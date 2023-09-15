Стрельба в Днепре: участнице инцидента избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток
В Бабушкинском райсуде Днепра состоялось судебное заседание, на котором избрали меру пресечения женщине, находившейся в автомобиле во время инцидента с патрульными 29 августа, когда застрелили мужчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как сообщается, прокурор просит о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой. Подозреваемая попросила отпустить ее под личное обязательство.
"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - сказала она.
Женщина также рассказала, что патрульный не предоставил ей свое удостоверение. И отметила, что бежать после того, как остановили машину, она не собиралась.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.
Прокуроры и подозреваемая от комментариев журналистам отказались.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки машину, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.
На следующий день Патрульная полиция обнародовала кадры с уличных камер наблюдения и камер полицейских, которые фиксировали ход инцидента.
Источники сообщают, что экспертиза подтвердила, что в крови погибшего было значительное содержание алкоголя.
Также стало известно, что полиция сообщила о подозрении находившейся за рулем авто женщине. Ей грозит до трех лет тюрьмы.
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А значить. Я не помилився .
Старайся.
Тож нарушив, склали б протокол і по всьому. Так ні! Треба ж було біку і тьольці з чужими телятами в салоні бикувати..
наступного разу коли вас почнуть вбивати або бити або вкрадуть в вас щось ви в поліцію не дзвоніть ,бо тож буде ваша провина що вас побили.
Або якщо бухий водій на вас наїде то буде все гаразд бо то буде не він а ви хто дозволи на себе наїхати ну і так далі
та все гаразд ,менталітет змінюйте бо якщо всі будуть робити щось той прідурок який 12 разів порушив закон в минулому робив то Україна буде залишатися в дупі
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до статті 115 Кримінального кодексу України
1. Вбивство - це винне, протиправне заподіяння смерті іншій людині. Залежно від вини суб'єкта злочину вбивство може бути умисним (статті 115 - 118) або необережним (ст. 119). Протиправність вбивства означає, що таке діяння заборонене кримінальним законом під загрозою кримінального покарання.
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НЕ ДЯКУЙТЕ!
Калашников з Чечетовим, теж розпальцівку мусолили, аж поки …
Ну, то таке… Максимум сприяння цій «убогій бахіні за гроші»…
Безкарність за таке, породжує великі і криваві рецидиви потім!
Піскун-рябошапка з венедіктовою, можуть підтвердити прикладами із своєї практики!!
Карати треба, бо будуть ще кривавіші наслідки!
Нічний арешт…дома
ще треба не забути арештувати її в туалеті кожні 4 години,щоб і поспати змогла і в туалет сходити дома.