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Бельгия подготовила для отправки в Украину первые 10 отремонтированных бронетранспортеров М113, - СМИ

бтр,m113

Бельгия подготовила для предоставления украинской армии первую партию отремонтированных бронетранспортеров M113.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая партия из 10 бронемашин M113, модернизированных компанией John Cockerill Defense (JCD), будет отправлена в Украину в результате инициативы, финансируемой Бельгией, Нидерландами и Великим Герцогством Люксембург. Помимо этого, бельгийский концерн изучает и другие возможности продолжения поддержки украинской армии", - говорится в сообщении.

Согласно контракту, заключенному из Минобороны Бельгии, компания JCD до конца ноября возобновит и оснастит пулеметом 40 транспортных машин M113.

"Первые машины были переданы бельгийской армии в конце августа с задачей организовать их отправку в Украину", - отмечается в сообщении.

Совет министров Бельгии одобрил 16 июня поставки Украине этих бронетранспортеров, снятых с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад. Речь идет об американских гусеничных БТР, запущенных в производство в начале 1960-х годов.

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M113 – это транспортное средство, используемое армиями многих стран мира для перемещения пехотинцев на поле боя из одной точки в другую. Эти БТР оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на машинах можно установить пулеметы.

Автор: 

Бельгия (392) БТР (364)


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Топ комментарии
+10
У Ростові раптово запалав склад електротехнічного обладнання
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15.09.2023 18:45
+6
ета апять савпадєніє і апять случайнає...
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15.09.2023 19:02
+5
Бредлі це БМП, а М113 це БТР. У кожного своя роль.
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15.09.2023 19:03
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У Ростові раптово запалав склад електротехнічного обладнання
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15.09.2023 18:45 Ответить
ета апять савпадєніє і апять случайнає...
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15.09.2023 19:02 Ответить
Хороша новина
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15.09.2023 18:55 Ответить
отремонтируем и снова в бой
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15.09.2023 19:01 Ответить
Бредли лучше , очень хорошие отзывы наших воинов о нем
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15.09.2023 18:59 Ответить
Бредлі це БМП, а М113 це БТР. У кожного своя роль.
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15.09.2023 19:03 Ответить
шо в лоб ,шо по лбу
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15.09.2023 19:08 Ответить
БМП обладает большей огневой мощью, чем БТР, но уровень защиты у них примерно сопоставим.
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15.09.2023 19:10 Ответить
Може і так - але у випадку Бредлі і М113 захист все таки відрізняється .
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15.09.2023 19:27 Ответить
https://mnews.world/ru/news/v-daniyu-pribyli-pervye-f-35-vzamen-f-16-kotorye-peredadut-ukraine В Данию прибыли первые F-35 взамен F-16
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15.09.2023 19:07 Ответить
Все іде по плану.
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15.09.2023 19:12 Ответить
Призываю всех украинцев подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764 Осталось собрать менее половины голосов. Без существенной военной помощи война затягивается и приносит новые жертвы и разрушения.
Распространите эту информацию везде, где только возможно. Вместе нам удастся сдвинуть ленд-лиз с мёртвой точки и быстрее выдворить агрессора с нашей земли.
До окончания подписания петиции осталось всего 8 дней !
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15.09.2023 20:47 Ответить
Подяка Бельгії! Уявіть таку новину в 2014-му році....
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15.09.2023 21:17 Ответить
 
 