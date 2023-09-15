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Новости Агрессия России против Украины Война
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Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих, – Зеленский провел заседание Ставки

ставка

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ставка. Подробный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок.

Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих.

Снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Большой доклад Минстратегпрома по поводу текущей динамики собственного производства и перспектив его наращивания".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Ставка (126)


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Топ комментарии
+15
розповів їм як чонгар розмінував?
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15.09.2023 19:42
+9
бачите, воно особисто планує всі операції.
а безугла сказало, зе!лідор не причетний до особистого дзвінка лукашенку, про вагнерів.
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15.09.2023 19:49
+6
Не забудь запросити на брифінг із планування майбутніх спецоперацій свого коханого дЄрьмака та секретутку без допуску до держ.таємниці.
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15.09.2023 20:01
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розповів їм як чонгар розмінував?
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15.09.2023 19:42 Ответить
бачите, воно особисто планує всі операції.
а безугла сказало, зе!лідор не причетний до особистого дзвінка лукашенку, про вагнерів.
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15.09.2023 19:49 Ответить
Оно ничего не планирует, оно узнает о замыслах командования ЗСУ и потом через дерьмака все это уходит напрямую путлеру.
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15.09.2023 19:57 Ответить
Наркоша спецназівець.
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15.09.2023 19:54 Ответить
Це спецкурвець.
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15.09.2023 19:58 Ответить
Черговий оксюморон.
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15.09.2023 19:57 Ответить
Не забудь запросити на брифінг із планування майбутніх спецоперацій свого коханого дЄрьмака та секретутку без допуску до держ.таємниці.
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15.09.2023 20:01 Ответить
Гундосе знову корчить з себе крутого.
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15.09.2023 20:08 Ответить
Генералиссимуса
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15.09.2023 20:18 Ответить
ФСБ дало завдання дЄрьмаку прислати звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх та про постачання зброї, *********** та всього необхідного для фронту.
Ось бубочка і старається.
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15.09.2023 20:09 Ответить
а что ж твой ермак про севастополь не предупредил русню
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15.09.2023 20:17 Ответить
Кутузов, ****.
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15.09.2023 20:35 Ответить
Чим би дитя не тішилося...
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15.09.2023 20:42 Ответить
Зелені ********, коли вже, нарешті, Червінського випустите?!
-#свободу Роману Червінському!
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15.09.2023 22:17 Ответить
Головне піар !
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15.09.2023 22:24 Ответить
а в ціх ставках є риба?
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15.09.2023 22:28 Ответить
ого яке велике шапіто- усі в рєзніківській турецькій формі ой напланують вони там !!!
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15.09.2023 23:24 Ответить
 
 