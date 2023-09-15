Шойгу анонсировал 14 новых кораблей для ВМС РФ в 2023 году, ранее Путин обещал 30

Министр обороны России Сергей Шойгу 15 сентября заявил, что российский флот получил два новых корабля в этом году и должен получить еще 12 до конца 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что российский флот получит 30 новых кораблей в 2023 году. Шойгу не назвал причину резкого сокращения ожидаемых поставок.

Также глава российского Минобороны заявил, что РФ разрабатывает новые атомные подлодки и подводные беспилотники.

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