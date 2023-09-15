Псевдоректора Херсонского аграрного университета будут судить за госпредательство и сотрудничество с оккупантами

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей начальницы одного из отделов Госпродпотребслужбы в Херсонской области, которая "возглавила" захваченный Херсонский государственный аграрно-экономический университет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей начальницы одного из отделов Госпродпотребслужбы в Херсонской области по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч.3 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июле 2022 года обвиняемая возглавила захваченный Херсонский государственный аграрно-экономический университет, вступив в должность так называемого "ректора".

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Она организовывала образовательный процесс по стандартам России и российским учебникам, занималась отбором преподавателей и абитуриентов.

Женщина лично читала лекции на русском языке, активно участвовала в пророссийских мероприятиях, обеспечивала выдачу дипломов российского образца.

Также при ее содействии в помещении учебного заведения был размещен избирательный участок для проведения псевдореферендума по выходу Херсонщины из состава Украины и присоединению территории к России, о чем она публично заявляла в российских СМИ.