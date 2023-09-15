РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5719 посетителей онлайн
Новости
4 546 67

Стрельба в Днепре: участнице инцидента избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток

патрульная,полиция,стрельба,днепр

В Бабушкинском райсуде Днепра состоялось судебное заседание, на котором избрали меру пресечения женщине, находившейся в автомобиле во время инцидента с патрульными 29 августа, когда застрелили мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщается, прокурор просит о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой. Подозреваемая попросила отпустить ее под личное обязательство.

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - сказала она.

Женщина также рассказала, что патрульный не предоставил ей свое удостоверение. И отметила, что бежать после того, как остановили машину, она не собиралась.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.

Прокуроры и подозреваемая от комментариев журналистам отказались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: Полиция сообщила о подозрении женщине, находившейся за рулем авто. Ей грозит до 3 лет тюрьмы

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки машину, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

На следующий день Патрульная полиция обнародовала кадры с уличных камер наблюдения и камер полицейских, которые фиксировали ход инцидента.

Источники сообщают, что экспертиза подтвердила, что в крови погибшего было значительное содержание алкоголя.

Также стало известно, что полиция сообщила о подозрении находившейся за рулем авто женщине. Ей грозит до трех лет тюрьмы.

Автор: 

Днепр (4399) стрельба (3251) патрульная полиция (1811)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
****. Рідкісна.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:09
+19
Ця ***** зробила напад на жінку- поліцейську, на відео все видно..
показать весь комментарий
15.09.2023 16:27
+17
"мужика" грохнули бо он земли под ногами не чувствовал и думал, что можно безнаказанно ездить синим и бить полицейских.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****. Рідкісна.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:09 Ответить
Я бачу , що ти її знаєш .
А значить. Я не помилився .
показать весь комментарий
15.09.2023 19:31 Ответить
Это не то слово!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:22 Ответить
Яка падлюка тобі в голову насрала?
показать весь комментарий
15.09.2023 23:45 Ответить
А тебе?
показать весь комментарий
16.09.2023 06:20 Ответить
Я бачу ти не грамотний. І не дивно.
показать весь комментарий
16.09.2023 08:40 Ответить
А ти "грамотний". І не дивно.
показать весь комментарий
16.09.2023 08:43 Ответить
Я просто грамотний, а ще я вівцефоб.
показать весь комментарий
16.09.2023 09:19 Ответить
Да я зрозумів. Що ти "грамотний вівцефоб".
показать весь комментарий
16.09.2023 09:20 Ответить
Жри траву мовчки.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:43 Ответить
Зрозуміло. Що ти "вихований" , "грамотний" , "вівцефоб".
показать весь комментарий
17.09.2023 08:30 Ответить
Бачу що свій обмежений лексикон ти збагачуєш прямо під час спілкування. Як для вівці похвально.
показать весь комментарий
17.09.2023 08:39 Ответить
Аналогічно і ти. Як для віслюка.
показать весь комментарий
18.09.2023 06:07 Ответить
Вам вівцям завжи віслюки мерещаться і всі дурнішими вважаються, але в іншому похвально, старайся.
показать весь комментарий
18.09.2023 08:49 Ответить
Аналогічно. Як і вам віслюкам.
Старайся.
показать весь комментарий
18.09.2023 14:12 Ответить
Заціпило? А я сродівався на позитивний результат.
показать весь комментарий
18.09.2023 15:45 Ответить
давно пора наводити порядки
показать весь комментарий
15.09.2023 16:11 Ответить
нагла брехня - а правда в тому що в поліції некомплект особового складу - бо за ті копійки ніхто не хоче захищати невдячний народ від бидлуганів на кшталт застреленого лося
показать весь комментарий
15.09.2023 18:07 Ответить
Ой , не звизди, в поліцаї тільки по блату,не вистачає?хай ідуть працювати вантажниками, сантехніками.
показать весь комментарий
15.09.2023 18:34 Ответить
тебе в рашку, там порядки уже наведены, весь народ быдло. В Украине нефиг рабство строить.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:01 Ответить
бидло то ті хто пискує поліцаям а потім ще й нападає
показать весь комментарий
15.09.2023 19:29 Ответить
поліція таки є - хоча серед них багато "дармоєди, хабарники, перевертні та злочинці у формі" - але то все вихідці з народу - не заслані козачки
показать весь комментарий
15.09.2023 20:20 Ответить
Пересіла на місце водія і підняла кіпіш -- це привело до того шо мужика грохнули
показать весь комментарий
15.09.2023 16:13 Ответить
Так і тікала, формально і після порушення ПДД, і коли зупинили - сдавала назад, щоб вшитися.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:17 Ответить
Так. Пересіла, бо водій (жертва) був випивши. І що? Є відео з реальним водієм який порушив правила. Склали б протокол і по всьому. Так ні! Треба було мєнтам бикувати..
показать весь комментарий
15.09.2023 16:19 Ответить
Відео з водієм з вуличних камер забрали пізніше - у поліціянтів на місці його не було.

Тож нарушив, склали б протокол і по всьому. Так ні! Треба ж було біку і тьольці з чужими телятами в салоні бикувати..
показать весь комментарий
15.09.2023 16:33 Ответить
У вас якось дивне уявлення про бикування ментів, у вас злочинці білі і пухнасті а представники закону «менти» погані.
наступного разу коли вас почнуть вбивати або бити або вкрадуть в вас щось ви в поліцію не дзвоніть ,бо тож буде ваша провина що вас побили.
Або якщо бухий водій на вас наїде то буде все гаразд бо то буде не він а ви хто дозволи на себе наїхати ну і так далі
та все гаразд ,менталітет змінюйте бо якщо всі будуть робити щось той прідурок який 12 разів порушив закон в минулому робив то Україна буде залишатися в дупі
показать весь комментарий
15.09.2023 16:38 Ответить
Протягом мого життя всі без винятку контакти з міліцією, поліцією, суддями, прокурорами, адвокатами мали виключно дослідницький характер. І кожний досвід підтверджував правило - це аморальні типи які нічим від злочинців не відрізняються за своїми моральними якостями. Більш того! Поліціянти більш небезпечні за злочинців, бо захищені Законом і прикриваються "мундиром". Злочинця можна зупинити і навіть вбити, але захищатись від свавілля поліцейського громадяни не мають права. Тому на нашу поліцію не розраховую, "справедливість" в корумпованих судах лише "примара"....
показать весь комментарий
15.09.2023 16:55 Ответить
Так якщо менти гвалтували чи вбивали то їх не судять бо вони ж царі.і скарги на їхні дії їм до сраки бо перевіряють такі самі гниди.
показать весь комментарий
15.09.2023 18:37 Ответить
бажаю тобі поспілкуватися з мусорами, бажано десь у кабінеті. Тольки потім не пиши скаргу про катування або гвалтування, або про вимогу хабаря.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:18 Ответить
А є відео, де пересідали? Я не буду здивований, якщо на файлі, який показали мусора з вуличної камери, знайдуться сліди втручання.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:09 Ответить
Поки що таке відео не показували.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:21 Ответить
я питаю тому, що коли дивився відео з камери, де повернули на ліво з правого ряду, то мене відразу виникло почуття, що поліція бреше. Ці фото з разних місць, різних камер і скорише всього часу. Ось чому: Два фото. Порівняй.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:49 Ответить
"мужика" грохнули бо он земли под ногами не чувствовал и думал, что можно безнаказанно ездить синим и бить полицейских.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:20 Ответить
Поліцейського збив з ніг прийомом "кидок через стегно", а поліцейській розбив обличчя в кров.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:29 Ответить
Що це за арешт з 21 по 7 годину??? всі порядні люди в цей час і без арешту вдома відпочивають... злочинці сприймають подібний арешт, як перемогу над правосуддям.
показать весь комментарий
15.09.2023 16:17 Ответить
Це вона порядна людина?! Може для Дніпровських хачей порядна!
показать весь комментарий
15.09.2023 16:21 Ответить
ти читати й розуміти прочитане вмієш???
показать весь комментарий
15.09.2023 16:25 Ответить
Поліцейський так і сидить за вбивство з 21 по 7 годину, він покищо переміг закон.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:20 Ответить
термін "вбивство", застосовують до вбивці, коли ліквідують ворога, або злочинця про вбивство не може бути й мови... то богоугодна справа.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:52 Ответить
Ніколи не намагайтесь роз'яснювати щось те, у чому не розумієтеся і не будете виглядати йолупом.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до статті 115 Кримінального кодексу України
1. Вбивство - це винне, протиправне заподіяння смерті іншій людині. Залежно від вини суб'єкта злочину вбивство може бути умисним (статті 115 - 118) або необережним (ст. 119). Протиправність вбивства означає, що таке діяння заборонене кримінальним законом під загрозою кримінального покарання.
=======================
НЕ ДЯКУЙТЕ!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:01 Ответить
Богоугодній справі, ваші висери з "науково-практичними коментарями" до дупи... звісно, є ще й емоційна складова... вона допомагає рухатись вперед.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:32 Ответить
А, так Ви кольорований йолуп! Щось мені здається Ви ще адепт Володимира Олександровича по суміцниству... Рухайтесь вперед!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:55 Ответить
Чий я адепт, не вашої "логіки" висновки... , маршируйте за корабликом... там будете займатись "науковою практикою"...
показать весь комментарий
15.09.2023 21:19 Ответить
місце попереду корабля вже зафрахтоване для тебе йолупа. Тебе же недолугого туди післи ще два пости тому.
показать весь комментарий
16.09.2023 07:50 Ответить
читай поміж строк, уйо..ок, "науково-практичний" вум свій в дупі маскуй, тобі середнім пальчиком допомогти, чи краще держаком від лопати?
показать весь комментарий
16.09.2023 12:03 Ответить
Не заважайте їй вчинити, ПРИКРЕ самогубство!
Калашников з Чечетовим, теж розпальцівку мусолили, аж поки …
Ну, то таке… Максимум сприяння цій «убогій бахіні за гроші»…
Безкарність за таке, породжує великі і криваві рецидиви потім!
Піскун-рябошапка з венедіктовою, можуть підтвердити прикладами із своєї практики!!

Карати треба, бо будуть ще кривавіші наслідки!
показать весь комментарий
15.09.2023 16:20 Ответить
Ну ви не рівняйте цю шлюху з Чечетовим. Кому вона треба?
показать весь комментарий
15.09.2023 16:22 Ответить
Багато в чому ця **** і спрвокувала стрілянину і вбивство свого коханця на очах його ж дітей. Рідкісна потвора! Суд повинний належно оцінити її "подвиги"...
показать весь комментарий
15.09.2023 16:26 Ответить
Ця ***** зробила напад на жінку- поліцейську, на відео все видно..
показать весь комментарий
15.09.2023 16:27 Ответить
Эта с*ка держала полицейскую пока тот ублюдок совершал нападение на полицейского, это тварь еще та...
показать весь комментарий
15.09.2023 21:00 Ответить
Да я ваще, помогала полиции. Никуда не ехала, хотела перепарковаться.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:30 Ответить
Мент сядет лет на 8 за превышение.ст.365 УК Украины. Этой..дадут штраф за неподчиненее.Ментовку ..свидетельницу..потом уволят..за непрофессионализм..конец истории.
показать весь комментарий
15.09.2023 17:52 Ответить
Даже штрафа не будет. Все требования и действия полиции были незаконными.
показать весь комментарий
15.09.2023 18:56 Ответить
Все требования и действия полиции были законными.
показать весь комментарий
15.09.2023 22:36 Ответить
Дно та насмішка над законом
Нічний арешт…дома
ще треба не забути арештувати її в туалеті кожні 4 години,щоб і поспати змогла і в туалет сходити дома.
показать весь комментарий
15.09.2023 18:46 Ответить
А ты знаешь закон, что так пишешь?
показать весь комментарий
15.09.2023 18:55 Ответить
 
 