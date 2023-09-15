Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" поразил ракетный корабль РФ "Самум", - источник
Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Морской дрон СБУ вчера атаковал ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.
"Морський малюк" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль утратил ход.
Оккупантам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.
Для атаки на корабль рашистов СБУ применила экспериментальный образец морского дрона, работающего даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами.
Во время операции высота волн достигала 1,5-2 метра.
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+95 Александр Чуднивец #474549
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+73 Maxim Ak-Murza #550960
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+72 Александр Чуднивец #474549
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