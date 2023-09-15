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Новости Агрессия России против Украины Война
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Командующий ВВС Олещук об ударах по российским кораблям: "Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое"

storm,shadow

Украина наносила удары по российским кораблям в Севастополе с помощью крылатых ракет союзников: британскими Storm Shadow и французскими Scalp.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что "британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

По словам Олещука, это "совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения не придумаешь".

"Докладываю! Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp - под правое. Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта", - отметил он.

Олещук подчеркнул, что под крыльями бомбардировщиков "найдется место" и для немецкой дальнобойной ракеты Taurus.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германские депутаты написали Шольцу письмо с требованием передать Украине ракеты Taurus: Нужны, чтобы ослабить военную логистику РФ

"Тогда "игру в города" можно продолжать еще эффективнее", - добавил Олещук. Он также поблагодарил западных партнеров "за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю!"

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Автор: 

крылатые ракеты (878) город Севастополь (1759) Черноморский флот РФ (1558) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+25
Подяка Великій Британії і Франції за такі потрібні ракети. 🇬🇧🇫🇷

Подяка Німеччині наперед за правильне рішення. 🇩🇪

Величезна подяка Українським Пілотам за вправність. 💙💛
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15.09.2023 17:32
+15
"Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp - під праве"

І шторм можна зорганізувати, і скальпи зняти!
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15.09.2023 17:33
+12
Тобто спочатку лівий з боку а потім хук правою-гарна та дієва комбінація...
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15.09.2023 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Тобто спочатку лівий з боку а потім хук правою-гарна та дієва комбінація...
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15.09.2023 17:32 Ответить
Шольц, де Таурус ?!
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15.09.2023 17:40 Ответить
так, нема ж куди ціпляти.
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15.09.2023 17:45 Ответить
причепом полетить
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15.09.2023 18:04 Ответить
Подяка Великій Британії і Франції за такі потрібні ракети. 🇬🇧🇫🇷

Подяка Німеччині наперед за правильне рішення. 🇩🇪

Величезна подяка Українським Пілотам за вправність. 💙💛
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15.09.2023 17:32 Ответить
...а ще ми запускаємо ігнатів
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15.09.2023 17:33 Ответить
"Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp - під праве"

І шторм можна зорганізувати, і скальпи зняти!
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15.09.2023 17:33 Ответить
Не зовсім зрозуміло:
А хто тоді втирав про "Нептуни"?!
Чи то "Нептунами" С-400 зносили?
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15.09.2023 17:41 Ответить
так
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15.09.2023 17:44 Ответить
"Нептун" з поверхні. До 280км.
Не чув про модифікацію для літаків!
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15.09.2023 18:38 Ответить
А навіщо про це патякати на увесь білий світ?
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15.09.2023 17:42 Ответить
Это троллинг.
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15.09.2023 17:45 Ответить
Ааа, ну тогда ладно)
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15.09.2023 18:06 Ответить
А то раньше весь мир думал, что эти ракеты требушетом в Севастополь забрасывают?
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15.09.2023 18:34 Ответить
Ага! Тільки з рогача!😂
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15.09.2023 18:40 Ответить
Ну і нашо ви Тора злили - а така економія була б, а тепер ( так комент тупий - але хто розуміє той зрозуміє що він не настільки тупий хоча і тупий).
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15.09.2023 19:33 Ответить
Написано же - для рекламы ракет) Что бы потенциальные покупатели знали про их эффективность.
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15.09.2023 19:50 Ответить
Да -- вчора ж Шахеди прилітали за літаками -- але хер вгадали
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15.09.2023 17:42 Ответить
А " Taurus", русня, скоро будут цеплять по центру, к фюзеляжу. Вам понравиться.
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15.09.2023 17:43 Ответить
Без м'якого знаку .
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15.09.2023 18:10 Ответить
Педагог?
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15.09.2023 19:12 Ответить
"Шторм" ми підвішуємо під праве крило,"скальп" - під праве - сказав Олещук.Потім подумав і додав - "єта нє блєф"...
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15.09.2023 17:44 Ответить
Від перестановки доданків, сума тільки покращується..
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15.09.2023 17:47 Ответить
Смотри не перепутй, кутузов!
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15.09.2023 18:09 Ответить
британська зліва, французька справа, український пілот , так виглядає дружба
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15.09.2023 18:10 Ответить
Дружба народов выглядит именно так )
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15.09.2023 18:11 Ответить
Дуже добре придумав відповідь, щоб всі були в рівних умовах!!! Британії та Франції велике спасибі за такі класні ракети!!!!
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15.09.2023 18:12 Ответить
Неплохо потроллил. Реально ничего не сказал, просто посыпал каламбурами. Правильно наверное...
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15.09.2023 18:16 Ответить
реального он сказал, - продолжение следует!
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15.09.2023 18:36 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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15.09.2023 18:32 Ответить
Цей вислів - один з кращих зразків військової дипломатії
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15.09.2023 19:48 Ответить
 
 