Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" поразил ракетный корабль РФ "Самум", - источник

Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Морской дрон СБУ вчера атаковал ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.

"Морський малюк" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль утратил ход.

Оккупантам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для атаки на корабль рашистов СБУ применила экспериментальный образец морского дрона, работающего даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами.

Во время операции высота волн достигала 1,5-2 метра.

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