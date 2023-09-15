Телемарафон продолжится: Правительство выделило 1,7 млрд грн на финансирование в 2024 году иновещания, канала "Рада" и "Голосу України"
13 сентября 2022 Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2024 год. В нем, в частности, предусмотрено 1,7 млрд грн на финансирование иновещания и функционирования государственных СМИ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
" "Марафон"… будет продолжаться:
Иновещание Украины (на производство сериалов) заложили 1,5 млрд.
Это на 400 млн меньше, чем в этом году.
Канал "Рада" + "Голос України": 198,3 млн (+5,4 млн к этому году)
Итого: 1,7 млрд грн", - написал Железняк.
Он также сообщил, что объем финансирования в проекте госбюджета на 2024 год заложен на производство фильмов и сериалов.
"По сериалам - в следующем 2024 году хотят за деньги налогоплательщиков снять... 53 штуки сериалов и фильмов со 100% господдержкой", - написал нардеп.
Напомним, сегодня Кабинет министров принял проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда госбюджета в 1,56 трлн грн и расходами в 3,1 трлн грн.
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Ірина Геращенко.
17 лютого 22.
Плюси знову запрошують Шуфрича. Щотижня в Мосейчук він розповідав, що Україна напала на Україну, що це Порошенко бомбив Донбас. Російською мовою.
Голосом Кремля. Як і в Шустера.
Всі ці ток шоу розписувалися і режисерувалися на Банковій. Де складалися списки гостей.
Нема куди гроші діти ? Все на славетну дупу єдиного українського героя.
Припинять заливати телеканали грошима, ті ТАКЕ почнуть мовити, що Майдан-3 трапиться за кілька днів, не зважаючи ні на яку війну!
Барабани в студію!
ВОНО І НЕ ДВИНО - ТОЙ ТЕЛЕМАРАФОН МАСКУЄ ЗАПАХ І КОЛІР КАЛОВИХ МАС В ЯКИХ ВИМАЗАНА Зе ВЛАДА. Забери цей лайномарафон і всі побачать наскільки Зе влада перемазана лайном і смердить на весь світ.