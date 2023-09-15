Украина немедленно нуждается в дальнобойных ракетах. Мне это более чем понятно, – Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок полностью осознает потребность Украины в дальнобойных ракетах, но вопрос их передачи не прост.

Об этом она заявила в прямом эфире телеканала Welt из Вашингтона, где дипломат находится с визитом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина немедленно нуждается в дальнобойных ракетах... Мне это более чем понятно, насколько важно освободить людей на востоке Украины", - сказала Бербок, но уклонилась от прямого ответа, когда Германия может принять решение и может ли совместное с США объявление состояться на следующей неделе, когда украинский лидер будет, как планируется, в Соединенных Штатах.

Она отметила, что ФРГ тесно и доверительно сотрудничает по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки, так что решение зависит во многом и от них, как это было в вопросах поставок других высокотехнологичных систем вооружений.

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"Этот вопрос нуждается в доверии, взаимности", - подчеркнула дипломат, добавив, что "дьявол всегда кроется в деталях".

Глава МИД признала, что британцы, французы уже поставили свои ракеты, но отметила, что "немецкая система – совершенно другая, она особенная, очень современная".

Бербок напомнила, что непосредственно перед визитом в США находилась с визитом в Киеве. Там она обсуждала вопросы Taurus, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бербок встречается со своим американским коллегой Энтони Блинкеном (представителем Демократической партии), в то же время для нее было важно поговорить с политиками-республиканцами, ведь хорошие трансатлантические отношения базируются на двухпартийной поддержке со стороны США. Это касается, в частности, общей политики в отношении России и жестокой войны президента Путина против Украины.

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Бербок заявила, что одной из тем встреч в США было заручиться тем, что массивная и долгосрочная финансовая и другая поддержка Украины будет продолжена.

"Лучше всего мы сможем поддержать Украину только работая рука об руку – Европа, США и другие страны. Это отвечает интересам всех в этом мире. Если бы Путин добился успеха со своей агрессией, это был бы другой мир, … мы должны предотвратить это вместе", - сказала Бербок.