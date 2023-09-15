РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5864 посетителя онлайн
Новости
3 492 20

Псевдоректора Херсонского аграрного университета будут судить за госпредательство и сотрудничество с оккупантами

колаборантка

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей начальницы одного из отделов Госпродпотребслужбы в Херсонской области, которая "возглавила" захваченный Херсонский государственный аграрно-экономический университет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей начальницы одного из отделов Госпродпотребслужбы в Херсонской области по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч.3 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июле 2022 года обвиняемая возглавила захваченный Херсонский государственный аграрно-экономический университет, вступив в должность так называемого "ректора".

Читайте также: В Херсоне задержан вражеский корректировщик, работавший на депутата Госдумы РФ, - СБУ

Она организовывала образовательный процесс по стандартам России и российским учебникам, занималась отбором преподавателей и абитуриентов.

Псевдоректора Херсонского аграрного университета будут судить за госпредательство и сотрудничество с оккупантами 01

Женщина лично читала лекции на русском языке, активно участвовала в пророссийских мероприятиях, обеспечивала выдачу дипломов российского образца.

Также при ее содействии в помещении учебного заведения был размещен избирательный участок для проведения псевдореферендума по выходу Херсонщины из состава Украины и присоединению территории к России, о чем она публично заявляла в российских СМИ.

Автор: 

вуз (905) Херсон (2796) государственная измена (1532) коллаборационизм (870)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
в суки прізвище є? чи читачам займатись конспірологією?
показать весь комментарий
15.09.2023 18:15
+7
Ой яка цікава новина, ні прізвища та імені, ні фотографії, ні назви навчального закладу. Баба Маня розказала?
показать весь комментарий
15.09.2023 18:22
+4
І ніхто не знає, хто це...
показать весь комментарий
15.09.2023 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в суки прізвище є? чи читачам займатись конспірологією?
показать весь комментарий
15.09.2023 18:15 Ответить
І ніхто не знає, хто це...
показать весь комментарий
15.09.2023 18:16 Ответить
угрофинская кацапка таких много
показать весь комментарий
15.09.2023 18:16 Ответить
Знов цей пляцький нопперапон!
показать весь комментарий
15.09.2023 18:17 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
15.09.2023 18:17 Ответить
Ой яка цікава новина, ні прізвища та імені, ні фотографії, ні назви навчального закладу. Баба Маня розказала?
показать весь комментарий
15.09.2023 18:22 Ответить
льогкая небрітость?
сексі.....
показать весь комментарий
15.09.2023 18:23 Ответить
А для чого її поголили??
показать весь комментарий
15.09.2023 18:25 Ответить
то она немытая
показать весь комментарий
15.09.2023 18:44 Ответить
а бакланов-адвакат.
показать весь комментарий
15.09.2023 18:25 Ответить
а че у нее шея не мытая
показать весь комментарий
15.09.2023 18:43 Ответить
https://youtu.be/Vz3KTHbgMWE?si=zeVPESokndyr4SYN ....
ЗеКодломойский уже великий....😁рехВОРматор...
показать весь комментарий
15.09.2023 18:50 Ответить
В июле 2022 года обвиняемая возглавила захваченный Херсонский государственный аграрно-экономический университет, вступив в должность так называемого "ректора"
Женщина лично читала лекции на русском языке, активно участвовала в пророссийских мероприятиях, обеспечивала выдачу дипломов российского образца. Источник: .
9 ноября 2022 года российское командование сообщило об отступлении ВС РФ и сдаче Херсона.
Она выдавала дипломы херсонской молодежи, которая посчитала себя обиженной войной, и решила закончить университет при кацапах?
Или выпускник 95-го года, потерял диплом, и по архивным данным решил его восстановить?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:28 Ответить
Таких сєпарів і колаборантів пачками судять в кожному райсуді але ЗАОЧНО !
То нехай відверто скажуть що перебуває на т.о.т. і її оголосили в розшук
показать весь комментарий
15.09.2023 19:41 Ответить
двічі тупа баба: тусила з окупантами і не звалила вчасно
показать весь комментарий
15.09.2023 19:49 Ответить
В тексті новини відсутня інформація про арешт. Мабуть судитимуть заочно.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:13 Ответить
Также Евгения Чернышева помогала организовывать в помещении заведения фейковый референдум по «присоединению» Херсонщины к составу России https://investigator.org.ua/news-2/252466/
показать весь комментарий
15.09.2023 20:25 Ответить
Поймать и жестко насовать😂
показать весь комментарий
15.09.2023 21:09 Ответить
Запенить.
показать весь комментарий
15.09.2023 22:09 Ответить
Мутная рожа!!!
показать весь комментарий
17.09.2023 12:58 Ответить
 
 