Стрельба в Днепре: участнице инцидента избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток

В Бабушкинском райсуде Днепра состоялось судебное заседание, на котором избрали меру пресечения женщине, находившейся в автомобиле во время инцидента с патрульными 29 августа, когда застрелили мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщается, прокурор просит о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой. Подозреваемая попросила отпустить ее под личное обязательство.

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - сказала она.

Женщина также рассказала, что патрульный не предоставил ей свое удостоверение. И отметила, что бежать после того, как остановили машину, она не собиралась.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.

Прокуроры и подозреваемая от комментариев журналистам отказались.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки машину, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

На следующий день Патрульная полиция обнародовала кадры с уличных камер наблюдения и камер полицейских, которые фиксировали ход инцидента.

Источники сообщают, что экспертиза подтвердила, что в крови погибшего было значительное содержание алкоголя.

Также стало известно, что полиция сообщила о подозрении находившейся за рулем авто женщине. Ей грозит до трех лет тюрьмы.