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Телемарафон продолжится: Правительство выделило 1,7 млрд грн на финансирование в 2024 году иновещания, канала "Рада" и "Голосу України"

марафон,телемарафон

13 сентября 2022 Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2024 год. В нем, в частности, предусмотрено 1,7 млрд грн на финансирование иновещания и функционирования государственных СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

" "Марафон"… будет продолжаться:
Иновещание Украины (на производство сериалов) заложили 1,5 млрд.
Это на 400 млн меньше, чем в этом году.
Канал "Рада" + "Голос України": 198,3 млн (+5,4 млн к этому году)
Итого: 1,7 млрд грн", - написал Железняк.

Он также сообщил, что объем финансирования в проекте госбюджета на 2024 год заложен на производство фильмов и сериалов.

"По сериалам - в следующем 2024 году хотят за деньги налогоплательщиков снять... 53 штуки сериалов и фильмов со 100% господдержкой", - написал нардеп.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда госбюджета в 1,56 трлн грн и расходами в 3,1 трлн грн.

Автор: 

бюджет (4835) госбюджет (1186) иновещание (9) Железняк Ярослав (420) телеканал Рада (19)


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Топ комментарии
+31
Мразі...((
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15.09.2023 16:39
+28
Плата за лояльность. По сути это взятка журналистам, чтобы славили власть.
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15.09.2023 16:40
+27
"Г+Г" ще мільйонів підкинуть. Це ж найпатріотичніший, найулюбленіший канал презедента.

Ірина Геращенко.

17 лютого 22.
Плюси знову запрошують Шуфрича. Щотижня в Мосейчук він розповідав, що Україна напала на Україну, що це Порошенко бомбив Донбас. Російською мовою.

Голосом Кремля. Як і в Шустера.
Всі ці ток шоу розписувалися і режисерувалися на Банковій. Де складалися списки гостей.

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15.09.2023 16:38
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😡😡😡
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15.09.2023 16:37 Ответить
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15.09.2023 16:38 Ответить
Нє ну серіали самии раз
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15.09.2023 16:38 Ответить
"Г+Г" ще мільйонів підкинуть. Це ж найпатріотичніший, найулюбленіший канал презедента.

Ірина Геращенко.

17 лютого 22.
Плюси знову запрошують Шуфрича. Щотижня в Мосейчук він розповідав, що Україна напала на Україну, що це Порошенко бомбив Донбас. Російською мовою.

Голосом Кремля. Як і в Шустера.
Всі ці ток шоу розписувалися і режисерувалися на Банковій. Де складалися списки гостей.

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15.09.2023 16:38 Ответить
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15.09.2023 16:39 Ответить
Мразі...((
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15.09.2023 16:39 Ответить
Плата за лояльность. По сути это взятка журналистам, чтобы славили власть.
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15.09.2023 16:40 Ответить
пора вже втрутитись Фашингтонському обкому
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15.09.2023 16:40 Ответить
та наче США навіть людину виділили, яка буде контролбвати відновлення України та погоджувати виділення грошей в обмін на реформи)))
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15.09.2023 16:48 Ответить
Нехай будЕ.. у нас мільйони, яких цей чудомарафон заспокоює.. кожен розуміє,що це фактично "надобраніч малюки", але нехай наші мамки лягають спати під ці співи.. кожен і так розумію що до чого і куди..
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15.09.2023 16:40 Ответить
моїй мамці 62, і вона це не може слухати, бо в нас немає телевізора))) а ле є радіо))) усю інфу вона дізнається з нету!!! кому вони це крутитимуть коли світла не буде, краще б енернетику ремонтували!!!
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15.09.2023 16:47 Ответить
Нічого собі , мільярди пробалакують.
Нема куди гроші діти ? Все на славетну дупу єдиного українського героя.
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15.09.2023 16:41 Ответить
Єдиний марафон кує єдину перемогу, щоправда серед моїх друзів- знайомих немає таких, хто дивиться чи слухає марафон, навіть пенси сидять в Інеті. Одним словом народні гроші до вітру, вірніше до приватних кишень шоуменів. Не до добра це в країні яку плюндрує ворожа армія.
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15.09.2023 16:42 Ответить
мародерство імені Зєлєнскага по усих фронтах продовжується... і пачіму ми нє в НАТЄ?
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15.09.2023 16:43 Ответить
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15.09.2023 16:43 Ответить
В мене немає телевізору!!! то чому з моїх податків сплачується це лайно? а не ремонт енергетики, кому вони це будуть крутити коли не буде світла???
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15.09.2023 16:43 Ответить
Вони вам швидше телевізор куплять ніж відмовляться від телемарахфону((
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15.09.2023 17:07 Ответить
бред кто ту раду смотрит тупой зе распил
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15.09.2023 16:44 Ответить
Зебандити роблять ставку на зомбоящик
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15.09.2023 16:44 Ответить
вот же ****** , для военных денег нет , а для этой ********* деньги есть .
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15.09.2023 16:45 Ответить
Як ця зелесрань вже заї@ала
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15.09.2023 16:46 Ответить
А що їм робити?!
Припинять заливати телеканали грошима, ті ТАКЕ почнуть мовити, що Майдан-3 трапиться за кілька днів, не зважаючи ні на яку війну!
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15.09.2023 16:50 Ответить
Збирайте на дрони, турнікети, допомогу військовим, а ми телемарафон продовжуємо.
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15.09.2023 16:51 Ответить
Как уже этот говнофон задолбал !
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15.09.2023 16:52 Ответить
Походу міністра з теле/радіовіщання підмазують, Резніков 2.0, чи 1.0 пересів в це крісло?
Барабани в студію!
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15.09.2023 16:56 Ответить
кровавый барыга наживается на войне
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15.09.2023 17:00 Ответить
От мразі! Свобода слова, млять😠! Повимикали нормальні канали і пилять гроші🔪💵. Де Еспресо, Прямий?? Чому на телебаченні люди не бачать професійних журналістів?
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15.09.2023 17:01 Ответить
А, що хтось дивиться наразі ТВ ??? Як сказав хтось з Чесних Журналістів : "Фарисейська політика" - короткий опис реальності, в якій ми всі живемо... і там цей фарс 24/7
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15.09.2023 17:16 Ответить
Дивляться. Моя мама маэ 85 рокiв i живе полiтикою. Слава Богу, що на нашому кабельному э тi всi канали, що х.уйло закрило. Вона тiльки iх i дивиться. А вiд г+г - тошнить.
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15.09.2023 17:53 Ответить
Про що хоч серіали будуть?
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15.09.2023 17:29 Ответить
Дебілізація буде тривати і далі.
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15.09.2023 17:34 Ответить
Бойкотувати б цю єдину зевилизуючу помийку, так зебарани ж "на єта пайтіть нє могут"
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15.09.2023 18:02 Ответить
Майже 2 мільярди гривень Боневтік витрачає на новітнішу зброю для одурманювання 73% - телемарафон. Як же йому хочеться і далі сидіти біля корита. Нічого вже не вийде і не потрібно старатися, такої лафи більше нарід не дасть, бо половина з них загинула, або виїхала за кордон. Як не крути, а попереду величезні випробовування - тюрма і мівіна.
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15.09.2023 18:07 Ответить
Зелена шайка думає й далі пускати пилюку в очі! Але судимі і в бігах будуть!
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15.09.2023 18:40 Ответить
Не буду здивований якщо західна допомога зменшиться пропорційно.
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15.09.2023 18:54 Ответить
Телемарафон триватиме: Уряд виділив 1,7 млрд грн на фінансування в 2024 році іномовлення, каналу "Рада" та "Голосу України" Джерело:
ВОНО І НЕ ДВИНО - ТОЙ ТЕЛЕМАРАФОН МАСКУЄ ЗАПАХ І КОЛІР КАЛОВИХ МАС В ЯКИХ ВИМАЗАНА Зе ВЛАДА. Забери цей лайномарафон і всі побачать наскільки Зе влада перемазана лайном і смердить на весь світ.
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15.09.2023 19:20 Ответить
Кончені тварюки...
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15.09.2023 21:23 Ответить
 
 