Телемарафон продолжится: Правительство выделило 1,7 млрд грн на финансирование в 2024 году иновещания, канала "Рада" и "Голосу України"

13 сентября 2022 Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2024 год. В нем, в частности, предусмотрено 1,7 млрд грн на финансирование иновещания и функционирования государственных СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

" "Марафон"… будет продолжаться:

Иновещание Украины (на производство сериалов) заложили 1,5 млрд.

Это на 400 млн меньше, чем в этом году.

Канал "Рада" + "Голос України": 198,3 млн (+5,4 млн к этому году)

Итого: 1,7 млрд грн", - написал Железняк.

Он также сообщил, что объем финансирования в проекте госбюджета на 2024 год заложен на производство фильмов и сериалов.

"По сериалам - в следующем 2024 году хотят за деньги налогоплательщиков снять... 53 штуки сериалов и фильмов со 100% господдержкой", - написал нардеп.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда госбюджета в 1,56 трлн грн и расходами в 3,1 трлн грн.