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Шойгу анонсировал 14 новых кораблей для ВМС РФ в 2023 году, ранее Путин обещал 30

шойгу,путин

Министр обороны России Сергей Шойгу 15 сентября заявил, что российский флот получил два новых корабля в этом году и должен получить еще 12 до конца 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что российский флот получит 30 новых кораблей в 2023 году. Шойгу не назвал причину резкого сокращения ожидаемых поставок.

Также глава российского Минобороны заявил, что РФ разрабатывает новые атомные подлодки и подводные беспилотники.

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Автор: 

ВМФ РФ (180) корабль (2040) путин владимир (31216) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+10
Ви їх всі в Крим підганяйте, ми їх порахуємо ...
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15.09.2023 16:45
+10
Примерно так......

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15.09.2023 16:45
+10
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15.09.2023 17:02
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Нігуя собі санкціі
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15.09.2023 16:44 Ответить
Ви їх всі в Крим підганяйте, ми їх порахуємо ...
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15.09.2023 16:45 Ответить
Примерно так......

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15.09.2023 16:45 Ответить
Ага. З гімна та палок
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15.09.2023 16:45 Ответить
один поц хрюкав про 30... інший поц хрюкає про 14... пройшло майже 9 місяців, спромоглися на два.... задача для другокласників - скільки буде до кінця року?
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15.09.2023 16:46 Ответить
1 надувний авіаносець
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15.09.2023 17:25 Ответить
молодець - відмінно!
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15.09.2023 17:46 Ответить
Карабли будут надувные , и двухместные !
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15.09.2023 16:47 Ответить
Московія під санкціями випускає снаряди, ракети, кораблі, танки, а Україна без санкцій і допомогою усього цивілізованого світу - кладе асфальт і тротуарну плитку.
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15.09.2023 16:47 Ответить
І стадіони з тенісними кортами!
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15.09.2023 17:01 Ответить
Весь цивілізований світ допомагає Україні… не програти. А "виграти" та "не програти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
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15.09.2023 17:35 Ответить
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15.09.2023 16:49 Ответить
Єх раз,істчьо раз-сотий раз ні підераст..
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15.09.2023 17:06 Ответить
лучше нет вла..лища чем очко таваришча
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15.09.2023 17:22 Ответить
Вони станом душі підерасти.
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15.09.2023 18:49 Ответить
Тобто топління рашен-корит поставлено на промисловий конвєер. А 16 штук рашисти самі розікрали.
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15.09.2023 16:54 Ответить
чому в нас жодного ?
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15.09.2023 16:58 Ответить
Шойгу! Герасимов! Где корабли? Ещё 16 штук
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15.09.2023 16:59 Ответить
Так Шойгу півроку тому анонсував 35 нових дивій у російській армії на протязі 3 років, а рік тому анонсував 15 міст-мільйонників на Далекому Сході через 10 років
Нехай собі, анонсіруєт. Хтось анонсіруєт, хтось онаніруєт, у кожного своє заняття, аби іншим не заважав.
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15.09.2023 17:01 Ответить
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15.09.2023 17:02 Ответить
І всі для чорноморського флоту. І упереджуючи заперечення: впевнений, що Ердоган пропустить.
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15.09.2023 17:05 Ответить
багато військових посудин парашників пропустив Ердоган після 24 ?
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15.09.2023 17:19 Ответить
Поки що не пропустив жодної. Але комплектуючі для військової техніки постачає. Запропонують прийнятну ціну - пропустить і посудини.
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15.09.2023 17:39 Ответить
це ваші думки, а по факту Ердоган чітко виконує конвенцію Монтре, за якою прохід військових корит заборонено. І так там нічого не сказано про перевезення цивільними коритами комплектуючих чи ракет пво
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15.09.2023 22:32 Ответить
Мільярд дерев за три роки, космодром, і бабушкофони кожному піонеру?
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15.09.2023 17:10 Ответить
А що сказав Малюк?!
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15.09.2023 17:16 Ответить
неплохо неплохо. Два корыта в год это ниачем. Потопят
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15.09.2023 17:59 Ответить
Малюкам на закуску 😁
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15.09.2023 18:21 Ответить
6+6=11
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15.09.2023 18:32 Ответить
Бо 16 ЗСУ вже потопили. Шайга не встигає...😂💥🇺🇦
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15.09.2023 18:36 Ответить
Типа тунец.
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15.09.2023 22:11 Ответить
 
 