Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих, – Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Ставка. Подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок.
Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих.
Снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.
Большой доклад Минстратегпрома по поводу текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания".
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+15 саша паламарчук
показать весь комментарий15.09.2023 19:42
+9 Hrysha Hlyba
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+6 Cоrvо Аttаnо #559393
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а безугла сказало, зе!лідор не причетний до особистого дзвінка лукашенку, про вагнерів.
Ось бубочка і старається.
-#свободу Роману Червінському!