Бельгия подготовила для отправки в Украину первые 10 отремонтированных бронетранспортеров М113, - СМИ

Бельгия подготовила для предоставления украинской армии первую партию отремонтированных бронетранспортеров M113.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая партия из 10 бронемашин M113, модернизированных компанией John Cockerill Defense (JCD), будет отправлена в Украину в результате инициативы, финансируемой Бельгией, Нидерландами и Великим Герцогством Люксембург. Помимо этого, бельгийский концерн изучает и другие возможности продолжения поддержки украинской армии", - говорится в сообщении.

Согласно контракту, заключенному из Минобороны Бельгии, компания JCD до конца ноября возобновит и оснастит пулеметом 40 транспортных машин M113.

"Первые машины были переданы бельгийской армии в конце августа с задачей организовать их отправку в Украину", - отмечается в сообщении.

Совет министров Бельгии одобрил 16 июня поставки Украине этих бронетранспортеров, снятых с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад. Речь идет об американских гусеничных БТР, запущенных в производство в начале 1960-х годов.

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M113 – это транспортное средство, используемое армиями многих стран мира для перемещения пехотинцев на поле боя из одной точки в другую. Эти БТР оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на машинах можно установить пулеметы.