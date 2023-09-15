РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6135 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 170 33

Украина немедленно нуждается в дальнобойных ракетах. Мне это более чем понятно, – Бербок

бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок полностью осознает потребность Украины в дальнобойных ракетах, но вопрос их передачи не прост.

Об этом она заявила в прямом эфире телеканала Welt из Вашингтона, где дипломат находится с визитом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина немедленно нуждается в дальнобойных ракетах... Мне это более чем понятно, насколько важно освободить людей на востоке Украины", - сказала Бербок, но уклонилась от прямого ответа, когда Германия может принять решение и может ли совместное с США объявление состояться на следующей неделе, когда украинский лидер будет, как планируется, в Соединенных Штатах.

Она отметила, что ФРГ тесно и доверительно сотрудничает по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки, так что решение зависит во многом и от них, как это было в вопросах поставок других высокотехнологичных систем вооружений.

Читайте также: Бербок и Блинкен обсудят усиление ПВО Украины

"Этот вопрос нуждается в доверии, взаимности", - подчеркнула дипломат, добавив, что "дьявол всегда кроется в деталях".

Глава МИД признала, что британцы, французы уже поставили свои ракеты, но отметила, что "немецкая система – совершенно другая, она особенная, очень современная".

Бербок напомнила, что непосредственно перед визитом в США находилась с визитом в Киеве. Там она обсуждала вопросы Taurus, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бербок встречается со своим американским коллегой Энтони Блинкеном (представителем Демократической партии), в то же время для нее было важно поговорить с политиками-республиканцами, ведь хорошие трансатлантические отношения базируются на двухпартийной поддержке со стороны США. Это касается, в частности, общей политики в отношении России и жестокой войны президента Путина против Украины.

Читайте также: Ракеты Taurus невозможно передать Украине так же быстро, как танки или ПВО, - Бербок

Бербок заявила, что одной из тем встреч в США было заручиться тем, что массивная и долгосрочная финансовая и другая поддержка Украины будет продолжена.

"Лучше всего мы сможем поддержать Украину только работая рука об руку – Европа, США и другие страны. Это отвечает интересам всех в этом мире. Если бы Путин добился успеха со своей агрессией, это был бы другой мир, … мы должны предотвратить это вместе", - сказала Бербок.

Автор: 

крылатые ракеты (878) Анналена Бербок (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Отакі німці нам потрібні!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:14
+16
Джонсонюк і Берботюк наші друзі.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:14
+7
Міністерка Бербок адекватно оцінює ситуацію. Єле є ще таке поняття в ******** дипломатії, як scholzing. Тобто мняти яйця, підграючи ворогу. Термін придуманий, здається, британськими журналістами.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отакі німці нам потрібні!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:14 Ответить
Джонсонюк і Берботюк наші друзі.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:14 Ответить
Берботиха.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:45 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2023 19:15 Ответить
Міністерка Бербок адекватно оцінює ситуацію. Єле є ще таке поняття в ******** дипломатії, як scholzing. Тобто мняти яйця, підграючи ворогу. Термін придуманий, здається, британськими журналістами.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:16 Ответить
При усій повазі,,але Це,вже доходе до моразму!,(,
показать весь комментарий
15.09.2023 19:18 Ответить
Язиком пистіти, не мішки тягати..
показать весь комментарий
15.09.2023 19:20 Ответить
Ти те саме робиш.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:44 Ответить
з кожною заявою вона здається мені все гарніше і красивіше , що зі мною?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:24 Ответить
Это гены играют.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:46 Ответить
Та нє , почекайте ще пару років доки Північна Корея, Іран та Китай всю Україну роз##буть вщент
показать весь комментарий
15.09.2023 19:26 Ответить
Шкода, що Олена Бербоченко - це не весь уряд Німіччини, а лише одне з відмств.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:33 Ответить
И добавила:"Но Зе.всё просрал-стадионы,дороги,мемориалы, озеленение,тротурные плитки"
Где вы этого дебила нашли-спросила она.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:34 Ответить
Коли повертаєшся до Неньки,гніда кацапська?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2023 19:37 Ответить
гниды малоросские выбрали колени перед куйло в 2019….и ракеты Пороха-Турчинова в асфальт закатали…чуйка что ты один из них…
показать весь комментарий
15.09.2023 19:57 Ответить
Чуйка що ти кацапське блювотіння,відразу йдеш на ***.Чуйка не підвела🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2023 20:12 Ответить
Ты на на нем сидишь с тех пор как колени выбрал перед куйло…и не слазишь….это ты кацап…. Украинец на коленях это НОНСЕНС..просто ФАКТ…. ржунемогу)
показать весь комментарий
15.09.2023 20:15 Ответить
В капсі рогами застряг?Відповідай державною,а не мовою окупанта.Я кацапську погано розумію.Пшло на ***.Сцу тобі в пащу🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2023 20:18 Ответить
Вот у тебя гули,малорос коленный…
показать весь комментарий
15.09.2023 20:22 Ответить
Це що за язик,кацапський?Відповідай українською.Може ти кацапська потвора і не знаєш мову?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2023 20:23 Ответить
Що таке гулі,що таке колений?Я тебе не розумію.Пиши людською мовою🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.09.2023 20:26 Ответить
Тебе выбравшему колени перед куйло за людское говорить….ты терпила коленная на всю жизнь.Просто ФАКТ.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:32 Ответить
Факт що ти йдеш на ***.Я тебе не розумію.Ти що кацап?Чому пишеш кацапською?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:36 Ответить
Тільки кацап пише замість українці-малорос-це аксіома.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:34 Ответить
Теперь понятно почему задержка. Боятся чтобы Таурус не попал в руки к лаптеногим и они его не разобрали на запчасти, потому что всякое бывает
показать весь комментарий
15.09.2023 19:37 Ответить
Україні, такого Президента, бракує, нажаль!!

Бачили очі, яке обирали, тепер кривавою юшкою УМИВАЄМОС!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні! Борімося, поборемо
показать весь комментарий
15.09.2023 19:41 Ответить
Ммда. То вона до УкрОборонПрому звертається?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:44 Ответить
Україна негайно потребує нових серіалів та шоу. Мені це більш ніж зрозуміло, - Зеленський.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:47 Ответить
Они там ждут когда в Украине всё расфигачат а народ сбежит в Европу.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:28 Ответить
афігеть, як що екологістка пацифістка анналєна, про це каже, то щось у лісі здохло.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:36 Ответить
Схоже, ти півтора року був у летаргічному сні.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:46 Ответить
Давай Аня Лена---жми дожимай своих колбасников пердунов пивных. Девушка ты смелая и это шанс стать канцлером следующим. Эти ракеты с остальными конечно возможно и доканают к новому году страну идиотов! Тебе и зачтётся победа тоже.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:03 Ответить
Весь світ повинен зрозуміти, що якщо цього, навіть назвати не знаю як, бо вони вже і фашистів переплюнула, не зупинити, то вже і півнокарея і катайоза та інші підіймають голови і не 3 світова, а загальний тоталітарний морок з правом сильнішого та гіршого!... Тому не може бути ніяких обмежень по зброї! І думаю до цього йде, але наше пізжливе шапіто усе псує крадівництвом та відосиками...
показать весь комментарий
15.09.2023 21:51 Ответить
 
 