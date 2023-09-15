Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих, – Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ставка. Подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок.

Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих.

Снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Большой доклад Минстратегпрома по поводу текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания".

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