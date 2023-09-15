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Россияне 6 раз за день обстреляли Никополь на Днепропетровщине: повреждено учебное заведение и частное предприятие

дніпропетровщина,нікопольщина

В течение 15 сентября российские войска из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг не оставляет в покое Никополь. Шесть обстрелов из тяжелой артиллерии в течение дня. Российские оккупанты повредили в городе учебное заведение. Там вылетели окна. Также изуродовано хозяйственное сооружение и частное предприятие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что также оборвана линия электропередачи. Информация еще уточняется.

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Предварительно раненых и погибших нет. В других населённых пунктах области день прошел без атак.

Автор: 

обстрел (26942) Никополь (1006) Днепропетровская область (3896)


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Ублюдки, щоб їм стонадцять болячок і сім пропасниць
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15.09.2023 18:59 Ответить
 
 