент ПАСЕ Тини Кокс считает, что Украина должна подготовиться и провести выборы несмотря на ситуацию в стране. Он подчеркнул, что принятие этого решения за украинским парламентом, правительством и народом. В то же время, Совет Европы будет помогать в проведении избирательных процессов. По мнению Кокса, Украина может изменить Конституцию и упразднить военное положение на период проведения выборов.
https://24tv.ua/ru/vybory-vo-vremja-vojny-pochemu-ssha-nastaivajut-na-provedenii-vyborov-v-ukraine-24-kanal_n2380803

Так что выход уже есть, но заленые твари прикидываются валенками, каковыми по сути они и являются.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:48 Ответить
Все жители страны в траншеях и окопах?
Там в окопах 0,1%,пробежался с ящиком и собрал бумажки.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:49 Ответить
можеш ти особисто пробігтись ?
показать весь комментарий
15.09.2023 16:41 Ответить
За зарплату депутата там очередь выстроиться пробежаться,не устроиться бегунком.
А за Барыш Резникова по минным полям туда помчаться с избирательными урнами.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:20 Ответить
тобто ти пас ?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:37 Ответить
Скажи гніда,соромно бути кацапом?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2023 16:42 Ответить
мдяяя, походу рейтинг зе-лідора такі тю-тю... А до весни схоже взагалі буде повна дупа з рейтингом у Владімірссанича. Бо якось різко помінялась риторика від "я іду на вибори бо как же ж я магу бросіть ваюющую страну в біде?" до "вибори не начасі, бо війна..."
показать весь комментарий
15.09.2023 15:49 Ответить
Читаючи коментарі ухилянтів, як вони уповають на конституцію, права людини, лиш би за них хтось інший ризикував життям на війні, таких п#дарів тут 70%..., якщо провести вибори сьогодні то вони проголосують за кандидата, який піде на договорняк з РФ і не стройте собі ілюзій, що це не так... так що вже краще теперішній ЗЕ, аніж дати вибір нашим людям і получити результат схожий з 2019 роком.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:50 Ответить
Поц, вали відсіля.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:53 Ответить
Це зебот звичайний. Він теж саме в іншій темі про вибори написав.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:57 Ответить
🤡
показать весь комментарий
15.09.2023 16:32 Ответить
Дякуємо. Вже копійчину від Подоляка заробив. Залік.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:59 Ответить
Я написав правду, вона багатьом не сподобається, але на жаль вона такою є без ілюзій
показать весь комментарий
15.09.2023 16:02 Ответить
Я б не сказав, що багатьом, хіба що декілька десяткам ботів.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:23 Ответить
Громадяни тот - почекають наступних виборів, скоріш за все позачергових.
А бійці ЗСУ проголосують без проблем - якщо їм дозволити голосувати протягом 1-2міс до дати виборів з відкриттям урн у день виборів
показать весь комментарий
15.09.2023 17:00 Ответить
Я думаю результат вже відомий, виграє Порошенко.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:51 Ответить
Не сміши себе дурними ілюзіями, виграє той хто пообіцяє лохторату припинення війни, договорняк з РФ і мир, як це було в 2019, воює 15% населення, інші 15% підтримують армію, але 70% вважають що можна ухилитись від війни не ризикуючи своїм життям і якраз вони вибируть того хто їм це пообіцяє.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:58 Ответить
Оце ти втнув
показать весь комментарий
15.09.2023 17:12 Ответить
Цікаво народу потрібне звільнення чи вибори?
Думаю вибори не всім потрібні коли йде війна
Невже хтось думає що на вибори прийдуть?
Ні не прийдуть багато людей виїхали а інші не хотять потрапити під обстріли
Взагалі під час війни треба заборонити піднімати цю тему
Інша влада кращою не стане
І так судилося що теперішня влада буде ще дуже довго без перевиборів -і це добре
показать весь комментарий
15.09.2023 15:51 Ответить
Та не пиСди - тебе не виберуть і твого ЗЕбуїна теж.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:04 Ответить
що доброго у владі блазнів та ще підчас війни ?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:52 Ответить
Не хвилюйтес,Америка підкаже.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:52 Ответить
А що вони скажуть коли дядька із США знову дасть підсрачника.
Який же позор на весь світ.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:54 Ответить
У зе зрадників і мародерів ,в часі війни залишився єдиний механізм - пограбування України і українського народу.а механізм проведення виборів їм включатьзахідні партнери,котрі їм заморозять накрадене в українського народу .Як тільки,так зразу
показать весь комментарий
15.09.2023 15:55 Ответить
Що там ,зелені гуппі73 відсотка вже не вірять боневтіку
показать весь комментарий
15.09.2023 15:59 Ответить
Назовите кандидатов которые по вашим фантазиям способны отобрать большинство голосов у Зеленского на выборах.Порох Яценюк Абдристович?? Я не уверен шо они больше 5% наберут вообще.Народу нравится Зеленский,и другого народа для вас нема.
Можно конешно сидеть на цензоре и с ботами москвобадскими в каждой теме срать на Зелю,только реальность это не поменяет.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:00 Ответить
Якщо проводити вибори тільки серед зрадників, то у януковича більше шансів.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:16 Ответить
народ не дочекається поки Зе- піде! може досить безлад в країні терпіти?
показать весь комментарий
15.09.2023 16:29 Ответить
А в чем проблема? Все официально зарегистрированные впл, а также официально зарегистрированные беженцы за границей смогут проголосовать по месту регистрации. Если кто не зарегалса - тому придется забыть о голосовании или ехать по месту регистрации, или таки зарегаться по месту проживания. Военным урны для голосования отвезут волонтеры вместе с членами избиркома
показать весь комментарий
15.09.2023 16:05 Ответить
в Роботине ти урну повезеш ?
показать весь комментарий
15.09.2023 16:45 Ответить
Ротації в армії мабуть не існує?
показать весь комментарий
15.09.2023 17:26 Ответить
ротацію треба підлаштовувати під вибори по всьому фронту . ви знаєте що іноді через обстріли ротацію вчасно провести не можливо ? мене бентежить інше що в Конституцію будуть внесені зміни коли це заборонено .
показать весь комментарий
15.09.2023 19:50 Ответить
У них є механізми тільки красти
показать весь комментарий
15.09.2023 16:09 Ответить
Тим гірше для вас.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:13 Ответить
Ми вже давно збагнули, що ця влада тільки красти має механізми.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:14 Ответить
Є простий механізм - ротація держслужбовців . І чиновники , і військові - держслужбовці . Міняємо їх місцями.
МСтосовно депутатів - все просто - хочеш буди депутатом - мусиш відслужити на нулі рік . Теж по принципу ротації - на три місяці одна сотня депутатів , потім інша . Так за рік відслужать
показать весь комментарий
15.09.2023 16:25 Ответить
і що нам, довічно з одним і тим же президентом жити? з однією і тією ж правлячою партією? що ж це за демократія? це диктатура!
показать весь комментарий
15.09.2023 16:27 Ответить
А як УНР перетворилася на усср? таким самим чином під час російської військової агресії.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:31 Ответить
про це треба було думати 2019 .
показать весь комментарий
15.09.2023 16:47 Ответить
Товарищ шмигаль трохи бреше
показать весь комментарий
15.09.2023 16:37 Ответить
Механізм купляти яйця по 17 грг/шт - є, механізм будувати дороги по 70 млн грн/км - є механізм, купляти барабани замість ремонту бомбосховищ - є механізм, а от, курва, як провести вибори і відпасти від годівниці - немає механізму!
показать весь комментарий
15.09.2023 16:40 Ответить
Не звизди. Єрмак вирішить, що пора, бо рейтинг зеленского валиться, то будеш зовсім друге кричати.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:55 Ответить
А ви шукайте механізми, бо повноваження вашої влади йдуть кроту під хвіст. В жовтні цього року Верховної Ради і монобільшості мародерів і зрадників, а через 6 місяців і Найвєлічайшому, бісеровишиваному, памятникобудованому і закарбованому на золотих монетах - чотириждивідкосившому і всежиття гадившого і поливаючого брудом на українців і Україну.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:26 Ответить
Дідько його знає. Війну війною не взаконено.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:36 Ответить
ххммм....
і що, навіть в дії не буде виборів.
оце так засада для зе!лідора.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:51 Ответить
А шо в Україні война , Перший раз чую . Юридічно в Україні, все ще завгодно , але не війна . Войну треба об"я вити , тоді це буде війна . Не має війни і це велика проблема у майбутьноьому
показать весь комментарий
15.09.2023 18:37 Ответить
Не треба урни тягати по фронті, зробити як в США бюлетень поштою, і легко перевірити, чи не підмінили.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:17 Ответить
пусть Шмыгаль укажет статью Конституции которая "мешает" проводить выборы. на данный момент нет никаких законных оснований, ни переносить, ни отменять выборы.
показать весь комментарий
15.09.2023 23:29 Ответить
Пригрелась на хлебном месте шавка ахметовская вот и несет всякую дичь.
показать весь комментарий
16.09.2023 02:15 Ответить
Все в житті відбувається вперше, а нам, українцям, до цього не звикати. Тож, як там подобається чи ні, а виконувати прийдеться хоч би і тому, що ваші "морди ліца" вже наостогидли до бісиків.
показать весь комментарий
16.09.2023 18:58 Ответить
 
 