У Украины нет механизмов, чтобы провести выборы в условиях полномасштабной войны, - Шмыгаль
На сегодняшний день у правительства нет юридических и физических механизмов и понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мое мнение совпадает с мнением президента Украины: на сегодняшний день у нас нет юридических и физических механизмов, понимания, как провести выборы в условиях полномасштабной войны. Как голосовать людям в траншеях и окопах? Как баллотироваться людям из траншей и окопов? Как международным наблюдателям наблюдать за надлежащим проведением выборов на территориях, где ведутся боевые действия? Что делать с оккупированными территориями? Что делать с беженцами за пределами Украины как в цивилизованных странах, так и на территории государства-агрессора, которых туда вывезли или депортировали? Что делать с внутренне перемещенными лицами, которых миллионы, которые не всегда зарегистрированы и смогут получить талоны. Множество вопросов, на которые сегодня ответа никто не дал. И, честно говоря, над ними никто не работал, потому что у нас другой приоритет – надо освободить нашу землю, а потом говорить о выборах", – отметил Шмыгаль.
В то же время он отметил: "Если партнеры найдут формат, как обеспечить свое присутствие... Для нас ключевое – не результат выборов. Для нас ключевое – признание результата выборов. Если мы боремся за демократию, если украинцы и украинки отдают свои жизни за демократию, то выборы в условиях войны должны быть демократически признанными. Это приоритет. Если мы сможем совместно с партнерами его обеспечить, можно об этой теме говорить, исследовать, искать выходы и варианты".
Напомним, народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что расходы на выборы в 2024 году не внесены в бюджет.
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О!
І механізми теж спиззили!
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І цього відправимо.
#StopZeDictator
?
Видно что присосались и не хотет освобождать места
Якщо до 31.01.2024 вдастся відбити у рашистів принаймні всю окуповану чамтину Запорізької і Херсонської областей, то виникає питання: чому на тій самій території у 2014-му можна було проводити вибори, а у 2024-му ні?
Він не Голова ВР?
Ось в.о. президента, якщо його швиденько не замінять на якусь хламідію чи щосб подібне.
Як показує досвід роботи державного апарату, а також органів місцевого самоврядування й юридичних осіб публічного права статус "В.О." дозволяє призначеному чиновнику/керівникові користуватись повноваженнями відповідної посади, утримуючи при цьому свою власну, а виборному чиновнику здійснювати повноваження на посаді перебування до безкінечності, аж доки не оберуть на його місце нову людину.
До речі, вихолячи з приведеного вами прикладу, Турчинов, був обраний Головою ВР, тому і ств в.о. президента.
"Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
А виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України "у разі дострокового припинення повноважень Президента України" (ст.112 Конституції).
Тому, як вбачається, найкращим варіантом для України була б одночасна відставка Зеленського з поста Президента України і обрання на посаду Голови ВРУ, що автоматично стає в.о. Президента, особи, якій би повністю довіряло керівництво США, держав-членів ЄС та інших країн - учасниць "Клубу Рамштайн".
https://24tv.ua/ru/vybory-vo-vremja-vojny-pochemu-ssha-nastaivajut-na-provedenii-vyborov-v-ukraine-24-kanal_n2380803
Так что выход уже есть, но заленые твари прикидываются валенками, каковыми по сути они и являются.
Там в окопах 0,1%,пробежался с ящиком и собрал бумажки.
А за Барыш Резникова по минным полям туда помчаться с избирательными урнами.
А бійці ЗСУ проголосують без проблем - якщо їм дозволити голосувати протягом 1-2міс до дати виборів з відкриттям урн у день виборів
Думаю вибори не всім потрібні коли йде війна
Невже хтось думає що на вибори прийдуть?
Ні не прийдуть багато людей виїхали а інші не хотять потрапити під обстріли
Взагалі під час війни треба заборонити піднімати цю тему
Інша влада кращою не стане
І так судилося що теперішня влада буде ще дуже довго без перевиборів -і це добре
Який же позор на весь світ.
Можно конешно сидеть на цензоре и с ботами москвобадскими в каждой теме срать на Зелю,только реальность это не поменяет.
МСтосовно депутатів - все просто - хочеш буди депутатом - мусиш відслужити на нулі рік . Теж по принципу ротації - на три місяці одна сотня депутатів , потім інша . Так за рік відслужать
і що, навіть в дії не буде виборів.
оце так засада для зе!лідора.