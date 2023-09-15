Командующий ВВС Олещук об ударах по российским кораблям: "Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое"

Украина наносила удары по российским кораблям в Севастополе с помощью крылатых ракет союзников: британскими Storm Shadow и французскими Scalp.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что "британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

По словам Олещука, это "совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения не придумаешь".

"Докладываю! Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp - под правое. Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта", - отметил он.

Олещук подчеркнул, что под крыльями бомбардировщиков "найдется место" и для немецкой дальнобойной ракеты Taurus.

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"Тогда "игру в города" можно продолжать еще эффективнее", - добавил Олещук. Он также поблагодарил западных партнеров "за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю!"

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".