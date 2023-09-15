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Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" поразил ракетный корабль РФ "Самум", - источник

самум

Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ. 

Морской дрон СБУ вчера атаковал ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.

"Морський малюк" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль утратил ход.

Оккупантам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для атаки на корабль рашистов СБУ применила экспериментальный образец морского дрона, работающего даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами.

Во время операции высота волн достигала 1,5-2 метра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака морских дронов на российский патрульный корабль. ВИДЕО

Автор: 

корабль (2040) СБУ (19861) уничтожение (6837) дроны (3848)


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Топ комментарии
+95
Морському малюку-респект...
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15.09.2023 16:48
+73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) «Самум» - российский малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239. Находится в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Является крупнейшим в своём подклассе в практике российского и мирового кораблестроения быстроходным боевым кораблём, использующим гидродинамическую платформу - катамаран с аэростатической воздушной разгрузкой Построен на Зеленодольском судостроительном заводе и, после опытной эксплуатации, вошёл в 1999 году в состав сил постоянной готовности Черноморского флота, где уже служил однотипный корабль «Бора». По ударному потенциалу этому кораблю на Черноморском флоте нет равных: при бо́льшей скорости по ударному вооружению эквивалентен эсминцу проекта 956, но по габаритам остаётся в классе МРК. По итогам 2016 года «Самум» возглавил список лучших кораблей второго ранга Черноморского флота[1].

Нiякой горилци не вистачить с такiмi новинами. Слава Украiнi! 👍👆
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15.09.2023 16:54
+72
уявляю що буде коли цей малюк подорослішає...
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15.09.2023 16:51
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после последней посудины чф флота, в отношении всех НПЗ на территории раиси нужно вводить санкции дронами
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16.09.2023 00:51 Ответить
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16.09.2023 02:18 Ответить
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16.09.2023 02:23 Ответить
СБУ активно пытается отмыться от грязи Обвинения в сотрудничестве с криминалом и ФСБ пытаются отмыть морскими дровами к. которым они не имеют не малейшего отношения.
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16.09.2023 06:47 Ответить
SeaBoy хiба це "малюк"!? Не seaKIDS
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16.09.2023 10:17 Ответить
Добра новина я задоволений ,рік почався не погано
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16.09.2023 10:27 Ответить
укусил комар слона
и слону пришла хана.
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16.09.2023 11:32 Ответить
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